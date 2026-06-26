Perú presenta su delegación para el Panamericano de Atletismo en Medellín que otorga boletos directos a Lima 2027

Evelyn Inga y Gladys Tejeda encabezan la delegación peruana de cara al Panamericano de Atletismo en Medellín. Crédito: IPD.

La selección peruana de atletismo quedó oficialmente presentada para el Campeonato Panamericano de Mayores Medellín 2026, certamen que se desarrollará del 26 al 28 de junio en Colombia y que tendrá un valor especial para todos los países participantes: los campeones de cada prueba obtendrán clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La delegación nacional estará integrada por seis atletas y tendrá como principales figuras a Gladys Tejeda y Evelyn Inga, dos de las deportistas más importantes del atletismo peruano en la última década. Tejeda llega como campeona panamericana y referente del fondo sudamericano, mientras que Inga afrontará el torneo con el respaldo de su diploma olímpico conseguido en París 2024.

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Las competencias se llevarán a cabo en el Estadio Alfonso Galvis Duque, escenario que reunirá a destacados exponentes del continente y servirá como una de las primeras grandes pruebas del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Evelyn Inga conversó con Infobae Perú sobre su historia en la marcha femenina y sus grandes aspiraciones lejos de la pista - Composición: Infobae Perú.

Además de Tejeda e Inga, la nómina peruana incluye a Ximena Zorrilla, Verónica Huacasi, Luis Henry Campos y Jeffrey Cajo. El equipo nacional competirá en varias disciplinas. Evelyn Inga y Luis Henry Campos participarán en la media maratón de marcha, una prueba en la que ambos buscarán pelear por los primeros lugares. Gladys Tejeda tomará la partida en los 10 000 metros planos, distancia en la que posee una amplia trayectoria internacional.

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Por su parte, Ximena Zorrilla competirá en lanzamiento de martillo, mientras que Verónica Huacasi tendrá uno de los calendarios más exigentes de la delegación peruana al participar en los 1500 metros, 5000 metros y 3000 metros con obstáculos. El grupo se completa con Jeffrey Cajo, quien representará al país en los 400 metros planos.

El Campeonato Panamericano de Medellín también contará con la presencia de figuras de talla mundial. Entre los nombres más destacados aparecen Dalilah Muhammad, doble campeona olímpica y una de las mejores vallistas de la historia; Laulauga Tausaga, campeona mundial de lanzamiento de disco; y Caio Bonfim, actual campeón mundial y principal referente de la marcha atlética en Sudamérica.

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Gladys Tejeda ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La ilusión de Evelyn Inga

Una de las voces más optimistas de la delegación peruana es la de Evelyn Inga, quien atraviesa el mejor momento de su carrera tras finalizar entre las ocho mejores del mundo en París 2024. La marchista destacó el apoyo recibido durante el actual ciclo olímpico y explicó cómo este respaldo ha sido clave para potenciar su preparación.

“Personalmente me está sumando muchísimo en toda la preparación, la logística, los viajes de campamentos que tengo fuera del país, sobre todo en México, y para mis viajes a competencias donde tengo roce a nivel mundial”, manifestó.

Con la experiencia acumulada en el máximo escenario del deporte mundial, Inga no esconde sus ambiciones de seguir creciendo y convertirse en una de las principales cartas del Perú para Lima 2027.

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El Panamericano de Atletismo de Medellín 2026 será una edición histórica al ser el primero organizado por Panam. Crédito: Liga de Atletismo de Antioquia.

“Si estoy en el podio en los Juegos Panamericanos 2027, tengo muchas posibilidades de estar entre las mejores en las Olimpiadas. Así que ese es el objetivo, pero vamos con mucha calma. No lo tomo como una presión extra porque todos los días me preparo con la mentalidad de superar el octavo puesto que logré en París 2024”, afirmó.

La atleta peruana aseguró que su principal meta es llegar en las mejores condiciones a los próximos grandes eventos internacionales. “Quiero llegar a ese momento con tranquilidad mental y física, emocional, espiritual y todo”, concluyó.

Con una delegación que combina experiencia, juventud y resultados internacionales, Perú afrontará el Campeonato Panamericano de Medellín con la ilusión de sumar nuevas clasificaciones para Lima 2027 y seguir consolidando el crecimiento del atletismo nacional en el escenario continental.

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