¿Tu inquilino no paga el alquiler? Estas son las opciones legales para recuperar tu inmueble

Una mano entrega las llaves de una vivienda a una persona que sostiene un contrato de alquiler con expresión de preocupación, con un aviso de desalojo por impago en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incumplimiento en el pago del alquiler o la negativa de un inquilino a desocupar un inmueble son situaciones que pueden convertirse en un problema para los propietarios. Sin embargo, la legislación peruana contempla mecanismos que permiten recuperar la posesión del bien y, en algunos casos, agilizar el proceso sin recurrir de inmediato a un juicio prolongado.

Especialistas en derecho inmobiliario coinciden en que la mejor forma de prevenir conflictos es contar con un contrato de arrendamiento bien elaborado desde el inicio. La inclusión de determinadas cláusulas y el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley pueden reducir significativamente el tiempo necesario para recuperar un inmueble frente a un incumplimiento.

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Además del proceso judicial tradicional, el ordenamiento peruano ofrece alternativas como la conciliación extrajudicial, el desalojo con allanamiento futuro y el Desalojo Notarial Express, mecanismos creados para facilitar la solución de controversias entre propietarios e inquilinos y brindar mayor seguridad jurídica.

Desalojo express: el mecanismo judicial que acelera la salida de inquilinos morosos. (Foto: Captura video/Agencia Andina)

Uso de la conciliación extrajudicial

La conciliación extrajudicial constituye una de las primeras herramientas que pueden utilizar las partes antes de acudir al Poder Judicial. Este procedimiento busca que propietario e inquilino lleguen a un acuerdo sobre el pago de la deuda, la entrega del inmueble o ambas situaciones, con la intervención de un conciliador acreditado.

En el Perú, este mecanismo está regulado por la Ley de Conciliación y supervisado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Dependiendo del tipo de controversia, la conciliación puede ser un requisito previo antes de presentar una demanda judicial.

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Si ambas partes alcanzan un acuerdo, el acta de conciliación tiene valor legal y puede ejecutarse en caso de incumplimiento. Si no existe consenso, el propietario queda habilitado para iniciar el proceso correspondiente ante el Poder Judicial.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Mnjusdh)

Desalojo con allanamiento futuro

Una de las herramientas que busca reducir los tiempos de recuperación de un inmueble es la cláusula de allanamiento futuro, incorporada mediante la Ley N.° 30201. A través de esta disposición, el arrendatario acepta desde la firma del contrato devolver el inmueble cuando venza el plazo pactado o cuando el contrato sea resuelto por incumplimiento, como la falta de pago de la renta.

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Cuando el contrato contiene esta cláusula y cumple los requisitos establecidos por la normativa, el propietario puede acceder a un procedimiento de desalojo más ágil que el proceso ordinario, evitando varias etapas procesales que suelen extender la duración de los litigios.

Especialistas recomiendan que esta cláusula sea incorporada con asesoría legal y que el contrato cumpla todas las formalidades exigidas por la ley, ya que cualquier omisión podría impedir el uso de este mecanismo.

Una mano firma un contrato de arrendamiento que incluye una cláusula de allanamiento futuro resaltada, con una maqueta de vivienda en un entorno de oficina legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desalojo Notarial Express

Otra alternativa prevista por la legislación es el Desalojo Notarial Express, regulado por la Ley N.° 30933, que establece un procedimiento especial con intervención de un notario para acelerar la restitución del inmueble cuando se presentan determinadas causales de desalojo.

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Para acogerse a este mecanismo, el contrato de arrendamiento debe cumplir requisitos específicos. Entre ellos figuran la inclusión de una cláusula de allanamiento futuro, el sometimiento expreso al procedimiento regulado por la Ley N.° 30933 y la identificación de una cuenta bancaria donde el inquilino deba realizar el pago de la renta. Asimismo, el inmueble debe encontrarse inscrito en los Registros Públicos y el contrato debe cumplir las formalidades previstas por la norma.

Una vez verificados estos requisitos y acreditada una causal como el vencimiento del contrato o la falta de pago, el notario emite el acta correspondiente y remite el expediente al Juzgado de Paz Letrado para la ejecución del desalojo.

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Desalojo exprés en Perú: cómo funciona el proceso que permite recuperar un inmueble en 15 días. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andna)

Consecuencias para el inquilino

El incumplimiento de las obligaciones del contrato de arrendamiento también puede generar consecuencias económicas para el inquilino. Si existe una resolución judicial que reconoce la deuda y esta permanece impaga, el deudor puede ser inscrito en el Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), administrado por el Poder Judicial.

Asimismo, cuando la deuda es reportada conforme a la normativa vigente sobre centrales privadas de información de riesgos, el incumplimiento puede afectar el historial crediticio del arrendatario y reflejarse en centrales de riesgo como Infocorp, dificultando el acceso a créditos, financiamientos y otros productos financieros.

Un hombre mira la pantalla de su laptop, la cual muestra un reporte crediticio sellado como "moroso", en un entorno de facturas y cartas de deuda que indican una situación de estrés financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, especialistas recomiendan que propietarios e inquilinos formalicen siempre el contrato de alquiler por escrito, documenten los pagos mediante medios verificables y busquen soluciones legales oportunamente. De esta manera, será posible reducir el riesgo de conflictos prolongados y garantizar una mayor seguridad para ambas partes.

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