Perú

Terremoto en Venezuela: Luciana Fuster, Natalie Vértiz, Hugo García y más peruanos envían mensajes de apoyo ante desastre natural

A través de las redes sociales los famosos peruanos expresaron su solidaridad con las familias afectadas. Además, compartieron información sobre ayuda necesaria en este momento

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Hernando Tavera, Presidente Ejecutivo del IGP, ofrece un análisis detallado sobre los sismos en Venezuela, explicando que se trató de dos procesos de ruptura complejos y no de un sismo y una réplica, lo que ocasionó el alto nivel de daño. | ATV / Ocurre Ahora

Un doble sismo estremeció a Venezuela este miércoles, dejando escenas de alarma y preocupación en distintas regiones del país. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registraron dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, ambos con epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas.

El primero ocurrió a las 22:04 GMT a 21 kilómetros de profundidad y el segundo, apenas 39 segundos después, a 10 kilómetros. Se considera que estos movimientos sísmicos están entre los más intensos que ha sufrido el país en más de un siglo.

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La magnitud del desastre tuvo un fuerte eco en la comunidad internacional. En Perú, distintas personalidades se sumaron en redes sociales para expresar su apoyo e impulsar la ayuda destinada a los damnificados en Venezuela. Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, utilizó sus plataformas digitales para difundir información sobre puntos de acopio y recursos de asistencia.

Tres historias de Instagram de Luciana Fuster que muestran mensajes de apoyo, la bandera de Venezuela y texto con llamados a la coordinación de ayuda
La modelo peruana Luciana Fuster publica una serie de historias en Instagram con mensajes de apoyo y llamados a la colaboración para asistir a Venezuela tras un desastre natural.

La reacción solidaria también incluyó a otros rostros conocidos. Natalie Vértiz y Giacomo Bocchio manifestaron públicamente su preocupación y compartieron mensajes de respaldo, alentando a sus seguidores a mantenerse informados y colaborar dentro de sus posibilidades.

Una multitud de personas se mueve en el interior de un edificio, algunas mirando hacia arriba. Hombre con camisa roja y jeans en primer plano. Se ve interfaz de red social
Personas en Maiquetía, Venezuela, reaccionan a un movimiento sísmico en el interior de un edificio el 24 de junio.
Bandera de Venezuela con lazo de luto. Texto: Venezuela está de luto, solidaridad por terremoto. Manos rezando y velas encendidas sobre ciudad nocturna
Una bandera de Venezuela con un lazo de luto y manos rezando entre velas encendidas simbolizan el duelo nacional tras un terremoto.

La situación se tornó especialmente personal para Hugo García, ya que su pareja, Isabella Ladera, es venezolana y tiene familiares viviendo en el país.

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Por su parte, Yiddá Eslava recurrió a sus redes para publicar información relevante y pedir oraciones por quienes sufren la emergencia. Contó lo que pasó y luego pidió rezar por las salud de quienes han sido afectados.

Captura de pantalla de historia de Instagram de Hugo García. Muestra noticia de terremoto en Venezuela con imagen de rescatistas en escombros. Mensaje de apoyo y bandera venezolana
La historia de Instagram de Hugo García muestra una noticia sobre un terremoto de magnitud 7,1 en Venezuela, con imágenes de equipos de rescate entre los escombros de edificios derrumbados.
Captura de pantalla de una noticia digital sobre terremoto en Venezuela, con imagen de edificio destruido, escombros y titular sobre las víctimas
Un terremoto de gran intensidad en Venezuela provocó el derrumbe de edificios y la evacuación de miles de personas en Caracas, con más de mil fallecidos estimados por el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Pantalla de móvil con publicación de Instagram de Brenda Díaz, texto de apoyo a Venezuela, bandera venezolana y un icono de corazón
Brenda Díaz publica un mensaje de apoyo y oración dirigido a Venezuela tras el desastre natural en una historia de Instagram.

La respuesta se explica en parte por la presencia de una amplia comunidad venezolana en Perú, resultado del éxodo de los últimos años. Miles de ciudadanos de ese país han llegado a territorio peruano en busca de mejores oportunidades, estableciendo fuertes lazos sociales y familiares. En este contexto, la catástrofe generó una ola inmediata de solidaridad y organización de redes de apoyo para los afectados.

Korina Rivadeneira contó cómo perdió contacto con su familia tras el terremoto

La incertidumbre marcó la experiencia de Korina Rivadeneira, modelo y ex integrante de realities de origen venezolano. Apenas se conoció la noticia de los sismos, Rivadeneira relató a sus seguidores la desesperación que sintió al no obtener respuesta de sus familiares por casi una hora.

“Pasé casi una hora sin saber nada de mi papá ni de mi tía. Una hora que se sintió eterna. Mirar el teléfono una y otra vez, esperar una respuesta, imaginar escenarios. Gracias a Dios pude saber que están bien”, compartió la modelo en sus redes, recibiendo numerosas muestras de apoyo de usuarios que atravesaron situaciones similares.

La ausencia de comunicación incrementó su preocupación. Aunque finalmente pudo confirmar que sus seres queridos estaban a salvo, Rivadeneira admitió que ese lapso le permitió comprender lo que viven muchas familias venezolanas en medio de la tragedia.

Imágenes crudas muestran la devastación total después del colapso de un edificio residencial. Escombros cubren la calle mientras los residentes y transeúntes observan con incredulidad la trágica escena. IG/ Korina Rivadeneira.

“Pero esa angustia me hizo pensar en tantas familias venezolanas que esta noche siguen esperando una llamada, una noticia o simplemente la tranquilidad de saber que sus seres queridos están a salvo”, escribió.

A través de su mensaje, pidió a sus seguidores unirse en oración por todos los afectados. “Hagamos una oración por Venezuela. Por quienes tienen miedo. Por quienes están lejos de sus familias. Por quienes no saben qué pasará mañana. Por quienes necesitan esperanza, fortaleza o un milagro”, concluyó.

Las próximas horas serán clave para evaluar el alcance de los daños y organizar la asistencia. El flujo de mensajes de apoyo y la difusión de información sobre donaciones continúa fortaleciéndose tanto en Perú como en otros países donde la comunidad venezolana mantiene la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos y superar la emergencia.

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