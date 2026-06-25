Festividad en el Callao: más de 100 embarcaciones participarán en la tradicional procesión de San Pedro y San Pablo

El próximo 29 de junio, el puerto del Callao se convertirá en escenario de una de las celebraciones religiosas y culturales más emblemáticas del litoral peruano. Más de cien embarcaciones pesqueras recorrerán el mar chalaco en homenaje a San Pedro y San Pablo, una tradición que reúne a la comunidad pesquera, autoridades y familias en torno a la fe y la memoria de quienes dedican su vida al mar.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con una solemne misa en la explanada del Muelle de Pescadores de Puerto Nuevo. El acto religioso será presidido por el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, acompañado de autoridades regionales, representantes de la comunidad pesquera y fieles que mantienen viva esta costumbre año tras año. Esta festividad es reconocida como la más importante del primer puerto y forma parte del calendario tradicional del Callao.

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Festividad en el Callao: más de 100 embarcaciones participarán en la tradicional procesión de San Pedro y San Pablo

Procesión marítima y reconocimiento a los pescadores

Después de la eucaristía, las autoridades y dirigentes de la Hermandad de San Pedro encabezarán un acto protocolar por el Día del Pescador. En este espacio, se rendirá homenaje a hombres y mujeres vinculados a la pesca, actividad considerada fundamental para el desarrollo económico nacional. La procesión marítima marca el momento más esperado del evento: la imagen sagrada de San Pedro será llevada al muelle y embarcada para recorrer las aguas del litoral, escoltada por una flota de cerca de 100 embarcaciones engalanadas con banderas, flores y símbolos religiosos.

Este desfile marítimo representa un símbolo de unión entre fe, cultura y el trabajo de la comunidad pesquera. Durante el recorrido, los participantes expresan su respeto por el mar y por quienes han forjado su vida en torno a esta actividad. El evento convoca a familias completas y visitantes que buscan presenciar la colorida travesía de las embarcaciones y participar en el festival artístico previsto para el cierre de la jornada.

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Festividad en el Callao: más de 100 embarcaciones participarán en la tradicional procesión de San Pedro y San Pablo

Tradición, cultura y devoción en el mar chalaco

La festividad de San Pedro y San Pablo refleja la profunda devoción de los pescadores del Callao y su conexión histórica con el océano. Cada año, la cita reúne a los principales actores del sector pesquero, autoridades civiles y devotos en un encuentro que trasciende lo religioso para convertirse en una manifestación cultural de alcance regional. El gobierno regional del Callao ha destacado la relevancia de esta celebración al anunciar la realización de actividades complementarias, como presentaciones artísticas y espacios de convivencia familiar.

La procesión marítima del 29 de junio no solo refuerza los lazos de identidad local, sino que también promueve el reconocimiento a la labor de quienes enfrentan diariamente los desafíos del mar. Para muchos participantes, la festividad representa un momento de esperanza y gratitud, en el que la comunidad se une para honrar a sus patronos y preservar una herencia cultural que perdura a lo largo de generaciones.

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Feriado del 29 de junio

Sí, el 29 de junio es feriado nacional en el Perú debido a la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo. Esta fecha rinde homenaje a los dos apóstoles considerados columnas de la Iglesia Católica y coincide históricamente con la celebración del Día del Pescador, una jornada donde las comunidades costeras y portuarias rinden tributo a San Pedro como su santo patrón. El descanso laboral aplica de forma obligatoria tanto para el sector público como para el sector privado en todo el territorio peruano, permitiendo un espacio para el fervor religioso y el turismo interno.

Este domingo se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. (Foto: Andina)

Para los trabajadores, este feriado calendario en el Perú tiene un impacto directo en sus beneficios laborales según las normas de la Sunafil. Aquellos que descansen este día percibirán su remuneración ordinaria de forma habitual, mientras que los empleados del régimen privado que deban trabajar sin descanso sustitutorio posterior recibirán un pago triple por el día laborado. Esta disposición legal busca garantizar los derechos de los colaboradores durante las festividades oficiales del calendario peruano.

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