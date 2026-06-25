Perú mantiene seis universidades en el QS World University Rankings 2027

El QS World University Rankings 2027 destaca a seis universidades peruanas entre las más reconocidas a nivel internacional. Este año, la lista global evaluó a más de 1.500 instituciones y ratifica la solidez de un grupo de centros de educación superior de Perú que compiten en un contexto internacional cada vez más exigente.
Las universidades nacionales que lograron mantenerse en la clasificación son la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad Científica del Sur, la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuatro de ellas conservaron o mejoraron su posición, mientras que la PUCP y la UPC registraron un leve retroceso respecto a la edición anterior.
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El ranking también marca la salida de la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria La Molina, instituciones que ya no figuran en la edición 2027. Esta tendencia responde a la creciente competitividad global, especialmente ante el avance de universidades europeas y la reducción de posiciones de varias instituciones latinoamericanas.
Factores de evaluación, impacto internacional y desafíos
La metodología de Quacquarelli Symonds (QS) evalúa el prestigio académico, la reputación entre empleadores, el impacto de la investigación, la proporción docente-estudiante, las redes internacionales, la sostenibilidad, la empleabilidad de egresados y la internacionalización de la plantilla. Estos indicadores buscan medir la capacidad de las universidades para formar profesionales, producir conocimiento y proyectarse en el escenario mundial.
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Para Percy Mayta-Tristán, vicerrector de Investigación de la Universidad Científica del Sur, la reducción de instituciones peruanas no refleja una caída en la calidad, sino la aceleración de la inversión y fortalecimiento de universidades europeas en investigación e internacionalización. El especialista enfatizó que “el reto para nuestras instituciones no es solo alcanzar alta calidad dentro del país, sino proyectarse a nivel global”.
Actualmente, solo una universidad pública peruana permanece en el listado, lo que resalta el desafío de sostener avances en investigación y visibilidad internacional. El presupuesto nacional para ciencia, destinado a concursos de investigación, representa apenas una fracción de los fondos que otros países invierten en becas de posgrado.
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Primer ingreso peruano al top 100 mundial en Odontología
El QS World University Rankings by Subject 2026 incorporó por primera vez a una carrera peruana en el top 100 mundial en la categoría Dentistry (Odontología). Estomatología de la Universidad Científica del Sur es la única representante de Perú y ocupa el sexto puesto entre las 13 instituciones latinoamericanas destacadas en el campo.
La clasificación evaluó más de 21.350 programas universitarios en 55 áreas de conocimiento de 1.900 instituciones. La metodología incluye indicadores como reputación académica, posicionamiento entre empleadores, citas de investigación, índice H y la red internacional de investigación.
Según Claudio Peña, decano de la carrera, el ingreso al ranking es fruto de decisiones acumuladas en investigación e internacionalización. “Este resultado confirma que estamos compitiendo con las mejores instituciones del mundo. Pero más allá del reconocimiento, lo relevante es lo que significa para la formación de profesionales de alto nivel para atender una demanda real del sistema de salud del país”, afirmó.
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Salud bucal, desafíos y proyección para la formación profesional
El reconocimiento a la Estomatología de la Científica del Sur llega en un contexto donde la salud bucal representa uno de los principales retos sanitarios del Perú. Solo en 2025 se reportaron más de 4,6 millones de casos de enfermedades odontológicas, que generaron más de 30 millones de atenciones, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. Muchas de estas patologías se asocian a infecciones, afecciones cardiovasculares y diabetes.
La universidad ha impulsado la actualización profesional mediante una revista indexada en Scopus, la secretaría general de la Federación Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología, la organización de congresos internacionales y el desarrollo de posgrados especializados. Para el decano Peña, “ingresar al ranking es un primer paso. El verdadero reto es mantenernos y seguir aportando a la formación de profesionales que el país necesita”.
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La Universidad Científica del Sur cuenta con cuatro campus en Lima y una oferta de más de 40 carreras, además de programas de posgrado en salud, ambiente, veterinaria y empresariales. La institución ha sido reconocida siete años consecutivos como líder en sostenibilidad ambiental y figura en el Ranking MERCO ESG 2025 del sector educativo.
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