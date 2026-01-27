Michelle Onetto niega que haya traicionado a Giacomo Benavides por dejar Zaca TV: “Qué loco cómo asumen, sin saber”

Michelle Onetto de Zaca TV niega traición a Giacomo Benavides. IG

El mundo digital peruano vivió días de especulación tras el anuncio de la salida de Michelle Onetto, Salandela y Miranda Capurro del canal Zaca TV. La noticia, confirmada por un comunicado oficial del canal, dejó en suspenso el destino de ‘Somos lo que somos’, uno de los programas más emblemáticos de la plataforma, y generó preocupación entre miles de seguidores que se identificaron con el formato y su elenco durante la primera temporada.

El comunicado, difundido en las redes de Zaca TV y compartido por el CEO Giacomo Benavides, agradeció el trabajo y la conexión de las conductoras con la audiencia, pero evitó detallar los motivos de la decisión. Lo que sí quedó claro fue que el programa entraría en pausa y el equipo se tomaría un tiempo para definir su futuro.

Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian tras su retiro inesperado de Zaca TV. (Instagram)

Michelle Onetto se defiende y niega traición

En medio del revuelo, Michelle Onetto fue blanco de críticas de algunos seguidores que la acusaron de haber “traicionado” a Giacomo Benavides, fundador de Zaca TV. Una usuaria le escribió:

“Michi eres de la Ptmr. Pero ya no estarás en Zaca y traicionaste al salirte. Eso es falta de empatía. Dejaré de seguirte”.

Lejos de quedarse callada, Michelle decidió responder de manera clara y directa en sus historias de Instagram:

“Qué loco es ver cómo simplemente asumen sin saber jajajaja ¿traición? Creo que no toman en cuenta que Zaca no deja de ser un espacio de trabajo con horario, responsabilidades, compromisos y condiciones que cumplir, muy aparte de la bonita amistad que se formó ahí dentro", fue el inicio de su mensaje.

Luego comentó que precisamente por no tener el tiempo suficiente para dedicarle al programa de streaming es que decidió dar un paso al costado.

“Si esa fue mi decisión finalmente fue porque sabía que no iba a poder desempeñarme de la misma manera que lo hice durante la primera temporada, comprometida al 200% y sin faltar una sola vez”,e expresó.

Michelle Onetto no se detuvo ahí, y en un segundo mensaje reflexionó sobre la facilidad con la que se emiten juicios en redes sociales sin conocer el trasfondo real de las decisiones personales o laborales:

“Me sorprendo con la facilidad que asumen cosas, toman bandos y señalan creyendo tener la verdad absoluta”.

Con estas palabras, la influencer evidenció la presión que enfrentan figuras públicas al tomar decisiones profesionales y el impacto que pueden tener los comentarios apresurados en su vida personal.

Michelle Onetto de Zaca TV responde a a usuaria y niega traición a Giacomo Benavides. IG

Conductoras renuncian al equipo de Zaca TV

La salida de Onetto, Salandela y Capurro llegó en un momento de aparente estabilidad para el canal digital. La reacción inmediata de la comunidad fue de sorpresa y preocupación, lo que puso en evidencia el peso que tenían estas figuras en la dinámica de “Somos lo que somos”.

El anuncio oficial buscó transmitir serenidad y gratitud, evitando dar detalles sobre posibles tensiones internas. “Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa”, expresó el mensaje difundido por el canal.

Tras la confirmación, las tres exintegrantes publicaron mensajes personales en sus redes sociales. Michelle Onetto agradeció la confianza y el apoyo de la audiencia, refiriéndose al equipo de Zaca TV como una familia. “Gracias por permitirme formar parte de este viaje. Me llevo el cariño de una comunidad increíble”, señaló.

Por su parte, Salandela prometió nuevos proyectos y Miranda Capurro destacó el aprendizaje y la convivencia, sin aludir a conflictos internos. El tono de todas fue de gratitud y cierre de ciclo, evitando alimentar rumores o polémicas.

El comunicado que anunció la salida de Salandela, Miranda y Michelle evidenció el impacto interno y emocional que deja el fin de una etapa dentro del programa. (Instagram)

El futuro de “Somos lo que somos” y Zaca TV

Con la salida de tres figuras clave, el destino del programa digital ‘Somos lo que somos’ queda en suspenso. La producción anunció una pausa para repensar la estructura del programa y analizar cómo reconfigurar su propuesta de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, la audiencia se mantiene atenta a los próximos anuncios y a la posible incorporación de nuevos rostros que refresquen la dinámica del canal. Además, de acuerdo a las redes sociales de Giacomo Benavides, el canal tendrá un nuevo set de grabación y estaría en cambios estructurales.

