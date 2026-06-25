Gobierno de José Balcázar alista el envío de militares y policías de los Grupos USAR para atender catástrofe en Venezuela

“La comparación es bastante terrorífica”, dijo el doctor en Ciencias de la Tierra, Patricio Valderrama

La administración del presidente interino José Balcázar prepara el envío de militares y policías de los Grupos USAR (Urban Search and Rescue) de las Fuerzas Armadas para asistir en la emergencia que afecta a Venezuela, según confirmó este jueves el jefe de Gabinete, Luis Arroyo.

En una declaración a la prensa, Arroyo explicó que el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para canalizar esta ayuda tras los dos terremotos que, con solo 39 segundos de diferencia y magnitudes de 7,2 y 7,5, sacudieron al país vecino, con un balance de al menos 164 muertos, 971 heridos y 30 réplicas.

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“Tenemos gente especialista, los USAR son uno de ellos. Son personas de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, la Fuerza Aérea, también la Policía. Son equipos consolidados de muchas especialidades, estamos trabajando en eso”, señaló el primer ministro.

“Por supuesto que tenemos que ayudar a nuestros hermanos sudamericanos, en este caso Venezuela, como ellos también de todas partes del Perú nos ayudan”, añadió.

La medida surge como respuesta a dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, que dejaron al menos 164 fallecidos, 971 heridos y 30 réplicas en el país vecino

Las FFAA disponen de las únicas cuatro acreditaciones USAR activas en el país—Marina de Guerra (USAR PER 11), Fuerza Aérea (USAR PER 12), Ejército 1.ª Brigada Multipropósito (USAR PER 13) y Brigada de Fuerzas Especiales (USAR PER 14)—y actúan coordinadas con autoridades regionales, locales y distintos sectores estatales para responder ante desastres.

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En la víspera, durante una entrevista televisiva, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó a Balcázar el envío de ayuda humanitaria para Venezuela.

“Si eso pasara en Lima, estaría la mitad de la ciudad destruida. Yo le diría al presidente que mandemos aviones de ayuda. Es el momento de apoyar al pueblo de Venezuela, no a la dictadura: al pueblo que la está pasando horrible“, dijo en Willax.

Equipos de rescate, autoridades y ciudadanos voluntarios en Venezuela redoblan los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes entre numerosas edificaciones colapsadas tras los potentes terremotos.

El jefe de Gabinete, Luis Arroyo, confirmó que el Ejecutivo evalúa alternativas para canalizar la ayuda y destacó la preparación de equipos especializados integrados por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía

Después de una noche y madrugada marcadas por al menos 30 réplicas, la luz del día dejó en evidencia la dimensión de una emergencia que tiene como principal protagonista al estado costero de La Guaira, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas.

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En esa región frente al mar Caribe numerosos edificios residenciales y estructuras quedaron reducidas a escombros, lo que llevó a la representante de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez, a declarar “zona de desastre natural”.

Sobre Fenómeno de El Niño

En la misma rueda de prensa, Arroyo afirmó que organismos como e Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI) y el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) cuentan con recursos para afrontar emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño.

“Todos tenemos presupuestos y estamos trabajando en ello. Tenemos también esta reserva de contingencia. El Perú está trabajando, el Gobierno está trabajando. No se preocupen por eso”, dijo.

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