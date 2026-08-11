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¿Puedes quedar embarazada por el líquido preseminal? Lo que debes saber

El líquido preeyaculatorio aparece durante la excitación sexual y muchas veces pasa inadvertido. Conoce qué factores determinan la posibilidad de embarazo y qué recomienda el Minsa para prevenirlo.

Primer plano de una rama cubierta de hielo con carámbanos, y una gota de agua cayendo de uno de ellos sobre un fondo gris
Una rama de árbol cubierta por una capa de hielo gotea agua, con una gota a punto de impactar y otra que ya cayó, sobre un fondo gris liso y difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El líquido preseminal suele pasar desapercibido durante una relación sexual, pero su presencia genera una de las dudas más frecuentes sobre salud sexual: ¿puede una mujer quedar embarazada aunque el hombre no haya eyaculado dentro de la vagina? La respuesta requiere diferenciar este fluido del semen y entender por qué el llamado coito interrumpido no es considerado por el Ministerio de Salud (Minsa) como uno de los métodos anticonceptivos modernos.

El líquido preseminal, también llamado líquido preeyaculatorio, aparece antes de la eyaculación y no debe confundirse con el semen. Precisamente por esa diferencia existe el mito de que una relación sexual sin eyaculación interna no puede terminar en un embarazo. Sin embargo, retirar el pene antes de eyacular no elimina por completo la posibilidad de una gestación.

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El Minsa incluye al coito interrumpido entre las prácticas anticonceptivas tradicionales, junto con otros métodos como la abstinencia periódica. No obstante, la institución advierte que los métodos tradicionales son menos efectivos.

¿El líquido preseminal puede causar un embarazo?

Ilustración del aparato reproductor masculino, el líquido preseminal y los espermatozoides (Reproducción Asistida ORG)
Ilustración del aparato reproductor masculino, el líquido preseminal y los espermatozoides (Reproducción Asistida ORG)

La principal confusión está en asumir que el líquido preseminal y el semen son exactamente lo mismo. No lo son. El líquido preseminal se libera antes de la eyaculación, mientras que el semen es expulsado durante esta y contiene los espermatozoides que pueden participar en la fecundación.

Por ello, una relación sexual sin protección no debe considerarse segura únicamente porque el hombre no llegó a eyacular dentro de la vagina. El riesgo de embarazo depende de las circunstancias de la relación y de la posibilidad de que espermatozoides lleguen al aparato reproductor femenino.

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Esto también explica por qué el llamado “método de retirarse” puede fallar. El hombre debe retirar el pene antes de la eyaculación y hacerlo correctamente en cada relación, pero este procedimiento no ofrece la protección de un método anticonceptivo moderno.

El Minsa señala expresamente que el coito interrumpido es una práctica tradicional y menos efectiva que los métodos modernos disponibles en los establecimientos de salud. Por ello, utilizarlo como única estrategia para evitar un embarazo no planificado implica asumir un riesgo mayor que recurrir a un método anticonceptivo establecido.

¿Qué diferencia hay entre líquido preseminal y semen?

Una mano de mujer con un plátano en la mano - Eyaculación-masculina (Wmn)
Una mano de mujer con un plátano en la mano - Eyaculación-masculina (Wmn)

El líquido preseminal aparece durante la excitación sexual, antes de la eyaculación. El semen, en cambio, es el fluido expulsado al eyacular y contiene espermatozoides.

La distinción es importante porque no todo líquido que sale del pene durante una relación sexual es semen. Además, una persona puede no percibir cuándo se libera el líquido preseminal, por lo que intentar identificarlo durante el acto sexual no constituye una estrategia confiable para prevenir un embarazo.

La fecundación requiere que un espermatozoide llegue hasta un óvulo. Por eso, el punto central para evaluar el riesgo no es solamente si hubo una eyaculación visible, sino si existió una relación sexual sin protección en la que pudo producirse contacto con espermatozoides.

¿Por qué el coito interrumpido no es un método seguro?

El coito interrumpido consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Aunque algunas parejas recurren a esta práctica para evitar un embarazo, el Minsa la clasifica dentro de los métodos tradicionales y señala que estos presentan menor efectividad.

Una de las dificultades de este método es que depende completamente del control y del momento en que se retira el pene. Además, durante una relación sexual pueden producirse fluidos genitales antes de la eyaculación, lo que hace que la estrategia no tenga la misma seguridad que un método anticonceptivo diseñado específicamente para prevenir la fecundación.

En cambio, el Minsa ofrece gratuitamente métodos anticonceptivos modernos en los servicios de planificación familiar. En marzo de 2026, informó que dispone de hasta 14 métodos anticonceptivos en más de 8300 establecimientos de salud del país. Entre ellos se encuentran el condón masculino y femenino, píldoras anticonceptivas, inyectables, implante subdérmico y dispositivos intrauterinos, además de métodos definitivos como la ligadura de trompas y la vasectomía.

El condón tiene además una característica que lo diferencia de otros anticonceptivos: es el único método que ofrece doble protección, pues ayuda a prevenir embarazos no planificados y reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), como VIH, sífilis, clamidia, gonorrea y hepatitis B.

¿Qué hacer si hubo una relación sin protección?

Si una relación sexual ocurrió sin un método anticonceptivo o este falló, existe una alternativa de emergencia. El Minsa señala que el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) puede utilizarse después de una relación sexual sin protección y que es más eficaz cuanto antes se tome, dentro de las 72 horas posteriores.

La AOE actúa principalmente inhibiendo o retrasando la ovulación y no interrumpe un embarazo ya iniciado, según la información difundida por el Minsa. Por ello, no debe confundirse con un medicamento abortivo. La institución también precisa que se trata de un método de emergencia y que su eficacia es inferior a la de los anticonceptivos de uso regular.

El Ministerio informa que la anticoncepción de emergencia está disponible gratuitamente en sus establecimientos de salud a nivel nacional. También ofrece orientación sobre planificación familiar a través de los servicios de salud y de la Línea 113 Salud.

Por tanto, que no haya ocurrido una eyaculación dentro de la vagina no significa que una relación sexual sin protección esté completamente libre de riesgo de embarazo. El líquido preseminal no debe confundirse con el semen, pero tampoco es recomendable confiar en el coito interrumpido como única estrategia anticonceptiva. Para quienes buscan evitar un embarazo, el Minsa recomienda acceder a consejería y elegir un método anticonceptivo adecuado a sus necesidades.

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