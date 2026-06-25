Fonavi 2026: ¿Cuál es el monto acreditado que deben devolverte de tus aportes?

¿Aportaste al Fonavi durante años? Revisa cuál es el monto que tendrían que devolverte, si estás registrado. - Crédito Andina

Ya se está pagando la devolución del Reintegro 5 del Fonavi, donde poco más de 66 mil exfonavistas podrán finalmente obtener un monto del que aportaron durante años al extinto fondo de vivienda del Estado sin recibir mayor beneficio a cambio.

Así, luego de este grupo se ha adelantado que habrán dos grupos de pago este año: el Reintegro 6 para agosto y la Lista 23 para diciembre. El primero será para los que ya han recibido algún monto de devolución como parte de las listas anteriores (de la 1 a la 19), pero el otro grupo será de exfonavistas a los que no se les ha pagado anteriormente ni un sol.

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Sin embargo, aún algunos beneficiarios de las devoluciones Fonavi no tienen certeza del monto que se les adeuda. Si estos ya han sido acreditados por los mismo exfonavistas o sus empleadores, esta información puede conocerse a través del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad), aquel documento que se puede descargar y donde podrán corroborar el monto que se les debe. Revísalo aquí: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/.

Aseguraron el pago de nuevos grupos de Reintegro y Listas del Fonavi. Estos son los detalles. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Consulta tu Cerad con DNI

Atención, exfonavistas. La Secretaría Técnica del Fonavi informó que ya “se encuentra disponible la consulta del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad) para todos los beneficiarios incluidos en el Quinto Grupo de Reintegro (agosto 2025)“, y los demás grupos.

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Así, desde el enlace oficial —https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/—, los fonavistas podrán consultar este documento que tiene los montos que se les reconoce y los que se les paga, y también el saldo restante. Estos grupo lo pueden consultar:

Quinto Grupo de Reintegro (mayo 2026)

Vigésimo Segundo Grupo de Pago (diciembre 2025)

Cuarto Grupo de Reintegro (agosto 2025)

Tercer Grupo de Reintegro (abril 2025)

Vigésimo Primer Grupo de Pago (diciembre 2024)

Segundo Grupo de Reintegro (agosto 2024)

Primer Grupo de Reintegro (mayo 2024)

Vigésimo Grupo de Pago (diciembre 2023).

Fonavista no puede cobrar dinero porque su caso está entrampado en el TC (Video: Paula Elizalde)

También se recuerda a los beneficiarios que “la consulta debe ser realizada sólo por el fonavista titular o por sus herederos, en caso de fallecimiento”.

Ya hace unas semanas, la Comisión Ad Hoc logró presupuesto para los pagos de este año del Fonavi. Como se sabe, el pago del Reintegro 5 se empezó a pagar en mayo, pero no se contaba con presupuesto para las siguientes devoluciones.

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Reintegro 6 y Lista 23

Como se recuerda, tras gestiones entre el Banco de Materiales y el Tesoro Público se ha logrado confirmar que el Gobierno otorgue el presupuesto contemplado en el Presupuesto Público del 2026 para estos pagos.

Finalmente, los padrones incluirán a los fonavistas del Banco de Materiales. - Crédito Infobae/Paula Díaz

“La responsabilidad de la rapidez está ahora en manos del Banmat. No permitiremos más demoras burocráticas que afecten el calendario de pagos”, señalaron desde la Fenaf Perú en su momento.

Así, si bien aún no hay fechas confirmadas para los siguientes pagos, sí se ha dado los meses tentativos en que estos se darían y se podrían cobrar en el Banco de la Nación.

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El pago del Reintegro 6 llegaría en agosto de 2026. Faltan unos pasos para que se confirme este presupuesto, pero estaría asegurado

El pago de la Lista 23 se dará en diciembre de este 2026. El pago también está asegurado.

Cabe recordar que, con respecto al Reintegro 6 y la Lista 23, no se sabe detalles del padrón aún. Sin embargo, la primera siempre suele conformar un padrón de beneficiarios que ya han sido parte de listas anteriores, mientras el segundo tiene un padrón con beneficiarios nuevos, que no han recibido pagos anteriormente.