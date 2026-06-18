Perú

Fonavi 2026: Cerad del Reintegro 5 ya se puede descargar en link, ¿para qué sirve?

Aún hay miles de fonavistas que no cobran su devolución de aportes del Fonavi, aun cuando ya se aprobó un nuevo pago en mayo pasado

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persona del Fonavi ayudando a adulto mayor con información
Los fonavista ya podrán revisar cuánto dinero falta que les devuelvan de sus aportes al Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los 66 mil 644 fonavistas que cobran el Reintegro 5 del Fonavi podrán finalmente, tras un mes en que poco más de la mitad de beneficiarios cobró su devolución, descargar el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad), aquel documento donde podrán corroborar el monto que han debido recibir (o que recibirán, si aún no cobran) por este nuevo pago.

Debe recordar que el Reintegro 5 se empezó a cobrar el jueves 14 de mayo pasado en el Banco de la Nación. Anteriormente Infobae Perú pudo conocer que los montos que se pagaban en esta devolución iban desde los S/40.

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Ahora se tendrá un detalle exacto de esta devolución y de dónde sale en base a los aportes acreditados de los exfonavistas, así también como el monto total que se le adeuda al beneficiario y el monto restante que le falta devolver. Para consultarlo solo se deberá ingresar al siguiente enlace oficial y colocar el DNI del fonavista titular, la contraseña y el captcha que se pida: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/.

Un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Consulta tu Cerad con DNI

La Secretaría Técnica del Fonavi informó que ya “se encuentra disponible la consulta del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad) para todos los beneficiarios incluidos en el Quinto Grupo de Reintegro (agosto 2025)“, y los demás grupos.

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Ahora, desde el enlace oficial —https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/—, los fonavistas podrán consultar este documento que tiene los montos que se les reconoce y los que se les paga, y también el saldo restante. Estos grupo lo pueden consultar:

  • Quinto Grupo de Reintegro (mayo 2026)
  • Vigésimo Segundo Grupo de Pago (diciembre 2025)
  • Cuarto Grupo de Reintegro (agosto 2025)
  • Tercer Grupo de Reintegro (abril 2025)
  • Vigésimo Primer Grupo de Pago (diciembre 2024)
  • Segundo Grupo de Reintegro (agosto 2024)
  • Primer Grupo de Reintegro (mayo 2024)
  • Vigésimo Grupo de Pago (diciembre 2023).

Asimismo, se recuerda a los beneficiarios que “la consulta debe ser realizada sólo por el fonavista titular o por sus herederos, en caso de fallecimiento”.

adulto mayor con dinero en mano y boleta de pago del Banco de la Nación
¿Fuiste fonavista? No olvides que hay un pago actual que se hace en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Herederos ya pueden consultar Reintegro 5

De igual manera, la Secretaría Técnica ha informado que “se encuentra disponible la consulta para los herederos que han iniciado su trámite de devolución ante el Banco de la Nación, cuyo fonavista titular ha sido beneficiario del Quinto Grupo de Reintegro (mayo 2026).

Pero este también está disponible para estos grupos del padrón de beneficiarios:

  • Vigésimo Segundo Grupo de Pago (diciembre 2025)
  • Cuarto Grupo de Reintegro (agosto 2025)
  • Tercer Grupo de Reintegro (abril 2025)
  • Vigésimo Primer Grupo de Pago (diciembre 2024)
  • Segundo Grupo de Reintegro (agosto 2024)
  • Primer Grupo de Reintegro (mayo 2024)
  • Vigésimo Grupo de Pago (diciembre 2023).

Así, para hacer la consulta, solo deberán ingresar el número del documento de identidad del titular en el siguiente link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic4/.

Fonavista cobrando Lista 22
Así se paga a los beneficiarios del grupo de Reintegro 5 del Fonavi. - Crédito Andina

“Recuerde que la publicación de los deudos que han iniciado trámite ante el Banco de la Nación para el cobro de la devolución del Fonavista Titular fallecido, estará disponible por cuarenta y cinco (45) días calendarios, plazo en el cual si hubiera oposición de alguna persona que considere tener mejor o igual derecho como heredero, deberá presentar ante cualquier oficina el Banco de la Nación el documento que acredite tal condición.”, resalta la secretaría.

De esta manera, una vez finalizado el plazo y siempre que no se haya presentado oposición al trámite presentado, se procederá con la generación de la orden de pago correspondiente a favor del deudo(s). Para esto, se deberá ingresar al siguiente link https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic4/; y consultar si el “estado del trámite se encuentre APROBADO para poder acercarse al Banco de la Nación a realizar el respectivo cobro”.

“Finalizado el periodo de presentación de la oposición en cada caso, no se realizarán más registros de deudos para el fonavista titular fallecido”, aclara la Secretaría Técnica.

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