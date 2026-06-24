Muertes de aves marinas en el norte y de ovinos en Junín generan alerta por los efectos de cambios climáticos extremos en Perú

Una imagen doble muestra piqueros de patas azules en el litoral norte y un rebaño de ovinos en Junín, Perú, en relación con las muertes por eventos climáticos extremos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de animales en distintas regiones del Perú ha encendido alertas entre autoridades y especialistas debido a la posible relación de estos casos con fenómenos climáticos extremos. En la costa norte, la aparición de aves marinas sin vida genera preocupación por el estado de los ecosistemas, mientras que en la sierra central las bajas temperaturas afectan de forma directa a la actividad ganadera.

Los reportes procedentes de Tumbes, Piura y Junín reflejan los efectos que los cambios ambientales pueden provocar sobre la fauna silvestre y los animales de crianza. Aunque las causas de algunos casos todavía se encuentran bajo evaluación, las instituciones responsables ya iniciaron acciones de monitoreo y atención frente a las emergencias registradas.

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Las situaciones detectadas ocurren en escenarios distintos, pero comparten un elemento común: las variaciones climáticas que alteran las condiciones habituales para la alimentación, supervivencia y producción de diversas especies. Las autoridades mantienen vigilancia sobre ambos eventos mientras avanzan las investigaciones y medidas de respuesta.

Investigan muerte de piqueros de patas azules en el litoral norte

Cientos de piqueros de patas azules, aves normalmente vistas en las Galápagos, están llegando a las costas de Tumbes, Perú, para morir de hambre. El calentamiento del mar, atribuido al Fenómeno El Niño, ha hecho que su alimento se desplace a aguas más profundas, inalcanzables para ellos. Canal N

La aparición de más de una docena de piqueros de patas azules muertos en playas de Tumbes y Piura motivó la intervención de las autoridades ambientales y sanitarias. Los ejemplares fueron encontrados en zonas como Zorritos y Canoas de Punta Sal, lugares donde esta especie suele concentrarse sobre rocas y peñascos cercanos al mar.

Los piqueros de patas azules destacan por el color de sus extremidades, una característica vinculada a los pigmentos obtenidos a través de su alimentación, basada principalmente en peces. La intensidad de la coloración suele asociarse al estado de salud de las aves.

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Según información difundida por las autoridades regionales, ya se tomaron muestras para determinar qué factores ocasionaron la muerte de estos ejemplares. Un representante consultado sobre la situación señaló: “Sí, es una alarma que se ha encendido en toda la región, incluso también, este, no solo en Tumbes, ha pasado en Piura, en diferentes, eh, departamentos. Ante ello, se ha reportado y se están tomando muestras, ¿no? Para determinar cuáles son las causas”.

Fenómeno El Niño figura entre las hipótesis evaluadas

Agroexportadores y SENAMHI impulsan seguimiento climático frente a un “Niño leve” para cuidar agricultura y pesca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Aunque todavía no existe una conclusión oficial, especialistas consideran que las alteraciones provocadas por el Fenómeno El Niño podrían influir en la situación observada en el litoral norte.

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De acuerdo con las explicaciones brindadas por las autoridades, los cambios en la temperatura del mar pueden modificar la disponibilidad de recursos alimenticios para diversas especies marinas. Esta situación repercute sobre aves que dependen de la pesca para subsistir.

Sobre esta posibilidad, una fuente consultada indicó: “Eh, son muchos factores que pueden influir. Uno de ellos incluso puede ser el fenómeno del Niño, el que está cursando. Puede ser el cambio de temperatura, que incluso puede afectar lo, estos dos que acabo de mencionar pueden afectar su alimentación también. La escasez de repente de peces o algún otro, otro intervalo,”.

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Los resultados de laboratorio permitirán establecer con mayor precisión el origen de la mortandad y definir eventuales acciones de protección para la especie.

Heladas provocan pérdidas en la ganadería de Junín

Hasta la fecha, se han reportado 59 fallecidos por enfermedades respiratorias relacionadas al frío extremo en Junín. (Andina Noticias)

Mientras las autoridades investigan lo ocurrido en la costa norte, las regiones altoandinas enfrentan otro problema relacionado con las condiciones climáticas. En Junín, las heladas ocasionaron la muerte de al menos 80 ovinos durante el presente año.

La Dirección Regional de Agricultura informó que las provincias de Junín y Yauli concentran los principales reportes de pérdidas. En las zonas más elevadas, las temperaturas alcanzan hasta 12 grados bajo cero, situación que afecta la salud del ganado y dificulta las labores de los productores.

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Frente a esta emergencia, la entidad regional adquirió insumos para asistir a los criadores. Un representante explicó: “Nosotros, a través de la, del programa presupuestal cero sesenta y ocho, hemos adquirido kits veterinarios, kits foliares, para justamente atender la emergencia”.

Las bajas temperaturas no solo provocan la muerte de animales. La reducción de pastizales también limita la disponibilidad de alimento para los rebaños, lo que incrementa las dificultades económicas de las familias dedicadas a la ganadería.

Las autoridades recomiendan complementar la alimentación con forraje, suministrar vitaminas al ganado y evitar el pastoreo durante las horas de la madrugada para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, entre ellas la neumonía.

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Desde la Dirección Regional de Agricultura reconocieron las limitaciones para responder a todas las necesidades existentes. “Tenemos muerte, ya mortandad de animales y eso, este, para nosotros es una preocupación, porque, digamos, ahorita las inclemencias del tiempo, las bajas temperaturas, necesitamos cobertizos. Ahora, nosotros como Dirección Regional de Agricultura no, no manejamos ese tipo de presupuesto ahorita de manera reactiva para poder atenderlos”, señaló un funcionario.

SENAMHI mantiene alerta por descenso de temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) mantiene una alerta naranja debido a la persistencia del frío en la sierra central. Según la entidad, algunas localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros de altitud podrían registrar temperaturas de hasta 19 grados bajo cero.

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Las autoridades regionales advierten que el impacto de las heladas alcanza distintos sectores productivos. La disminución de pastizales afecta la producción de leche y reduce la disponibilidad de insumos para la elaboración de queso, yogur y manjar, actividades que representan una fuente de ingresos para numerosas familias rurales de Junín.

En este contexto, los organismos competentes continúan con las labores de monitoreo tanto en las zonas costeras afectadas por la muerte de aves marinas como en las áreas altoandinas donde persisten las bajas temperaturas.