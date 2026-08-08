Perú
Agregar Infobae enGoogle

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Huancayo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Huancayo.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado 8 de agosto, se prevé que en Huancayo habrá un {"RainProbability": 3}% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 19.2 centígrados y una mínima de 4.8°. La nubosidad será del 12% y por la noche habrá una posibilidad del 22% de lluvias.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se sienten 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

PUBLICIDAD

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Héctor Cúper valoró empate y reveló motivo de las ausencias de Piero Quispe y Edison Flores en Universitario vs Sporting Cristal

El DT analizó la igualdad en el Monumental y destacó el desempeño de sus jugadores. Además, precisó por qué dejó afuera al ‘Orejas’ y exvolante de Pumas

Héctor Cúper valoró empate y reveló motivo de las ausencias de Piero Quispe y Edison Flores en Universitario vs Sporting Cristal

Ministra de la Mujer confirma que Naldy Saldaña recibe atención tras denuncia de acoso: “Las otras personas que han denunciado también”

La funcionaria sostuvo que la artista y otras integrantes de la agrupación cuentan con acompañamiento profesional, mientras se multiplican los testimonios sobre situaciones similares en el entorno musical

Ministra de la Mujer confirma que Naldy Saldaña recibe atención tras denuncia de acoso: “Las otras personas que han denunciado también”

La mitad de las empresas peruanas revisan las redes sociales de postulantes y varias vigilan a trabajadores

Cuando postulas a un trabajo sí observan lo que publicas en redes sociales, e inclusive la empresa podría seguir monitoreándote cuando eres su trabajador

La mitad de las empresas peruanas revisan las redes sociales de postulantes y varias vigilan a trabajadores

José Ragas y la historia de los migrantes andinos que llegaron a Lima: “Tuvieron que crear prácticamente una ciudad paralela”

En su libro “Lima chola”, el historiador sigue las huellas de quienes llegaron desde los Andes, desde estudiantes y familias campesinas hasta personas trasladadas contra su voluntad, y muestra cómo sus historias transformaron la capital

José Ragas y la historia de los migrantes andinos que llegaron a Lima: “Tuvieron que crear prácticamente una ciudad paralela”

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Carlos Desio se enfrentarán en el duelo de pizarras en el Estadio Nacional de Lima. Conoce sus onces para este cotejo por fecha 4

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

Bettsy Chávez podría ser extraditada de México a pedido de la Corte Suprema, afirma excanciller

Perú informó a México que Betssy Chávez tiene una condena y que eventualmente se pediría su extradición

Presidenta Keiko Fujimori saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia

Presidente del JNE precisa que alcaldes pueden postular a otros cargos pese a prohibición de reelección

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

Claudia Salazar expone audios que revelan que la directiva de La Bella Luz conocía el acoso y se desligó de la responsabilidad: “Yo no soy culpable”

Mario Hart revela que le detectaron un tumor tras fuertes dolores de cabeza

‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto un día después de anunciar que suspendía sus presentaciones: “Mucha gente nos ha escrito y llamado”

Jeanette vuelve a Lima para celebrar su gira '50 Aniversario' y una noche cargada de clásicos

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido por fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Con Christian Cueva, los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1 2026