Perú

Papa León XIV: Gobierno destina S/10 millones para obras en las cinco ciudades que visitará el sumo pontífice

Infraestructura, señalización y servicios básicos serán reforzados en Piura, Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima, como parte de los preparativos para la visita del pontífice en noviembre. El Ejecutivo evalúa ampliar la ruta a otras regiones

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Ilustración acuarela de un hombre mayor con gafas, túnica roja y dorada, saludando. Detrás, una bandera peruana estilizada con trazos de acuarela rojos y blancos.
Una ilustración acuarela del Papa León, vestido con vestimentas ceremoniales rojas y doradas, saludando con la mano derecha levantada, en un fondo con los colores de la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno peruano anunció la asignación de S/10 millones para ejecutar mejoras de infraestructura en las ciudades seleccionadas dentro de la ruta del papa León XIV.

El plan contempla la intervención de PiuraChiclayoPucallpaCusco y Lima, donde se llevarán a cabo obras en pistas, señalética y servicios básicos, según detalló el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Berthin Gómez. La iniciativa incluye el desarrollo de señalización renovada y la optimización de servicios esenciales en el norte del país, así como en otras sedes del recorrido.

El grupo de trabajo encargado de la organización ya coordina los preparativos logísticos y técnicos para recibir al sumo pontífice en noviembre.

El ministro Gómez explicó que Puno e Iquitos se encuentran en evaluación para integrarse a la ruta, en función de los informes de seguridad y logística. El Ejecutivo destacó la importancia de preparar las ciudades con mejoras estructurales y operativas, para garantizar el adecuado desarrollo de la visita.

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La planificación abarca desde la reparación de vías hasta la instalación de señalización moderna, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y la experiencia de miles de asistentes.

El Gobierno también habilitó fondos para reforzar los servicios de agua, saneamiento y atención básica en los puntos de mayor concentración de público.

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)
Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Recorrido, agenda y expectativas para noviembre

El presidente José María Balcázar confirmó que la llegada del papa León XIV está prevista para la primera quincena de noviembre. Durante este periodo, el pontífice visitará al menos cinco ciudades, con una estancia estimada de entre ocho y diez días.

El itinerario contempla la posibilidad de ampliar el recorrido a Sullana, en la región Piura, así como a localidades altoandinas y amazónicas, donde residen comunidades quechuahablantes y de la selva.

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El mandatario detalló que, para facilitar los traslados a las zonas más alejadas, el Gobierno pondrá a disposición un helicóptero que permitirá al papa llegar a distintos puntos de manera rápida y segura.

La Guardia Suiza Pontificia acompañará la delegación, encargándose de la seguridad del pontífice y del personal vaticano. Balcázar subrayó que la visita incluye actividades litúrgicas, encuentros sociales y una misa multitudinaria en un terreno de 3.000 hectáreas en las pampas de Reque (Lambayeque), donde ya se inició la adecuación del espacio para la ceremonia central.

De acuerdo con el boletín de la Santa Sede, el encuentro entre el presidente peruano y el pontífice abordó la cooperación bilateral, el fortalecimiento de las relaciones con el Perú y temas como la cohesión social, la actividad minera ilegal y la promoción del bien común. La agenda papal en territorio peruano aún está en fase de definición, pero el Gobierno espera que la visita sirva para acercar a diversas comunidades y resaltar el potencial cultural y social del país.

Las autoridades nacionales indicaron que las obras y preparativos continuarán en las próximas semanas, a la espera de la confirmación final del itinerario y de la llegada del papa León XIV. El Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevas ciudades a la ruta, en función de las evaluaciones técnicas y de seguridad.

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