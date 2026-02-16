Caudal del río Piura se duplica en solo una semana por intensas lluvias en la sierra: advierten posibles desbordes

La preocupación vuelve a instalarse en el norte del país. El caudal del río Piura se ha incrementado de forma acelerada en los últimos días tras las intensas precipitaciones registradas en la parte alta de la cuenca, encendiendo las alertas entre autoridades y población. En menos de una semana, el aforo pasó de 56 a 120 metros cúbicos por segundo, según reportes oficiales, una variación que mantiene en vigilancia permanente a las zonas más vulnerables.

El aumento del volumen de agua responde a las lluvias intensas en la sierra de Piura, donde se han registrado acumulados significativos en distritos como Morropón y la estación Virrey. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los aportes continuarán en las próximas horas, mientras se monitorea el desplazamiento de las descargas hacia la ciudad. La situación genera especial atención en sectores como el Bajo Piura, históricamente expuestos ante escenarios de crecida.

Senamhi advierte mayor incremento del caudal y riesgo por maleza en el río

Varias calles de Piura, Perú, amanecen inundadas afectando el tránsito vehicular tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del martes (Foto: Piura al Minuto Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingeniero Jorge Carranza, jefe zonal del Senamhi en Piura, informó durante trabajos de campo que el aforo del río Piura alcanzó actualmente los 120 metros cúbicos por segundo, más del doble de lo registrado días atrás, y con tendencia a seguir en aumento. En el puente de Chulucanas se reportaron descargas cercanas a 220 metros cúbicos por segundo, volumen que podría tardar alrededor de 36 horas en llegar a la ciudad de Piura.

Las precipitaciones han sido especialmente intensas en la parte media y alta de la cuenca. En Morropón se registraron hasta 101 milímetros de lluvia, mientras que en la estación Virrey se reportaron alrededor de 70 milímetros en pocas horas, niveles equivalentes a lo que normalmente se acumula en dos meses. Estos aportes continúan alimentando el caudal del afluente.

Uno de los puntos de mayor preocupación es la presencia de maleza y sedimentos en el cauce del río Piura, lo que reduce su capacidad hidráulica y dificulta el libre flujo del agua. Desde el Senamhi se advirtió que esta situación favorece la sedimentación y podría generar complicaciones ante la llegada de caudales más elevados en las próximas horas.

El organismo también prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte, con impacto en Piura, Sullana, Talara, El Alto y Máncora, principalmente durante la noche. Estas condiciones podrían generar nuevos incrementos del caudal en los próximos días, por lo que se mantiene el monitoreo constante mediante trabajos de aforo y vigilancia meteorológica.

Asimismo, se informó que el radar meteorológico que se instala en la región presenta un avance del 75 % y permitirá observar la atmósfera en un radio aproximado de 250 kilómetros, herramienta clave para fortalecer los sistemas de alerta temprana frente a eventos extremos.

Comité Multisectorial ENFEN activa alerta por posible Niño Costero hasta noviembre

Comunicado de Enfen.

El Comité Multisectorial ENFEN declaró el estado de “Alerta de El Niño Costero” ante el aumento en la probabilidad de que este evento climático se desarrolle desde marzo y se prolongue hasta noviembre de 2026. De acuerdo con su comunicado más reciente, el escenario más probable es la presencia de condiciones cálidas de magnitud débil, aunque no se descarta que hacia julio se registre un pico de intensidad moderada. En paralelo, en la región Niño 3.4 del Pacífico central se mantendrían condiciones neutras hasta mayo, con mayores probabilidades de un evento cálido leve a partir de junio.

Para el trimestre febrero-abril, el pronóstico apunta a lluvias entre normales y superiores a lo habitual en la costa norte, con episodios de moderada a fuerte intensidad, especialmente en marzo y abril. También se prevé que las temperaturas del aire superen sus valores promedio en esa zona del país. En el ámbito hidrológico, se anticipa que los caudales de los ríos de la vertiente del Pacífico podrían ubicarse por encima de lo regular, con posibilidad de incrementos repentinos que impacten áreas agrícolas y urbanas.

El comité recomendó reforzar las acciones de prevención y seguir los reportes oficiales ante la evolución de este fenómeno, que podría influir de manera sostenida en el clima del Perú durante gran parte del año.