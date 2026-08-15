Ministro de Defensa Rafael Belaunde lideró simulacro nacional ante lluvias intensas en Piura

Autoridades en Piura evalúan un mapa de planificación durante el II Simulacro Nacional Multipeligro, un ejercicio para medir la capacidad de respuesta ante lluvias intensas.

Guardar

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, lideró en Piura el II Simulacro Nacional Multipeligro del año, realizado con la finalidad de evaluar la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades y la población ante una emergencia. El ejercicio se desarrolló en el puente Andrés Avelino Cáceres, ubicado sobre el río Piura, informó Andina Noticias.

En esta región, el simulacro estuvo orientado a evaluar la respuesta frente a lluvias intensas y peligros asociados, como inundaciones y desbordes de ríos. Durante la jornada participaron autoridades y entidades de primera respuesta.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, participa en el II Simulacro Nacional Multipeligro en Piura, organizado para evaluar la respuesta ante emergencias. (Ministerio de Defensa)

Evacuación y rescate durante el simulacro

Como parte del ejercicio se realizaron evacuaciones de personas hacia zonas seguras, rescate en estructuras colapsadas, rescate en bote y evacuación aeromédica, informó Andina Noticias.

PUBLICIDAD

El ministro Rafael Belaunde Llosa, acompañado por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, recorrió los puestos de comando instalados por las entidades encargadas de brindar atención ante emergencias.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, junto a autoridades y personal de emergencia, observa un ejercicio de rescate durante el Simulacro Nacional Multipeligro en Piura, Perú, para evaluar la respuesta ante lluvias e inundaciones. (Ministerio de Defensa)

Reporte simulado de daños

Al término del simulacro, el titular de Defensa sostuvo una comunicación virtual con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, mediante los equipos instalados por el Indeci, para presentar un balance de los resultados del ejercicio.

De acuerdo con el reporte simulado, las lluvias intensas y los peligros asociados habrían dejado 26 personas fallecidas, 45 lesionadas, 31.661 damnificadas y 93.634 afectadas, según Andina Noticias.

PUBLICIDAD

Personal de la Cruz Roja Peruana brinda atención sanitaria a una persona en una camilla dentro de una carpa instalada durante el II Simulacro Nacional Multipeligro en Piura. (Ministerio de Defensa)

Daños en viviendas e infraestructura

El mismo reporte simulado registró 46 centros de salud dañados, 128 instituciones educativas afectadas y 7.915 viviendas destruidas.

Estas cifras forman parte del escenario utilizado durante el simulacro realizado en Piura, donde se evaluó la capacidad de respuesta ante lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, conversa con personal de emergencia y una mujer en traje sastre durante el simulacro nacional multipeligro en Piura. (Ministerio de Defensa)

Presentan moción de interpelación contra Rafael Belaunde

Diputados de Juntos por el Perú presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, impulsada por el legislador Marino Lavado, quien exige que el funcionario comparezca ante el Congreso para responder un pliego de 43 preguntas sobre sus presuntos vínculos con la Compañía Minera Poderosa, empresa que opera en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad.

PUBLICIDAD

El eje de la moción son los ocho aportes económicos que la presidenta del directorio de Minera Poderosa, Evangelina Arias Vargas de Sologuren, realizó al partido Libertad Popular durante las Elecciones Generales 2026, según registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los congresistas advierten que, aunque esos aportes habrían sido legales, el posterior nombramiento de Belaúnde Llosa al frente del Ministerio de Defensa (Mindef) —cartera que dirige las operaciones militares en Pataz bajo sucesivos estados de emergencia— abre cuestionamientos sobre transparencia y conflicto de intereses.

El documento con múltiples firmas de congresistas peruanos presenta una moción de interpelación al Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, por sus vínculos con Minera Poderosa y la seguridad en Patáz.

El pliego interpelatorio exige precisar si hay efectivos militares destacados para proteger instalaciones de la minera y bajo qué fundamento legal, al tiempo que cuestiona la eficacia de la estrategia de seguridad en la zona, que registró el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en 2025 y de 9 en 2023. El documento también invoca advertencias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que señaló que el uso frecuente de estados de emergencia incrementa el riesgo de vulneraciones a los derechos fundamentales.

PUBLICIDAD