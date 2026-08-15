Día del Niño: el riesgo de los globos metálicos que ya dejaron a casi 173 mil usuarios afectados por apagones

Un globo metálico con forma de personaje se enreda en cables y un aislador de una red eléctrica aérea, causando interrupciones del servicio en zonas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Globos de personajes, estrellas, animales o corazones suelen acompañar cumpleaños y celebraciones infantiles. Durante el fin de semana por el Día del Niño, también será común encontrarlos en parques, plazas y otros espacios públicos, muchas veces sujetos apenas por una cinta mientras los pequeños pasean con sus familias.

El problema aparece cuando uno de estos globos metálicos con helio se suelta y termina sobre cables u otros componentes de la red eléctrica. Lo que comienza como un objeto de celebración puede provocar una falla en el sistema y dejar temporalmente sin servicio a cientos o incluso miles de usuarios.

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Entre enero y julio de 2026, Luz del Sur registró 69 interrupciones del suministro eléctrico asociadas con globos metálicos, que afectaron a 172.857 clientes dentro de su zona de concesión en Lima, Cañete y Huarochirí. La proximidad del Día del Niño vuelve especialmente relevante la advertencia ante una posible mayor presencia de estos artículos en calles y espacios abiertos.

Un globo metálico se enredó en una maraña de cables eléctricos aéreos en Lima, situación que puede provocar interrupciones en el suministro de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo puede un globo provocar un apagón?

El riesgo no está en utilizar el globo dentro de una celebración, sino principalmente en dejarlo escapar cerca de instalaciones eléctricas. Al estar llenos de helio, estos objetos pueden elevarse rápidamente y continuar desplazándose impulsados por el viento hasta entrar en contacto con cables u otros elementos de la red.

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Según Luz del Sur, ese contacto puede generar fallas eléctricas e interrupciones del suministro. Dependiendo de la infraestructura comprometida, el incidente no necesariamente afecta solo al lugar en el que cayó el globo, sino que puede repercutir en un área mayor.

Explosión por globos metálicos dejó sin luz a más de 47 mil familias en Lima Este.

Por esa razón, la principal recomendación durante celebraciones al aire libre es mantener los globos metálicos asegurados y no liberarlos intencionalmente en parques, calles, azoteas o zonas cercanas a redes eléctricas.

“Hacemos un llamado a celebrar de manera responsable y evitar la liberación de globos metálicos en la vía pública. Una acción que puede parecer inofensiva puede terminar provocando interrupciones del servicio y poner en riesgo la seguridad de las personas”, señaló Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur.

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La precaución también debe extenderse al momento de intentar recuperar uno. Si un globo queda atrapado sobre cables eléctricos, no se debe tratar de retirarlo con palos, escaleras u otros objetos. La recomendación es mantener distancia y reportar la situación para que sea atendida por personal especializado.

Ate y Villa El Salvador, entre las zonas con más incidentes

Los cortes asociados con este tipo de objetos no se han registrado de manera uniforme en toda la zona de concesión.

De acuerdo con la información correspondiente a los primeros siete meses de 2026, Ate, Villa El Salvador, Pachacámac, Santa Anita, Chorrillos y San Juan de Miraflores concentraron el mayor número de interrupciones relacionadas con globos metálicos.

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La cifra acumulada muestra que no se trata únicamente de situaciones aisladas. En siete meses se reportaron casi 70 eventos de este tipo, con afectaciones que en conjunto alcanzaron a cerca de 173 mil clientes.

Luz del Sur registró 69 interrupciones del suministro eléctrico por globos metálicos entre enero y julio de 2026.

La advertencia no implica dejar de utilizar estos productos durante una fiesta infantil. Las medidas preventivas pasan principalmente por evitar soltarlos en espacios abiertos y mantenerlos alejados de postes, cables y otras instalaciones de energía.

Para quienes busquen otras opciones de decoración en exteriores, pueden utilizarse elementos que no requieran helio, como guirnaldas de tela, rosetas o figuras de papel.

Una precaución adicional durante las celebraciones por el Día del Niño

La cercanía del Día del Niño pone el foco en una situación cotidiana: un globo puede soltarse accidentalmente de la mano de un menor o escapar mientras una familia se desplaza por un parque o una plaza.

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Una familia pasea por un parque con un globo metálico de helio, un objeto habitual en celebraciones que, al soltarse, puede generar interrupciones del suministro eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, no se debe perseguir ni intentar recuperar el objeto si termina cerca de instalaciones eléctricas. Mucho menos tocar cables o acercarse a postes para retirarlo.

La recomendación es reportar cualquier objeto que haya quedado atrapado o se encuentre peligrosamente próximo a la red eléctrica y esperar la intervención de personal especializado.

Así, más que prescindir de uno de los objetos habituales en las celebraciones infantiles, la prevención pasa por algo mucho más sencillo: mantenerlos sujetos mientras estén al aire libre y evitar que una distracción termine convirtiendo el paseo familiar en una interrupción del servicio eléctrico.

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