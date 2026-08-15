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Se mantiene alerta por el fenómeno El Niño Costero: podría continuar hasta el verano de 2027

ENFEN proyecta temperaturas superiores a lo habitual en la costa y cambios en la distribución de especies marinas, mientras recomienda reforzar las medidas de prevención ante posibles escenarios de riesgo

Se prevén temperaturas superiores a lo normal en la costa entre agosto y octubre. ENFEN recomienda considerar los pronósticos para reducir riesgos y atender posibles emergencias.
Se prevén temperaturas superiores a lo normal en la costa entre agosto y octubre. ENFEN recomienda considerar los pronósticos para reducir riesgos y atender posibles emergencias. Foto: Defensoría del Pueblo
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La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y advierte que las condiciones asociadas al evento climático seguirían presentes durante los próximos meses. En la región Niño 1+2, que comprende el Pacífico ecuatorial oriental frente a las costas de Perú y Ecuador, se proyecta que el fenómeno continúe con una intensidad entre fuerte y extraordinaria hasta el verano de 2027.

El organismo también prevé que persistan las temperaturas del aire muy por encima de sus valores habituales en la costa peruana durante el trimestre agosto-octubre. Aunque los escenarios muestran condiciones diferenciadas según las zonas del Pacífico, ENFEN recomienda que las autoridades consideren los pronósticos vigentes para adoptar medidas orientadas a reducir riesgos y responder ante posibles emergencias.

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El Niño Costero continuaría durante los próximos meses

De acuerdo con el último comunicado de ENFEN, la región Niño 1+2 mantendría condiciones de El Niño Costero hasta el verano de 2027. La magnitud esperada se ubica entre fuerte y extraordinaria, por lo que el organismo mantiene activo el estado de alerta frente a la evolución del fenómeno.

En paralelo, para la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central, se estima que El Niño podría extenderse hasta inicios del otoño de 2027. Las magnitudes más probables serían fuertes entre agosto y septiembre, mientras que entre octubre y febrero de 2027 podrían alcanzar niveles de fuertes a muy fuertes.

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Según el último comunicado de ENFEN, la región Niño 1+2 continuaría bajo condiciones de El Niño Costero hasta el verano de 2027.
Según el último comunicado de ENFEN, la región Niño 1+2 continuaría bajo condiciones de El Niño Costero hasta el verano de 2027. Foto: Norte Sostenible

Temperaturas seguirán por encima de lo normal

El pronóstico para el trimestre agosto-octubre contempla la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en la costa. Esta condición forma parte de los escenarios previstos por ENFEN mientras se mantiene la alerta por la evolución de El Niño Costero.

En cuanto al comportamiento de los ríos de la región hidrográfica del Pacífico, el organismo estima que predominarán caudales dentro de sus valores normales. El escenario proyectado, por tanto, presenta diferencias entre las variables atmosféricas y el comportamiento esperado de los recursos hídricos.

Cambios en la distribución de recursos pesqueros

El escenario también contempla modificaciones en la distribución de algunos recursos pesqueros. ENFEN prevé que el stock norte-centro de anchoveta continúe replegado frente a la costa central, dentro de las 10 millas náuticas y a profundidades mayores que su promedio habitual.

A su vez, algunas especies litorales características de la zona norte, entre ellas el machete, continuarían desplazadas hacia el sur de su distribución normal. Estas variaciones forman parte de los efectos previstos sobre las condiciones del mar y los recursos pesqueros durante el periodo analizado.

Comunicado del ENFEN.
Comunicado del ENFEN. Foto: ENFEN/X

ENFEN recomienda mantener medidas preventivas

Ante este panorama, la comisión multisectorial recomendó a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo elaborados a partir de los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales que permanecen vigentes. El objetivo es que las autoridades puedan adoptar acciones de prevención frente a eventuales peligros.

ENFEN también plantea mantener la atención sobre las medidas de reducción del riesgo y las acciones de respuesta ante peligros inminentes. La recomendación se formula mientras continúa el monitoreo de la evolución de El Niño Costero y de las condiciones previstas para los siguientes meses.

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