Posible terremoto de magnitud 8.8 en Perú: ¿cómo preservar las conservas de pescado de la mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia contiene alimentos enlatados, agua y suministros básicos, según las recomendaciones de Sanipes para preparación ante desastres naturales.

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Las conservas de pescado son alimentos nutritivos, portables y de larga duración que pueden ser incluidos en la mochila de emergencia para afrontar un terremoto de magnitud 8.8 u otro tipo de desastre. Ante la posibilidad de una emergencia, la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), entidad adscrita al Ministerio de la Producción, difundió recomendaciones para garantizar su adecuado almacenamiento y manipulación.

Antes de adquirir estos productos, es importante verificar que los enlatados no presenten abolladuras, abombamientos, óxido ni fisuras. Asimismo, se debe comprobar que cuenten con un registro sanitario visible y que se encuentren vigentes para el consumo.

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Inspectores de Sanipes supervisan el proceso de envasado de conservas de pescado en una planta, garantizando la calidad para el consumo humano.

¿Cómo elegir las conservas para la mochila de emergencia?

Sanipes también recomienda revisar que la etiqueta de la conserva sea legible y que no se borre. El envase debe mostrar información como la dirección y razón social del fabricante, la fecha de producción, la identificación del lote, los ingredientes, el contenido neto y el peso drenado del producto.

Otro aspecto que debe considerarse es la forma en que las conservas son colocadas dentro de la mochila de emergencia. Se debe evitar que permanezcan junto a herramientas punzantes, navajas multiusos, llaves o linternas, debido a que estos objetos podrían raspar o perforar los envases.

Un técnico de Sanipes verifica una lata de conserva de pescado en una planta industrial, en el marco de las recomendaciones para alimentos de emergencia.

¿Dónde colocar las conservas dentro de la mochila?

Los enlatados deben ubicarse preferentemente en el centro o en el fondo de la mochila, y no en los bolsillos exteriores. Además, Sanipes señala que es ideal elegir conservas que tengan un sistema de apertura incorporado o “abrefácil”, de modo que no sea necesario utilizar un abrelatas durante una emergencia.

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Aunque las conservas pueden tener una larga duración, los productos almacenados en la mochila deben ser revisados cada seis meses. Esta verificación permitirá comprobar que no hayan vencido y que los envases continúen sin abolladuras, perforaciones ni golpes que puedan generar contaminación.

Un individuo empaca conservas en una mochila de emergencia mientras una guía de Sanipes sugiere revisar los productos cada seis meses.

¿Cómo conservar la mochila de emergencia?

La mochila donde se almacenan las conservas debe mantenerse en un lugar ventilado, libre de polvo y alejado de la humedad. Estas condiciones forman parte de las recomendaciones para conservar adecuadamente los alimentos que podrían utilizarse durante una emergencia.

La revisión periódica también permite identificar cualquier deterioro en los enlatados antes de que sean necesarios. Por ello, además de comprobar las fechas de vencimiento, se debe observar el estado físico de cada envase y retirar aquellos que presenten daños.

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mochila de emergencia

¿Qué abrir una conserva?

Sanipes señala que, una vez abiertas las conservas de pescado de la mochila de emergencia, estas deben consumirse en su totalidad. La recomendación responde a que, durante una emergencia y sin refrigeración disponible, las sobras pueden descomponerse rápidamente.

Por ello, el contenido de una lata no debe guardarse para consumirlo posteriormente cuando no existan condiciones adecuadas de refrigeración. La correcta selección, almacenamiento, revisión y consumo de las conservas permite mantener estos alimentos en mejores condiciones dentro de la mochila de emergencia.

Un hombre abre una lata de conserva de pescado junto a una mochila de emergencia, siguiendo las recomendaciones de Sanipes para su consumo inmediato tras abrirla.