Entre Lima y Buenos Aires: Daniel Sacro convierte el desarraigo en literatura

El escritor argentino sostiene que vivir entre Perú y Argentina le permitió encontrar una voz propia a partir de una experiencia que considera particular y difícil de replicar - Créditos: Edgar Lescano/Orsai.

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Daniel Sacroisky, conocido como Daniel Sacro, músico, publicista y escritor argentino radicado en el Perú desde más de diez años, presentó el libro Déjame que te cuente, porteño en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima 2026. A través de sus textos, el autor combina literatura, música, humor y melancolía para retratar su vínculo con la capital peruana.

En conversación con Infobae Perú, habló sobre el desarraigo y esa sensación de pertenecer a dos lugares sin ser completamente de ninguno. También contó cómo Lima modificó sus costumbres, qué autores peruanos influyeron en su escritura y de qué manera el humor le permite abordar la nostalgia.

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El título remite de inmediato a Déjame que te cuente limeño, de Chabuca Granda. ¿Por qué decidió cambiar “limeño” por “porteño” y qué diálogo quiso establecer con una canción tan emblemática para el Perú?

Es una canción que me gusta mucho. Como también soy músico, en mis shows la versiono de una forma bastante respetuosa. Siempre tuve ese título y, de hecho, es el nombre del primer relato, que resume mis observaciones sobre Lima de una forma panorámica.

Nació como título de ese relato y después me di cuenta, con ayuda de un corrector editor amigo, de que podía dar cuenta de todo el conjunto. Si bien no todo habla sobre Lima, se nota que son las observaciones y lo que pasa por la vida y la mente de un argentino que vive en Lima. Entonces, no deja de ser algo que yo les cuento a los porteños, como yo, hablando de Lima.

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Me pareció que el juego de palabras funcionaba muy bien, porque “limeño” y “porteño” terminan igual. Además, ese relato funciona un poco como una canción que resume todo un disco. En ese sentido, siento que se da esa comparación.

El escritor radicado en Perú reconoce que Lima transformó sus costumbres, especialmente su relación con la gastronomía, el mar y los viajes por las distintas provincias del país - Créditos: Mario Colán.

Hay una frase que atraviesa varios de sus relatos: la idea de pertenecer a dos ciudades y, al mismo tiempo, a ninguna por completo. ¿El desarraigo termina siendo una herida o una forma distinta de libertad?

Creo que el desarraigo es lindo; es una forma de libertad. Es no estar en ningún lado y estar en todos. Como dice en el prólogo Hernán Casciari, es como cuando una voz que no es de ningún lugar empieza a ser propia.

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Siento que esta vida entre dos países me dio mucho material para encontrar, en algún punto, una voz propia. Es algo que no podrían escribir muchos porque mi situación es bastante específica. Entre el tema y la forma de contarlo se arma algo interesante.

Siempre pienso en la frase “soy sapo de otro pozo”. Siento que soy sapo de otro pozo, pero ya no sé cuál es mi pozo. En un punto, mi pozo es escribir y contarlo.

Vivimos en una época marcada por migraciones, cambios de ciudad y reinvenciones personales. ¿Cree que su libro también habla de quienes alguna vez sintieron que empezaban desde cero, aunque nunca hayan salido de su país?

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Está buena la idea de que a veces uno se siente expatriado y sigue estando en su país. Eso también pasa. Creo que estar en otro lugar no significa solamente estar en otro país.

A veces uno se siente fuera de casa estando en su propia casa, confundido, añorando un lugar o una vida que ya no existe y tratando de encontrarle la vuelta para no caer en esa mirada tan tanguera porteña o incluso tan limeña. Siento que hay mucha añoranza del pasado en los dos países y en las dos ciudades.

Yo trato de encontrarle a eso una parte luminosa. No me gusta quedarme en lo lastimoso de “el tiempo pasado fue mejor”. No creo eso, pero sí creo que a veces hay una forma de no estar en casa incluso cuando estás ahí. Lo mejor, en mi caso, es poder contarlo.

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Daniel Sacro considera que el desarraigo puede convertirse en una forma de libertad al permitirle pertenecer a dos países sin sentirse completamente de ninguno - Créditos: Daniel Sacroisky.

Sus relatos mezclan humor, melancolía y observación. ¿Qué tan difícil es escribir sobre la propia vida sin caer en la autocomplacencia o la nostalgia excesiva?

Cuando uno escribe no piensa necesariamente en qué cae o en qué no cae, pero mi naturaleza es un poco esa. Me gusta el humor como bálsamo para ayudar a sobrevivir algunas situaciones que pueden ser trágicas. Por eso existe la palabra “tragicómico”. También hay quienes dicen que el humor es tragedia más tiempo.

Creo que el humor es un bálsamo para sobrellevar todo de una forma más agradable y escapar de lo triste. Mi naturaleza es bastante melancólica. En esa intersección entre ambos tonos siento que hay una voz bastante propia: recordar, añorar y hacer memoria, pero siempre con humor.

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El humor me permite decir “Estoy acá y ahora; esta es mi visión de las cosas”. Quizá antes no tenía tanto humor y lo fui trabajando a partir de la lectura de autores que tienen mucho humor. Creo que es una ventana al futuro también: una forma luminosa de decir que hay más y que este presente también lo voy a añorar en el futuro.

Después de tantos años viviendo en Lima, ¿qué costumbres peruanas siente que ya forman parte de su identidad y cuáles todavía observa con ojos de extranjero?

Ahora me interesa más lo que como. Ir a comer es un pequeño placer. Cuando vivía en Argentina era simplemente: “¿Qué comemos?”. Acá, lo primero y más obvio es eso. A veces digo: “Vamos a comer hoy, quiero un ají de gallina”, cosa que no me pasaba en mi otra vida.

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Me gusta mucho mirar el mar y caminar por todos los malecones posibles, desde La Herradura hasta Magdalena o San Miguel. Disfruto eso, la bruma y esa cosa melancólica que tiene Lima.

Tampoco soy muy argentino. Hay amigos que me dicen: “Qué argentino extraño”. Nunca hago asados, tomo mate de vez en cuando y el fútbol, hasta ahí. Es la forma más concreta de decir que no soy sapo de ningún pozo, porque ni soy un argentino típico ni me convertí en un peruano acérrimo.

Lo que más me gusta de vivir en Perú es viajar por las provincias y conocerlas. Aprendí a disfrutar mucho la diversidad peruana.

Daniel Sacro cuenta que su vida en Perú estuvo marcada por experiencias y aventuras que difícilmente habría vivido en Buenos Aires, las cuales contribuyeron a formar la persona que es actualmente - Créditos: Mario Colán.

Si pudiera conversar con el Daniel que recién llegó al Perú, ¿qué le diría hoy?

Le diría: “No sabes lo que te espera”. Pasaron muchas cosas. También le diría: “Disfrútalo, porque este país ya me está dando muchos capítulos”.

Llevo trece años acá y he vivido por lo menos cinco o seis capítulos, empezando por ser padre. Tener un hijo que no es de tu nacionalidad es una locura; incluso habla de “tú” en lugar de “vos”, aunque conmigo habla de “vos”.

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Le diría que disfrute, porque este país me dio un montón de aventuras y cosas muy raras, bizarras, chifladas y emocionantes. No puedo más que agradecer. Quizá le diría: “Sé agradecido, porque todo lo que te va a tocar, incluso lo malo, es aprendizaje”.

Hay muchas cosas que seguramente no me hubieran pasado en Buenos Aires y que hicieron que hoy sea la persona que soy.

¿Qué autores peruanos han influido en su escritura y qué encontró en sus obras que lo hizo sentir más cerca del Perú?

Me puse a leer muchísimos autores peruanos desde que llegué para entender cómo piensan, cómo escriben y las diferentes miradas sobre su país. Todos tienen algo que ver con su raíz.

Vargas Llosa lo tuve siempre, incluso cuando no vivía acá, pero después profundicé mucho más. Me encantan Ribeyro y Bryce también. Después me fijé mucho en autores actuales, gente con la que incluso podía hablar, escribirles y mantener una relación. Katia Adaui, Gustavo Rodríguez, Jeremías Gamboa y Renato Cisneros, por mencionar algunos. Jaime Bayly también me encanta como personaje.

De todos ellos me gusta mucho el tema de la observación: cómo pueden mirar una situación y tomar un punto de vista diferente y sorprendente.

Te diría que Renato Cisneros es uno de los que más me influenció por La distancia que nos separa. Él tiene mucha conexión con su infancia y, estando en otro país, uno también recuerda mucho eso. La infancia es como la patria perdida.

Renato me influenció para pensar más en la relación con mi viejo, algo que está bastante presente, y en mi propia forma de ser padre. De todos los autores que mencioné tomé algo y a todos los disfruté mucho.

¿Está escribiendo otro libro? ¿Qué proyectos se vienen para usted?

Por ahora, dicto talleres de escritura que se llaman Sagrada Escritura. Me interesa muchísimo ayudar a otros a escribir. Todas las consignas que doy tienen que ver con mi quehacer creativo como publicista, músico y escritor. Es algo que me encanta hacer y a lo que le estoy dedicando mucho.

En cuanto a lo que escribo, estaba empezando una novela y en un momento la frené porque sentía que primero estaba bueno sacar estos relatos. Apenas termine todo eso, voy a volver a meterme con la novela.

Es la primera vez que escribo una novela y requiere mucha dedicación, así que estoy esperando el momento para decir: “Ahora seguimos con eso”.

Presentación del libro

Daniel Sacro presentará su libro Déjame que te cuente porteño este sábado 22 de agosto, a las 8 p. m., en Book Vivants, ubicada en Dasso 111, San Isidro. El encuentro será distinto a una presentación literaria tradicional, pues combinará relatos, música y la participación de invitados.

El escritor y cantautor adelantó que la actividad contará con un violinista y un saxofonista invitados, además de relatos narrados por otros artistas. Entre ellos estará Mónica Sánchez, su pareja, quien interpretará uno de los textos. También participará la actriz Carolina Cano, con quien conversará sobre literatura.

La propuesta busca integrar las dos facetas de Sacro, la literatura y la música, esta última presente tanto en su trayectoria como en la construcción de algunos de sus relatos. El autor explicó que algunos textos incluso podrían considerarse cercanos a letras de canciones.