Fenómeno El Niño tendría un impacto de hasta el 3% en el PBI: la advertencia del sector privado

El país mantiene un escenario de creciente preocupación ante la posibilidad de que el fenómeno se presente entre agosto y enero del próximo año. Foto: difusión

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El expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano, advirtió que un eventual fenómeno El Niño podría generar un impacto mayor al previsto por el Gobierno sobre la economía peruana. Según señaló, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima una afectación de alrededor del 1% del PBI, el sector privado calcula que esta podría llegar hasta el 3%.

Medrano sostuvo que el país enfrenta un escenario de alta preocupación debido a la posibilidad de que el fenómeno se desarrolle entre agosto y enero del próximo año. Ante ello, pidió acelerar las obras de prevención y priorizar intervenciones en puntos críticos de La Libertad, donde existen riesgos vinculados con ríos, quebradas y vías de comunicación.

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Sector privado alerta por impacto económico

“El ministro de Economía ha dicho que probablemente pueda afectar el 1 % del PBI. Nosotros, en la empresa privada, pensamos que el impacto puede ser hasta el 3 % del producto bruto interno”, afirmó Medrano en Exitosa Noticias.

El representante empresarial comparó la situación peruana con la de Chile, país que, según indicó, cuenta con mayores niveles de preparación frente a estos eventos. “En Chile, que están muy bien preparados, estos fenómenos solo han afectado no más del 0,3 %”, sostuvo. A su juicio, una adecuada respuesta permitiría reducir considerablemente las consecuencias económicas.

El representante empresarial contrastó la situación del Perú con la de Chile, donde, según señaló, existe una mayor preparación para enfrentar este tipo de fenómenos. Foto: Mi Señal

Medrano también señaló que existe preocupación por la posibilidad de que el fenómeno comience a intensificarse en los próximos meses. “Hay información fresca de ENFE de que es inminente, hasta en un 90 % de probabilidades, de que el fenómeno pueda arrancar a partir de agosto, septiembre hasta enero del próximo año”, manifestó.

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Obras de prevención generan preocupación

El empresario cuestionó que los recursos anunciados para atender las necesidades de prevención sean suficientes frente a la magnitud del riesgo. “50 millones me parece que no es nada, es bastante poco para lo que se viene, sobre todo en el norte del país”, expresó.

A ello sumó sus críticas sobre la ejecución de las obras. Medrano consideró que las decisiones deben responder a criterios técnicos y no a presiones políticas. “Tenemos que invertir estratégicamente y con calidad, con gente preparada, no con jóvenes improvisados”, afirmó, al advertir sobre los retrasos en proyectos y los obstáculos administrativos que, según dijo, pueden dificultar una respuesta oportuna.

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En La Libertad, puso especial atención en el río Chicama, cuya descolmatación y limpieza consideró pendientes. También mencionó los trabajos en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, consideradas zonas que requieren intervenciones para reducir posibles daños en Trujillo y otros puntos de la región.

En Chile, donde existe un alto nivel de preparación, el impacto de estos fenómenos no ha superado el 0,3 %. Foto: ComexPerú

Alerta por el río Moche y Trujillo

Uno de los principales llamados de atención de Medrano estuvo relacionado con el río Moche. Según explicó, su cauce permanece desviado debido a que no se habría culminado el proceso para devolverlo a su recorrido original.

“El cauce del río Moche está desviado. Eso es gravísimo, porque se puede ir encima de un millón de personas que somos las que vivimos en Trujillo”, alertó. Por ello, pidió a las autoridades tomar medidas inmediatas para corregir esta situación y evitar que un eventual incremento de las lluvias agrave el riesgo.

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El expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad también advirtió sobre el avance de los trabajos en la quebrada San Ildefonso, que, según indicó, se encontrarían alrededor del 60% al 62%. Recordó que esta zona representa un punto especialmente sensible para Trujillo debido a los antecedentes de inundaciones registrados en la ciudad.

Pide una respuesta coordinada

Frente al escenario previsto, Medrano planteó fortalecer la coordinación entre el Estado y el sector privado. Señaló que las empresas ya han participado en anteriores emergencias con recursos, maquinaria y personal especializado, por lo que consideró necesario aprovechar esa experiencia.

Un lobo marino descansa en el pavimento de una calle de Ilo, Perú, fuera de su hábitat natural en busca de alimento tras los efecto de El Niño. Foto: Captura 24 Horas

“Lo que se necesita es un liderazgo con una fuerza de trabajo única, de gestores y especialistas con un solo mando, lo que le llaman los norteamericanos el task force”, sostuvo. Para el empresario, esta estructura permitiría superar la falta de coordinación y acelerar las decisiones frente a las zonas más vulnerables.

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Finalmente, remarcó que la prevención debe concentrarse en infraestructura estratégica. Entre los puntos mencionados incluyó el canal Madre de Chavimochic, de 155 kilómetros, y las quebradas vinculadas con las cuencas de la región. Su preocupación se centra en que eventuales daños en estas infraestructuras puedan comprometer el abastecimiento de agua, las vías de comunicación y la actividad productiva de La Libertad.