Presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió a las elecciones en Perú: “Esperemos que le brinde estabilidad”

Kast, el comercio regional y la influencia del proceso peruano

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió al proceso electoral peruano tras asumir el cargo el pasado 11 de marzo. En una entrevista con el diario chileno La Tercera, el mandatario expresó su expectativa de que los comicios contribuyan a estabilizar la situación política en el país.

“Perú está pasando ahora por un momento electoral y esperamos que la definición, cualquiera sea, le dé estabilidad”, señaló el jefe de Estado, en un contexto marcado por la incertidumbre política que vive el Perú, pues solo en el último quinquenio pasó por cuatro mandatarios.

Sus declaraciones se dieron en el marco de un balance inicial de su gestión, en el que también abordó temas económicos, migratorios y de seguridad. Kast remarcó que su gobierno priorizará el fortalecimiento de los vínculos con los países vecinos, entre ellos Perú, al que considera un socio clave en el ámbito comercial.

Reniec confirma inclusión de nuevos electores en padrón para las Elecciones Generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Reniec)

Relaciones comerciales y mirada regional

En la misma entrevista, Kast subrayó la importancia de mantener relaciones económicas sólidas con los países de la región. Mencionó de forma específica a Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador como socios estratégicos para el desarrollo chileno.

El mandatario sostuvo que el crecimiento de los países vecinos impacta directamente en Chile. “Si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir bien”, afirmó.

En ese marco, insistió en que su gobierno buscará “cuidar las relaciones comerciales con todos los países” y destacó que Chile cuenta con reglas claras para la inversión. Su postura apunta a reforzar la estabilidad económica en un escenario internacional que calificó como “inédito”.

Respecto a Perú, el énfasis en la estabilidad política responde no solo a una preocupación institucional, sino también a la necesidad de garantizar condiciones favorables para el intercambio económico entre ambos países.

El presidente chileno José Antonio Kast camina junto a las excavadoras a lo largo de la frontera norte en el cruce de Chacalluta en Arica, Chile, el lunes 16 de marzo de 2026, como parte de las medidas para disuadir la migración irregular. (AP Foto/Esteban Félix)

“Escudo fronterizo” y posibles efectos en la frontera con Perú

En paralelo a su agenda económica, Kast ha impulsado el denominado “escudo fronterizo”, un plan que contempla la construcción de barreras físicas —muros y zanjas— en la frontera norte de Chile, con el objetivo de frenar la migración irregular, uno de sus discursos de campaña.

Durante una visita a la zona, el mandatario aseguró que el Estado actuará con firmeza frente a ingresos ilegales: “Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado”.

Maquinaria pesada excava una zanja mientras el presidente chileno José Antonio Kast lanza el plan "Escudo Fronterizo" en Arica, cerca de la frontera con Perú, como parte de una ofensiva contra la inmigración ilegal, Chile. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Alexander Infante

Sin embargo, especialistas han advertido que esta política podría generar efectos inmediatos en la frontera con Perú. El internacionalista Ramiro Escobar señaló que medidas restrictivas de este tipo podrían provocar la acumulación de migrantes en la zona de La Concordia, generando presión sobre las autoridades peruanas.

El análisis apunta a un posible “efecto rebote”, en el que personas que no logren ingresar a Chile queden varadas o intenten cruzar hacia territorio peruano. Esto podría abrir un escenario complejo tanto en términos operativos como humanitarios, especialmente ante la falta de mecanismos claros para gestionar estos flujos migratorios.

Además, se advierte que, si bien la medida se ejecuta dentro del territorio chileno y no vulnera acuerdos bilaterales, podría entrar en tensión con estándares internacionales de derechos humanos.

Antes de asumir, Kast ya advertía sobre la crisis migratoria en Perú

Antes de asumir la presidencia, Kast ya había puesto el foco en la crisis migratoria durante su visita a Lima, cuando José Jerí aún ejercía el poder. En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar en soluciones coordinadas a nivel regional.

El entonces presidente electo propuso evaluar un corredor humanitario para facilitar el retorno de migrantes en situación irregular, aunque aclaró que cualquier acuerdo solo podría concretarse una vez asumido el cargo y con respaldo institucional.

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

Asimismo, remarcó la necesidad de abordar el fenómeno con enfoque humanitario. “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”, sostuvo, al referirse a la situación de miles de ciudadanos que han debido abandonar sus países de origen.

Kast también subrayó que la migración en la región, en muchos casos, responde a factores como la persecución política o la crisis económica. “Hay personas que han debido dejar su país no voluntariamente”, indicó, aludiendo al impacto regional de la diáspora venezolana.