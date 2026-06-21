Exportaciones pesqueras al Asia Oriental se expandieron con más de USD 342 millones: ¿Cuáles fueron los productos estrella?

Entre enero y abril del 2026, las exportaciones peruanas de alimentos del sector pesca hacia Asia Oriental sumaron US$ 342 millones 3 mil, cifra que representa un incremento de 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).
El crecimiento estuvo impulsado especialmente por el aumento en el volumen de envíos y la alta demanda en el mercado chino.
La pota congelada domina el mercado asiático
La pota congelada fue el producto líder en el portafolio exportador, con despachos por US$ 165 millones 853 mil, equivalentes al 48,5% del total enviado a la región.
En segundo lugar se ubicaron las jibias y calamares preparados o conservados, que alcanzaron US$ 72 millones 230 mil y representaron el 21,1% de las exportaciones.
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El ranking continuó con los hígados, huevas y lechas de pescado congelados (US$ 57 millones 234 mil), langostinos enteros congelados (US$ 16 millones 64 mil), hígados y huevas preparados (US$ 9 millones 915 mil) y colas de langostino congeladas (US$ 4 millones 840 mil).
China y Corea del Sur, los destinos principales
Durante el primer cuatrimestre del año, China se consolidó como el principal destino de los alimentos pesqueros peruanos en Asia Oriental, con envíos por US$ 219 millones 868 mil.
Esto significó un crecimiento del 14,4% respecto al año anterior y representó el 64,3% del total exportado al bloque. Le siguieron Corea del Sur (US$ 78 millones), Japón (US$ 32 millones 364 mil) y Taiwán (US$ 9 millones 770 mil).
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La gerenta de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX, Lucía Rodríguez Zunino, destacó que el volumen exportado entre enero y abril alcanzó las 127.707 toneladas, superior en 88,3% a las 67.825 toneladas registradas en el mismo periodo de 2025.
China lideró también este indicador con 90.364 toneladas, equivalentes al 70,8% de los envíos, seguida de Corea del Sur y Japón.
Tendencias y retos en el mercado asiático
El informe de tendencias del CIEN-ADEX señaló que, en 2025, las exportaciones peruanas de alimentos pesqueros a Asia Oriental sumaron US$ 1.150 millones 800 mil, lo que representó el 51,5% del valor global exportado por el Perú en esta categoría. En ese año, China concentró el 60% de los envíos a la región.
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Asia Oriental, conformada por economías como China, Corea del Sur, Japón y Taiwán, concentra el 24,2% de las importaciones mundiales de alimentos pesqueros.
La demanda en la subregión sigue creciendo, impulsada por la preferencia por insumos saludables, productos congelados y opciones listas para consumir.
El informe también advirtió sobre una mayor exigencia en materia de trazabilidad, inocuidad y calidad, además de cambios demográficos en países como China, Japón y Corea del Sur que favorecen el consumo de productos prácticos y ricos en valor nutricional.
Exportaciones diversificadas y oportunidades
De acuerdo con el gremio exportador, el desempeño exportador de la pesca peruana hacia Asia Oriental evidencia la relevancia del bloque como socio comercial estratégico.
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Casi la mitad de los envíos corresponde a pota congelada, aunque el portafolio se diversifica con jibias, calamares, langostinos y derivados de pescado.
El reto para el sector está en adaptarse a los estándares internacionales y aprovechar las tendencias de consumo que favorecen los alimentos saludables y de alto valor agregado.
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