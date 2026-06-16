Alerta global: Perú y Chile en la mira de compradores internacionales por posible sobreexplotación del calamar gigante

La Mesa Redonda Global del Calamar sostuvo que ampliar la flota sin evaluación científica aumentaría la presión sobre el calamar gigante y afectaría a toda la cadena de suministro.

Las decisiones legislativas que se debaten actualmente en Perú y Chile sobre la pesca del calamar gigante (Dosidicus gigas), también conocido como pota, han encendido las alarmas entre los principales compradores internacionales de este recurso.

Procesadores, importadores y compradores agrupados en la Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar han difundido una nota en la que advierten sobre los riesgos de aumentar el esfuerzo pesquero sin respaldo científico, lo que podría comprometer la sostenibilidad de la pesquería y la estabilidad futura del mercado.

Preocupación por los cambios legislativos en Perú y Chile

Los representantes de la Mesa Redonda Global del Calamar, participantes de la Sustainable Fisheries Partnership (SFP), señalaron que las reformas legislativas en discusión, como la Ley N.º 14212/2025-CR en Perú y el proyecto Boletín n.º 18.173-21 en Chile, podrían permitir el ingreso de nuevas embarcaciones y el regreso de la pesca de arrastre industrial en determinadas zonas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado, estas iniciativas no consideran evaluaciones científicas sólidas y podrían provocar un aumento significativo del esfuerzo pesquero, situación que incrementa la presión sobre el recurso y amenaza los avances logrados en materia de manejo responsable.

Los proyectos en debate son la Ley N.º 14212/2025-CR en Perú y el Boletín n.º 18.173-21 en Chile, y ambos podrían ampliar el esfuerzo pesquero.

En el caso peruano, ka iniciativa -actualmente en comisión y aún sin pasar al Pleno-, plantea reabrir el acceso a permisos para embarcaciones artesanales no formalizadas en etapas anteriores, lo que permitiría regularizar más de 2.000 naves fuera del marco legal vigente.

Esta propuesta, impulsada por el congresista José Pazo Nunura y avalada con observaciones por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), ha generado preocupación entre organismos técnicos y ambientales. Según advierten, facilitaría el ingreso de flota adicional en pesquerías como pota y perico, ambas actualmente al límite de explotación.

PUBLICIDAD

El Congreso extendió una semana más la legislatura y el proyecto podría ser incluido en la agenda en los próximos días, lo que mantiene en alerta a los actores del sector pesquero.

Un recurso clave con impacto social y económico

El calamar gigante es la principal pesquería de cefalópodos a nivel mundial y sustento de miles de pescadores, trabajadores, exportadores y procesadores en la región.

Según la Mesa Redonda, la estabilidad de la cadena de valor depende de la sostenibilidad a largo plazo del recurso y de una gestión pesquera que garantice tanto la seguridad alimentaria como el bienestar social de las comunidades costeras.

En los últimos años, Perú y Chile han implementado medidas que fortalecieron el control pesquero y promovieron el uso responsable del calamar gigante.

La iniciativa impulsada por José Pazo Nunura facilitaría el ingreso de flota adicional en pesquerías como pota y perico, que según el comunicado ya están al límite de explotación.

El comunicado destaca que estos avances se lograron gracias a la colaboración entre gestores pesqueros, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y el propio sector pesquero. Sin embargo, el debate legislativo actual plantea un potencial retroceso.

PUBLICIDAD

En Perú, la propuesta de registrar 2.000 nuevos buques fuera del marco legal, sumados a los 3.500 ya formalizados, podría elevar la captura a niveles difíciles de sostener, especialmente cuando la pesquería ya ha alcanzado el 83% de la cuota de 2026.

Incertidumbre para el mercado internacional

Los compradores internacionales alertan que cualquier incremento del esfuerzo pesquero sin evaluación científica genera incertidumbre en toda la cadena de suministro.

Esto pone en riesgo la capacidad de mantener mercados estables y sostenibles, y podría afectar la demanda global de calamar gigante proveniente de Perú y Chile.

Los compradores respaldaron a los pescadores artesanales y pidieron a las autoridades de Perú y Chile mantener la gestión responsable y la conservación de largo plazo del calamar gigante.

El comunicado enfatiza el apoyo de los compradores a los pescadores artesanales y a todos los actores que han promovido la gestión responsable en los últimos años, e insta a las autoridades a preservar las decisiones que han garantizado la sustentabilidad del recurso.

PUBLICIDAD

La Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar concluyó que la sostenibilidad del calamar gigante es un objetivo compartido y que la protección de los avances alcanzados es clave para asegurar el futuro de la pesquería y la estabilidad de los medios de vida de miles de familias.

En su mensaje, los compradores internacionales reiteraron la importancia de evitar medidas que incrementen la presión sobre el recurso sin sustento científico y pidieron a las autoridades de Perú y Chile que mantengan el enfoque en la gestión responsable y la conservación a largo plazo.