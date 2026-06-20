Perú

Más del 63% de peruanos adultos ya tiene una cuenta en el sistema financiero, según el INEI

El informe del INEI revela avances en inclusión financiera, con mayores niveles de acceso en zonas urbanas y entre adultos de 30 a 44 años, además de mejoras en indicadores de salud y servicios básicos

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El INEI informó que el 63,9% de adultos cuenta con algún producto financiero, cifra que creció 4,4 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2025, cuando se ubicó en 59,5%.
El INEI informó que el 63,9% de adultos cuenta con algún producto financiero, cifra que creció 4,4 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2025, cuando se ubicó en 59,5%. Foto: Andina

Más del 63% de los peruanos de 18 años a más accedió a algún producto financiero durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con información difundida por el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores.

El resultado forma parte del informe técnico Condiciones de Vida en el Perú, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que recoge indicadores sobre inclusión financiera, salud, servicios básicos y posesión de bienes en los hogares.

Crece el acceso a productos financieros

El reporte del INEI señala que el 63,9% de la población adulta dispone de al menos una cuenta de ahorro, cuenta sueldo, cuenta a plazo fijo o cuenta corriente. Este porcentaje supera en 4,4 puntos porcentuales al registro del primer trimestre de 2025, cuando llegó a 59,5%.

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Por zonas de residencia, el acceso es mayor en el área urbana, donde el 68,4% de personas cuenta con algún producto financiero. En el área rural, el indicador alcanza el 41,3%, aunque también mostró una mejora frente al mismo periodo del año anterior.

El INEI indicó que el 93,5% de peruanos tiene algún seguro de salud, nivel que aumentó 2,5 puntos porcentuales frente al año anterior.
El INEI indicó que el 93,5% de peruanos tiene algún seguro de salud, nivel que aumentó 2,5 puntos porcentuales frente al año anterior. Foto: ITG Solutions

Adultos de 30 a 44 años concentran mayor acceso

El grupo de edad con mayor presencia dentro del sistema financiero corresponde a las personas entre 30 y 44 años. En este segmento, el 70,6% posee alguna cuenta financiera, cifra que aumentó 7,7 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2025.

El INEI también reportó avances en otros indicadores vinculados a las condiciones de vida de la población. Entre ellos, destacó que el 93,5% de los peruanos cuenta con algún seguro de salud, porcentaje que creció 2,5 puntos porcentuales respecto al año previo.

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Servicios básicos y atención médica muestran mejoras

En cuanto al acceso a servicios básicos, el organismo estadístico informó que el 97,3% de la población dispone de energía eléctrica mediante red pública. Este resultado representa un incremento de 0,9 punto porcentual frente al primer trimestre de 2025, con el mayor avance registrado en las zonas rurales.

Asimismo, el informe indicó que el 34,1% de las personas con alguna enfermedad o problema de salud crónico buscó atención médica durante el periodo evaluado, superando el nivel observado un año antes.

Las personas de 30 a 44 años registran el mayor nivel de acceso al sistema financiero.
Las personas de 30 a 44 años registran el mayor nivel de acceso al sistema financiero. Foto: Mercado Negro

Hogares aumentan presencia de vehículos

El estudio también incluyó información sobre bienes disponibles en los hogares. Según el INEI, el 15,0% cuenta con una motocicleta, proporción mayor al 13,1% registrado en el primer trimestre de 2025.

Entre otros medios de transporte reportados figuran la bicicleta, presente en el 16,9% de hogares; el automóvil o camioneta, con 15,2%; y el mototaxi, con 6,9%.

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