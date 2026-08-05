Petroperú mantiene 1,8 millones de barriles fondeados en altamar: sobreestadía ya le cuesta más de USD 17,1 millones al país

Petroperú compra crudo mediante traders internacionales como Trafigura, Petrochina y Petrobras Global Trading, una estrategia que encarece el barril entre 10% y 15%.

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La petrolera estatal Petroperú mantiene cinco buques fondeados en puertos y aguas peruanas, con una sobrestadía (demurrage) acumulada de 241 días y un costo cercano a los USD 17,2 millones, según información a la que accedió Infobae Perú.

Estas embarcaciones, que transportan más de 1,8 millones de barriles de crudo y biodiesel, permanecen en espera de autorización para descargar debido a problemas de gestión, pagos y autorizaciones internas.

Petroperú paga casi USD 100.000 diarios por cada barco en espera

Los buques afectados se encuentran fondeados en puertos clave como Bayóvar, Callao y TSM-Conchán, a la espera de instrucciones para completar la descarga.

El impacto económico de esta situación se agrava por el hecho de que la estatal contrató estas operaciones a través de traders internacionales como Trafigura PTE. LTD, Petrochina International (America) Inc. y Petrobras Global Trading B.V., en lugar de negociar directamente con los productores.

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La penalidad diaria que paga Petroperú por cada buque varía entre USD 42.000 y USD 95.000, dependiendo del tipo de producto y las condiciones contractuales firmadas con cada intermediario.

Talara. Petroperú paga penalidades diarias de entre USD 42.000 y USD 95.000 por cada embarcación fondeada a la espera de autorizaciones internas.

A un barco se le pagó por no dejar nada

Cada uno de los navíos enfrenta distintos periodos de espera, que van desde poco más de dos semanas hasta más de dos meses. El caso más prolongado corresponde a un embarque de crudo oriente que llegó a Bayóvar el 28 de mayo y, al 4 de agosto, aún no recibe autorización para descargar.

Buque NORDIC C: 360.000 barriles de crudo Oriente, sobrestadía acumulada de USD 6.195.000 desde el 28 de mayo de 2026

Buque K LUCKY: 450.000 barriles de crudo WTI, sobrestadía acumulada de USD 4.125.000 desde el 9 de junio de 2026

Buque HAFNIA AFRICA: 405.000 barriles de crudo West Hackberry Sweet, sobrestadía acumulada de USD 935.000 desde el 16 de julio de 2026

Buque VICTORY: 450.000 barriles de crudo WTI, sobrestadía acumulada de USD 3.600.000 desde el 17 de junio de 2026

Buque PRABHU MIHIKA: 160.000 barriles de biodiesel B100, sobrestadía acumulada de USD 2.310.000 desde el 10 de julio de 2026

Sin embargo, parte del crudo ya podría haber sido descargado, por lo que el volumen pendiente podría ser menor al reportado inicialmente.

La situación se agrava por el caso del buque HENRIQUE DIAS, que transportaba 950.000 barriles de crudo Tupi y zarpó de Bayóvar sin descargar tras dos días de sobrestadía, debido a un incumplimiento de pago.

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En este caso, la penalidad abonada fue de USD 150.000, aunque el daño económico real incluye la pérdida total de la carga y posibles penalidades contractuales adicionales. En otras palabras, se le pagó por nada.

El rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para Petroperú sigue sin transferirse, mientras la empresa raciona ventas de combustibles y GLP.

A Petroperú nadie le quiere vender, y solo le queda ir con traders

Tal como detalló Infobae Perú en reportes anteriores, la estrategia de comprar a traders y no a productores directos eleva el costo del crudo entre un 10% y un 15%.

Un embarque directo con productor puede pactarse a Brent +1,5, mientras que con intermediarios el ajuste puede llegar a Brent +9 o incluso Brent +17. Mientras Petrobras en Brasil y YPF en Argentina adquieren entre el 80% y 90% de su crudo directamente a productores, Petroperú realiza la mayor parte de sus compras a través de intermediarios.

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Entre mayo y agosto de 2026, el precio internacional del barril de crudo osciló entre USD 69 y USD 107, aunque el costo final para la estatal peruana suele ser mayor por los márgenes de los traders, los gastos de transporte, seguros y penalidades adicionales.

La Refinería Talara permanece paralizada desde el 28 de julio porque Petroperú no cuenta con inventario suficiente para sostener sus operaciones.

Mientras tanto, la Refinería de Talara se ahoga: ¿Dónde está ProInversión?

La Refinería Talara, gestionada por Petroperú, permanece completamente fuera de servicio desde el 28 de julio, en medio de un escenario internacional de precios elevados para el petróleo y los combustibles.

La estatal está racionando la venta de todos sus productos, incluido el GLP, y las decisiones de despacho dependen de la disponibilidad de caja diaria. Solo se liberan volúmenes mínimos, en espera de reunir recursos para asegurar el ingreso de un nuevo buque. A incios de semana, se estimaba que los inventarios de diésel para el mercado interno solo alcanzarían hasta el sábado y domingo próximos.

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La reanudación de operaciones del complejo de Talara depende intrínsecamente de la llegada efectiva de fondos y de la liberación de cargamentos varados en puerto. Aunque el rescate financiero para Petroperú, por hasta USD 2.000 millones, está bajo administración de ProInversión desde mayo de 2026, estos recursos aún no han sido transferidos.

Mientras tanto, la refinería permanece completamente fuera de servicio y ninguna de sus plantas procesa crudo, debido a la falta de inventario suficiente para sostener un ciclo operativo estable.

Las expectativas del Directorio apuntan a un eventual desembolso entre julio y agosto, pero la continuidad de la paralización pone en evidencia la fragilidad del modelo actual y la ausencia de soluciones inmediatas para restablecer el suministro energético.

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