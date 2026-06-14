Perú

Inseguridad alimentaria golpea a 3 de cada 10 peruanos en 2025, revela informe del INEI

La inseguridad alimentaria afectó más a hogares con niños menores de 5 años, personas con discapacidad y jefatura femenina

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Recesión en Perú hará que pobreza siga aumentando en gran cantidad.
El INEI informó que el 30,5% de la población de Perú sufrió inseguridad alimentaria moderada o severa durante 2025.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundió que el 30,5% de la población en Perú experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa durante 2025, según datos recogidos a través del Módulo de Inseguridad Alimentaria incluido en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

La medición se basó en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), validada con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que permite comparabilidad internacional y una visión precisa de la situación.

Desigualdad geográfica y factores asociados

El informe muestra que la incidencia de inseguridad alimentaria es mayor en zonas rurales (35,4%) frente a las urbanas (29,3%). Por regiones naturales, la Selva concentra la mayor prevalencia (35,3%), mientras que a nivel departamental, Loreto (46,9%) y Puno (43,4%) encabezan la lista, en contraste con Moquegua, donde el porcentaje es el más bajo (13,7%).

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La investigación, que abarca los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, permite identificar patrones diferenciales según el entorno y el acceso a servicios.

Pobreza
La medición de inseguridad alimentaria en Perú se realizó en la ENAHO con la escala FIES validada con acompañamiento técnico de la FAO.

Intensidad y rostros de la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria severa afecta al 3,4% de la población, cifra que representa a quienes enfrentaron omisión total de comidas por falta de recursos. Esta problemática es más aguda en la Selva (4,5%) y en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, donde la prevalencia severa oscila entre el 7,4% y el 10%.

Según el INEI, el riesgo se incrementa en hogares con altos niveles de privación y en aquellos con miembros vulnerables, como niños menores de cinco años (34,2%) y personas con discapacidad (37,5%).

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Brechas socioeconómicas y demográficas

El análisis revela que la inseguridad alimentaria se intensifica entre los grupos más pobres: el 44,7% del 20% más pobre y el 49,7% de quienes se encuentran en pobreza extrema la padecen.

Además, afecta más a hogares con jefatura femenina (34,9%), a quienes tienen menor nivel educativo (38,5% con educación primaria frente a 18,6% con superior) y a casas donde el jefe está desocupado (40,4%) o se desempeña en empleos informales.

Las carencias de servicios básicos, como agua, saneamiento o electricidad, agravan el panorama: sin alumbrado eléctrico, la prevalencia sube a 46,1%.

Un niño siendo alimentado con un plato de comida
Las áreas rurales y la Selva registraron las mayores tasas de inseguridad alimentaria, con 35,4% y 35,3%, según el INEI.

Calidad de la medición y validación internacional

El INEI implementó el módulo de inseguridad alimentaria en la ENAHO desde enero de 2025, siguiendo estándares internacionales y bajo supervisión técnica de la FAO.

La Escala FIES, adaptada al contexto peruano, fue validada con capacitaciones, pruebas piloto y revisiones metodológicas, lo que refuerza la solidez de los resultados. El informe destaca la baja tasa de no respuesta, incluso en áreas rurales y entre los estratos de menores ingresos.

Implicancias para las políticas públicas

El reporte del INEI subraya que la inseguridad alimentaria no solo refleja dificultades en el acceso a alimentos, sino que se vincula con pobreza, empleo, educación y vivienda.

El organismo sostiene que la inclusión permanente de este módulo permitirá monitorear el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (“Hambre Cero”) y evaluar la eficacia de las políticas públicas.

La colaboración técnica con la FAO respalda la validez internacional de las cifras y facilita el diseño de intervenciones para reducir la brecha alimentaria en el país.

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