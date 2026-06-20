Incrementan Bono del Buen Pagador del Crédito Mivivienda para la casa propia: Hasta S/27.800

Peruanos que no tengan vivienda a su nombre y sueñen con la casa propia, esta información podría interesarles. El Poder Ejecutivo actualizó los valores del Bono del Buen Pagador (BBP) y los rangos de precio de las viviendas que pueden acceder a este beneficio, elevando el subsidio máximo de S/27 mil 400 a S/27 mil 800 para el 2026.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 011-2026-VIVIENDA publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma modifica el reglamento de la Ley de Creación del Bono del Buen Pagador con el fin de mantener vigente este mecanismo de apoyo para la adquisición de viviendas a través del Crédito Mivivienda.
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Así, de acuerdo con la actualización, las viviendas valorizadas entre S/69 mil 900 y S/99 mil 600 podrán acceder al bono más alto, de S/27 mil 800, el cual resulta ser S/400 más que el que se consideraba anteriormente.
Los nuevos montos del bono
Como se sabe, el Bono del Buen Pagador (BBP) varía según el valor de la vivienda y se aplica en estos cuatro rangos, que tiene a ahora un monto más alto, actualizado a este junio de 2026:
- Para viviendas de entre S/69.900 y S/99.600, el BBP es de S/27.800, lo que representa el 27,88 % del valor máximo del rango
- Para viviendas de entre S/99.600 y S/149.200, el BBP es de S/23.200, equivalente al 15,51 % del valor máximo del rango
- Para viviendas de entre S/149.200 y S/248.300, el BBP es de S/21.200, lo que corresponde al 8,53 % del valor máximo del rango
- Para viviendas de entre S/248.300 y S/367.600, el BBP es de S/7.900, equivalente al 2,14 % del valor máximo del rango.
Así, como se aprecia, a mayor de la vivienda, menor es tanto el monto del BBP que entrega el Estado cuando se saca un crédito. También la norma también eleva los valores máximos de las viviendas elegibles para acceder al beneficio, como resultado de la actualización anual basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, mecanismo previsto en la reglamentación del programa.
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¿Qué es el Bono del Buen Pagador?
Como se sabe, el Bono del Buen Pagador consiste en una ayuda económica directa y no reembolsable que otorga el Estado a las personas que acceden a un Crédito Mivivienda y cumplen oportunamente con sus pagos. Su finalidad es incrementar la cuota inicial de la vivienda y reducir el monto que debe financiar el comprador.
Así, según el último decreto, la actualización busca preservar el rol del BBP como instrumento de acceso a la vivienda formal y otorgar predictibilidad a su aplicación durante el presente año.
Asimismo, los requisitos para entrega del crédito para la Compra de Vivienda son los siguientes:
- Ser mayor de edad.
- Contar con una cuota inicial mínima del 7,5 % del valor de la vivienda.
- No tener ningún crédito pendiente de pago con el FMV.
- No ser propietario ni copropietario de otra vivienda a nivel nacional.
- Ser calificado por la Entidad Financiera a través de la cual se prestará el financiamiento necesario.
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