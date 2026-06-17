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Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Teherán confirmó que el documento fue suscripto de manera electrónica y aseguró que el cese de las hostilidades en el Líbano forma parte central de los compromisos alcanzados

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Donald Trump escucha al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante una cumbre internacional celebrada en Egipto (REUTERS/Archivo)
Donald Trump escucha al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante una cumbre internacional celebrada en Egipto (REUTERS/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el memorando de entendimiento con Irán destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio, en un paso que adelanta la entrada en vigor del acuerdo y abre una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán.

La firma fue reportada por Axios, CNN, Reuters y AFP, que citaron a funcionarios estadounidenses e iraníes involucrados en el proceso. Según esas versiones, el acuerdo, cuya formalización estaba prevista para el viernes en Suiza, fue suscrito de manera electrónica por ambas partes y posteriormente rubricado por Trump durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, tras la cumbre del G7.

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Puedo confirmar que se firmó”, afirmó un funcionarios estadounidense al ser consultado sobre la participación directa del mandatario republicano en la firma del documento.

De acuerdo con Axios, el acuerdo “ya está en vigor”. El medio señaló que uno de los objetivos de acelerar el cronograma fue permitir una reapertura más rápida del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

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De acuerdo con las fuentes, tanto Trump como el vicepresidente JD Vance habían firmado previamente el memorando de manera virtual, mientras que por la parte iraní lo hizo el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

La versión de Irán

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que el documento fue firmado electrónicamente por ambas partes.

Irán dijo que analiza la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear
El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que el documento fue firmado electrónicamente por ambas partes

El memorando de entendimiento ha sido formalmente firmado electrónicamente por ambas partes”, declaró a la televisión estatal iraní.

Baqai explicó además que, tras la firma digital del acuerdo, ya no será necesaria una ceremonia formal de suscripción en Suiza. No obstante, las delegaciones de ambos países mantendrán el encuentro previsto en Ginebra para avanzar en la siguiente fase de negociaciones.

El texto del Memorando de Entendimiento de Islamabad se finalizó con las firmas de los presidentes; ahora es el momento de poner a prueba la implementación del acuerdo”, dijo.

El funcionario iraní aseguró que uno de los primeros efectos del memorando fue la aceleración del levantamiento de las restricciones marítimas impuestas por Estados Unidos a los puertos iraníes. Según afirmó, originalmente estaba previsto que el proceso se desarrollara de forma gradual durante las próximas semanas, pero las conversaciones mantenidas en los últimos días llevaron a una implementación más rápida y actualmente los buques iraníes ya operan sin las limitaciones que existían durante el conflicto.

Baqai indicó que las obligaciones asumidas por Teherán en el acuerdo comenzaron a regir inmediatamente después de la firma. También sostuvo que el fin de los combates en el Líbano fue una prioridad central para la delegación iraní durante las negociaciones. Según explicó, las referencias al país vecino aparecen de manera explícita en las cláusulas iniciales del memorando y contemplan el respeto a su soberanía e integridad territorial.

Teherán sostuvo que el fin de los combates en el Líbano fue una prioridad central para la delegación iraní durante las negociaciones
Teherán sostuvo que el fin de los combates en el Líbano fue una prioridad central para la delegación iraní durante las negociaciones

El portavoz señaló además que las conversaciones se concentraron exclusivamente en detener la guerra y establecer un marco para la estabilidad regional, dejando fuera de esta primera etapa la cuestión nuclear.

De acuerdo con sus declaraciones, el texto firmado establece un plazo inicial de 60 días para negociar un acuerdo más amplio centrado en el programa nuclear iraní y en un eventual levantamiento de sanciones económicas, con la posibilidad de extender ese período si ambas partes lo consideran necesario.

Baqai también dejó claro que las capacidades militares iraníes no formarán parte de esas conversaciones. El funcionario afirmó que el programa de misiles y los sistemas defensivos del país quedan excluidos de cualquier negociación futura y reiteró que Teherán no tiene previsto discutir esos asuntos con Washington ni con otros actores internacionales.

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