Una tonelada de fideos y más de mil kilos de pollo: Cañete busca batir récord con la preparación de la sopa seca más grande del mundo

En el distrito de Nuevo Imperial, Cañete, se intenta batir un récord preparando 7000 platos del emblemático potaje local, la sopa seca. Para lograrlo, se han utilizado una tonelada de fideos y más de mil kilos de pollo, congregando a una multitud para el evento. Canal N

En el sur de la región Lima, la gastronomía volvió a ocupar un lugar central en las celebraciones locales. Miles de personas se reunieron en el distrito de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete, para participar en una actividad que busca consolidar la presencia de uno de los platos más representativos de la cocina cañetana.

La convocatoria reunió a visitantes procedentes de distintos puntos del país, atraídos por una propuesta que combina tradición culinaria, participación comunitaria y promoción turística. La Plaza de Armas del distrito se convirtió en el escenario principal de una jornada que tuvo como protagonista a la sopa seca, preparación que forma parte de la identidad gastronómica local.

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La edición de este año del festival planteó una meta superior a la registrada en ocasiones anteriores. La organización proyectó la distribución de más de siete mil raciones entre residentes y turistas, con el respaldo de cocineras, restaurantes y productores de diferentes sectores del distrito.

Nuevo Imperial apuesta por una edición récord del festival

El Festival de la Sopa Seca de Nuevo Imperial fijó para este 2026 el objetivo de servir más de siete mil platos durante la jornada programada el 18 de junio. La iniciativa forma parte de las actividades por el aniversario número 64 del distrito y contó con la participación de establecimientos gastronómicos, cocineras de anexos, centros poblados y zonas urbanas.

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Durante la preparación del evento, una gran cantidad de insumos fue destinada a la elaboración del plato. Se utilizó una tonelada de fideos y más de mil kilos de pollo para atender la demanda prevista.

El despliegue culinario reunió a cincuenta cocineras provenientes de distintos puntos de la provincia de Cañete. Ellas asumieron la responsabilidad de preparar las miles de porciones destinadas al público que acudió a la plaza principal del distrito.

Una preparación masiva para miles de asistentes

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La elaboración de la sopa seca exigió una coordinación especial debido al volumen de comensales esperado. En las imágenes difundidas durante la actividad se observó la etapa final de cocción, momento en que los fideos fueron incorporados a las grandes ollas instaladas para el festival.

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La organización también acondicionó espacios para facilitar la atención de los asistentes. La expectativa generada por el evento motivó la llegada de visitantes de diversas localidades, mientras agrupaciones musicales amenizaron la jornada en la Plaza de Armas.

Nuevo Imperial es reconocido como la capital de la sopa seca. La preparación forma parte de la oferta gastronómica permanente del distrito y constituye uno de los principales atractivos para quienes recorren la ruta culinaria de la provincia.

Los comensales pueden encontrar sopa seca preparada con camarones, pollo, gallina, gallo, chancho o frejoles, además de combinaciones con otros platos tradicionales.

Entre los acompañamientos más solicitados figuran la carapulcra, el cau cau, el seco y el arroz con pato. La elección depende de las preferencias de cada visitante, aunque la combinación de sopa seca y carapulcra conserva un lugar destacado dentro de la cocina regional.

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Otro elemento distintivo es el método de cocción. La preparación en olla de barro y con fuego de leña continúa presente en numerosos establecimientos del distrito, característica que forma parte de la identidad del plato.

Los orígenes históricos de la sopa seca

La imagen muestra cuatro porciones del plato tradicional peruano conocido como sopa seca de Cañete, servidas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios históricos vinculan el origen de la sopa seca con procesos migratorios registrados durante el siglo XIX. De acuerdo con referencias históricas recogidas en la provincia, migrantes italianos llegaron al Perú después de los conflictos europeos asociados a la expansión napoleónica y se establecieron principalmente en la ciudad de Chincha.

Algunos historiadores señalan que hacia 1880 ya existían en la zona diversas preparaciones de influencia europea, entre ellas las pastas. Con el paso del tiempo, poblaciones afroperuanas de Chincha incorporaron ajíes y especias locales a esas recetas, lo que dio origen a una preparación propia que posteriormente sería conocida como sopa seca.

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El historiador Luis Canepa explicó que durante gran parte del siglo XX este plato ocupó un lugar importante en matrimonios y bautizos. Según indicó, la sopa seca se servía junto con la carapulcra en una combinación conocida como “Manchapecho”. El especialista señaló que el nombre surgió por la mezcla de ambos platos y por la posibilidad de manchar la ropa debido al color característico de sus ingredientes.