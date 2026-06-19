Melanie Martínez descarta reconciliación con Christian Domínguez: “Con él no tengo absolutamente nada de qué hablar”

Melanie Martínez se mantiene firme en sus declaraciones luego de la demanda por difamación de su expareja, Christian Domínguez. La cantante asegura que solo contó su verdad y no se arrepiente de nada. Video: América TV / América Hoy

La cantante y emprendedora Melanie Martínez descartó toda posibilidad de reconciliación con el cumbiambero Christian Domínguez, padre de su hija mayor, tras la presentación de una querella por difamación en su contra, y advirtió que no se retractará de ninguna de sus declaraciones.

En conversación con América Hoy, Melanie Martínez fue tajante al señalar que el momento para el diálogo quedó atrás. “Yo no he hablado con Christian y no pretendo hacerlo tampoco. Yo con él ya no tengo absolutamente nada de qué hablar. La oportunidad para hablar fue hace muchísimos meses atrás, cuando recién empezó todo esto con mi hija. En ese momento se debió hablar, no se debió exponer“, afirmó.

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La artista remarcó que, ante el rumbo que tomaron los hechos, no dará marcha atrás ni pedirá disculpas. La postura de Martínez llega en respuesta directa a la acción legal que Christian Domínguez inició en su contra.

El abogado del cantante, Carlos de la Cruz, confirmó que la querella por difamación contra Martínez fue ingresada ante el poder judicial, mientras que el proceso contra Pamela Franco —expareja del cumbiambero y madre de su hija menor— se presentaría la semana siguiente. Según el letrado, la demanda busca acreditar ante el juez los daños ocasionados “en el ámbito laboral, reputación del señor y psicológico”.

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Melanie Martínez descartó cualquier reconciliación con Christian Domínguez y afirmó que ya no tiene nada de qué hablar con el padre de su hija mayor.

Sin miedo a la querella y sin retractarse

Lejos de amedrentarse, Martínez respondió al anuncio legal con firmeza. “Que sigan las denuncias, que sigan las demandas. Yo ya me había callado, pensaba no decir nada más, pero bueno, el señor parece que quiere seguir con esto, sigamos. No me pienso callar y me voy a defender porque yo no estoy mintiendo“, declaró en América Hoy.

La artista fue más allá y desafió abiertamente la acción judicial: “Si difamación es decirle que fue infiel, que ha sido mala persona y que ha hecho todo lo que todo el mundo sabe, entonces tendría que denunciar a medio planeta porque todo el mundo piensa lo mismo de él. Si me quiere meter presa, pues que me meta presa”, sentenció.

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Martínez también rechazó que sus comentarios hayan perjudicado la imagen del cantante. “Lo que ha pasado son consecuencias de sus propias acciones. Simplemente dije mi verdad y comenté las cosas que estaba viviendo tanto mi hija como yo hemos vivido todo este tiempo. ¿Dañarlo? Por Dios, ya no se puede dañar lo que está dañado”, afirmó.

La emprendedora reiteró que sus palabras se basaron en experiencias propias y que está dispuesta a responder ante cualquier instancia legal. Domínguez, por su parte, restó importancia a las declaraciones de sus exparejas durante una aparición en América Hoy junto a su actual esposa, Karla Tarazona.

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Melanie Martínez rompe su silencio y revela que Christian Domínguez intentó retomar su relación en varias ocasiones, incluso después de su ruptura con Vania Bludau. Descubre por qué consideró volver con él y qué la detuvo. Video: Instagram Q'Bochinche

“Yo no tengo nada que decir sobre eso, ni siquiera me preocupa. Sí me ha perjudicado laboralmente porque estuviera aquí (en América Hoy), pero lamentablemente empezó todo”, señaló el cantante. Sobre la decisión de acudir a la vía legal, agregó: “Detesto hacer denuncias, detesto hacer demandas, las detesto. La verdad que es lo último que quiero hacer, pero todo tiene un límite”.

Las burlas de Martínez y la posición de Pamela Franco

Al margen del conflicto legal, Martínez también se pronunció sobre la reciente boda civil entre Domínguez y Tarazona, y no evitó ironizar sobre el historial sentimental del cumbiambero.

"Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio. Incluso conmigo se casó religioso y civil, pero válido el civil no fue. Gallina que come huevos, aunque le corten el pico... Ellos están hechos el uno para el otro“, dijo en declaraciones al magazine matutino de América TV.

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Pamela Franco, quien también enfrenta una querella presentada por Domínguez, adoptó una postura diferente a la de Martínez. La cantante reconoció que deberá responder algunos cuestionamientos, aunque lamentó que la situación haya tomado ese rumbo.

Melanie Martínez reveló en el pódcast "Q'Bochinche!" que Christian Domínguez fue a su casa para pedirle que volvieran tras su separación de Vania Bludau.

“Más que incomodarme, para mí es una pérdida de tiempo. Todo el mundo en el medio tiene la libertad de decir las cosas que ha vivido. Yo esto ya lo solté, ya volteé la página”, indicó. Franco también aclaró que no tuvo intención de perjudicar al padre de su hija y que se mantendrá en lo que declaró cuando llegue el momento de responder legalmente.

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Karla Tarazona y el GPS en el bus de la orquesta

En medio del escándalo, Karla Tarazona también generó atención con una confesión sobre las medidas que tomó para prevenir nuevas polémicas en torno a su matrimonio. La conductora reveló en el programa Arriba Mi Gente que instaló dispositivos GPS en el bus de La Gran Orquesta Internacional, la agrupación liderada por Domínguez, y que revisa el vehículo antes de cada salida y regreso.

“Todos los tengo con GPS, antes de cada partida y cada regreso reviso el bus e inspecciono qué hay”, afirmó Tarazona. Además, contó que mandó a colocar fotografías de las parejas de los músicos en los asientos del bus, y que quienes estuvieron vinculados a antiguas polémicas del cantante ya no forman parte de la agrupación.

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El abogado Carlos de la Cruz también anunció que en las próximas semanas se presentarán querellas de Tarazona contra Martínez y Franco, lo que ampliaría el frente legal del conflicto entre las partes.