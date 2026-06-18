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Maluma en México para celebrar con la Selección de Colombia su primer triunfo en el Mundial 2026

El cantante de urbano visitó el país y logró incluso patear un balón en el campo

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(Instagram/@maluma)
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El cantante Maluma viajó a la Ciudad de México para apoyar a la Selección de Colombia en su partido contra Uzbekistán.

Este encuentro deportivo se juega en el Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026. Maluma tuvo la oportunidad de salir por el pasillo donde circulan los jugadores e incluso patear un par de veces el balón ya en el campo.

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(Instagram/@maluma)
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El intérprete del género urbano presumió el vientre abultado de Susana Gómez, su pareja con quien espera otro bebé. También se fotografió con su hija, todos portando el jersey de Colombia.

“EQUIPO GANADOR”, escribió en Instagram, su post llegó a casi medio millón de “Me gusta” en sólo una hora.

Cabe señalar que este es el enlace donde puedes seguir minuto a minuto el partido entre Colombia y Uzbekistán.

Desde el estadio, el intérprete de Felices los cuatro presumió sus fotos apoyando a la selección.

Así va el partido de Colombia y Uzbekistán

(Instagram/@maluma)
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La selección Colombia regresó al escenario mundialista después de ocho años y logró una victoria clave frente a Uzbekistán en la apertura del Grupo K del Mundial 2026.

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El encuentro se disputó en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentó a la escuadra uzbeka, encabezada por Fabio Cannavaro.

El marcador se abrió con un tanto colombiano en la primera parte.

Durante el segundo tiempo, la paridad llegó de manera sorpresiva tras un rebote que permitió a Abbosbek Fayzullaev marcar el primer gol de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

Sin embargo, Colombia reaccionó de inmediato y, en el minuto 66, Luis Díaz anotó el gol decisivo tras una asistencia de Gustavo Puerta, superando al portero Utkir Yusupov.

(Instagram/@maluma)
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El debut mundialista de Colombia se resolvió con una jugada individual de Luis Díaz, quien fue determinante tanto con su gol como con su aporte ofensivo durante el encuentro.

El equipo mantuvo la presión en campo rival y realizó cambios estratégicos, incluyendo el ingreso de Jáminton Campaz por James Rodríguez en la última parte del partido.

Quienes preguntan qué ocurrió entre Colombia y Uzbekistán en el primer partido del Grupo K del Mundial 2026 deben saber que la selección sudamericana se impuso por dos goles a uno en el estadio Azteca.

Luis Díaz fue protagonista al marcar el tanto del triunfo, mientras que el equipo de Uzbekistán dejó una grata impresión al empatar transitoriamente y conseguir su primer gol en la historia de los mundiales.

A lo largo del encuentro, Colombia buscó controlar la posesión y aprovechar las bandas para generar peligro, aunque se encontró con una defensa uzbeka que por momentos supo contener a los atacantes.

El gol de Fayzullaev, producto de un error del arquero colombiano tras un disparo de Eldor Shomurodov, dio emoción al duelo y obligó a una reacción inmediata del conjunto dirigido por Lorenzo.

El partido fue transmitido por diversos canales en América Latina y España, lo que permitió que la afición siguiera de cerca el retorno de la Tricolor al mayor torneo de fútbol internacional.

La camiseta de la selección, en amarillo fosforescente con detalles en verde oscuro, también fue motivo de comentarios durante el calentamiento previo al encuentro.

El resultado deja a Colombia con tres puntos en el inicio de su grupo, mientras que Uzbekistán mostró argumentos para competir en el resto de la fase.

El desempeño de James Rodríguez, máximo goleador histórico colombiano en mundiales, y la capacidad de reacción del equipo, marcaron algunos de los momentos clave del duelo en Ciudad de México.

La presencia de Fabio Cannavaro como entrenador de Uzbekistán y la actuación histórica de Fayzullaev agregaron matices a un encuentro que ya quedó registrado en la memoria de ambas selecciones.

Con este triunfo, Colombia comienza su camino mundialista con confianza renovada y expectativas de avanzar en la competencia.

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