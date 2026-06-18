Colombia

Así celebraron Maluma, Ryan Castro, Karina García y otros famosos el triunfo de la selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026

La selección tricolor se impuso 3 a 0 sobre Uzbekistán en su debut en la fase de grupos. El resultado generó múltiples reacciones y celebraciones en redes sociales

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Maluma, Ryan Castro, J Balvin, Karina García, entre las celebridades que festejaron el triunfo de la selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el mundial 2026 - crédito @maluma @jbalvin @karinagarciaoficiall / Instagram
Maluma, Ryan Castro, J Balvin, Karina García, entre las celebridades que festejaron el triunfo de la selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el mundial 2026 - crédito @maluma @jbalvin @karinagarciaoficiall / Instagram

Colombia inició su camino en el Mundial 2026 con una victoria por 3-1 frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, el miércoles 17 de junio de 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo sumó sus primeros tres puntos en el Grupo K gracias a una actuación destacada de Luis Díaz, quien marcó un gol y dio una asistencia.

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En un partido que mantuvo la tensión hasta el final, Jáminton Campaz sentenció el marcador con un cabezazo en el tiempo añadido, asegurando así el triunfo para la selección sudamericana. Con este resultado, Colombia se posiciona como líder de su grupo y deja buenas sensaciones en su debut mundialista.

El resultado no solo desató la euforia de los hinchas presentes en el estadio y en las redes sociales, sino que la emoción también se vivió por parte de varias celebridades colombianas, que aprovecharon sus redes sociales para demostrar el orgullo que le generó el buen inicio del equipo tricolor en la Copa del Mundo 2026.

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Maluma presenció el partido en el Estadio Azteca junto a su familia y compartió su emoción en redes - crédito @maluma / instagram
Maluma presenció el partido en el Estadio Azteca junto a su familia y compartió su emoción en redes - crédito @maluma / instagram

Uno de los primeros en demostrar su orgullo y que estuvo presente en el estadio Azteca fue el cantante Maluma, que desde horas antes del encuentro compartió un carrusel de fotos en las que se ve junto a su pareja Susana Gómez y su hija París. Además, compartió su emoción durante los momentos claves del encuentro frente a Uzbekistán.

Maluma entregó el premio al mejor jugador del partido, reconociendo a Luis Díaz por su actuación - crédito @maluma / Instagram
Maluma entregó el premio al mejor jugador del partido, reconociendo a Luis Díaz por su actuación - crédito @maluma / Instagram

La celebración del cantante de Hawái quedó también registrada en la cuenta de Instagram del influencer El Mindo, con quien disfrutó el partido y ambos celebraron con abrazos y saltos las tres anotaciones de la selección.

El papel de Maluma no solo terminó en la celebración de los tres goles, pues también fue el encargado por arte de la FIFA de entregar el premio a la figura del partido, galardón que el paisa le entregó personalmente a Luis Díaz junto a unas palabras de agradecimiento por la segunda anotación en el partido.

J Balvin y Ryan Castro alentaron a la distancia, compartiendo su apoyo desde Ibiza en redes sociales - crédito @jbalvin / Instagram
J Balvin y Ryan Castro alentaron a la distancia, compartiendo su apoyo desde Ibiza en redes sociales - crédito @jbalvin / Instagram

J Balvin y Ryan Castro también celebraron el triunfo de Colombia, aunque desde la distancia. Los artistas urbanos siguieron el partido desde Ibiza, España, acompañados por sus equipos de trabajo. Ambos compartieron historias en sus cuentas de Instagram, donde publicaron una foto grupal y el mensaje “Vamos Colombia” para sumarse al festejo por la victoria de la selección.

Karina García y otros exconcursantes de La casa de los famosos Colombia transmitieron en vivo su entusiasmo durante el partido - crédito @karinagarciaoficiall/ Ig
Karina García y otros exconcursantes de La casa de los famosos Colombia transmitieron en vivo su entusiasmo durante el partido - crédito @karinagarciaoficiall/ Ig

Karina García, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, se volvió tendencia en redes sociales tras realizar una transmisión en vivo durante el partido, acompañada por los también exconcursantes Valentino Lázaro y Beba. Junto a sus equipos de trabajo y familiares, compartieron sus reacciones y el entusiasmo por el encuentro a través de sus plataformas digitales.

Entre las celebraciones que tuvieron gran repercusión en redes sociales destacó la de Radamel Falcao, quien participó como comentarista en la transmisión de Espn. Durante el partido, las cámaras captaron sus gestos de alegría y los festejos con gritos y abrazos, escenas que los usuarios no tardaron en resaltar por la emoción mostrada por el delantero.

Radamel Falcao, como comentarista de ESPN, celebró con entusiasmo y sus gestos se viralizaron en redes - crédito captura de pantalla @falcao @espncolombia/ Instagram
Radamel Falcao, como comentarista de ESPN, celebró con entusiasmo y sus gestos se viralizaron en redes - crédito captura de pantalla @falcao @espncolombia/ Instagram

Otra famosa que vivió la emoción desde el estadio fue la locutora Valentina Tafuado, que junto a un grupo de creadores de contenido como Pipe Flores y Rubigol disfrutaron y celebraron el triunfo de la selección Colombia en México. En las imágenes, Taguado compartió horas antes del partido y los momentos de felicidad y tensión durante los 90 minutos de juego.

El creador de contenido Westcol también compartió en sus historias de Instagram su felicidad por el resultado de Colombia, aunque no compartió varias imágenes como lo suele hacer, sí se mostró celebrando junto a los creadores de contenido Chanty y Leandro.

Valentina Taguado, Westcol y Andrés Altafulla compartieron su entusiasmo por la victoria de Colombia, cada uno desde diferentes escenarios: el estadio Azteca, redes sociales e incluso una presentación masiva en Barranquilla - crédito @altafulla @westcol @valentinataguado/ Instagram
Valentina Taguado, Westcol y Andrés Altafulla compartieron su entusiasmo por la victoria de Colombia, cada uno desde diferentes escenarios: el estadio Azteca, redes sociales e incluso una presentación masiva en Barranquilla - crédito @altafulla @westcol @valentinataguado/ Instagram

Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, celebró el triunfo de la selección con una presentación en Barranquilla ante miles de asistentes que siguieron el partido junto a él. Al finalizar el encuentro, el barranquillero subió al escenario como parte de la celebración y luego compartió en sus redes una serie de fotos del evento con el mensaje: “Con la fe intacta”.

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