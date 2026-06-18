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Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

El cantante fue captado en el estadio Ciudad de México, en la previa del partido de la Tricolor ante Uzbekistán

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Maluma se sumó a los miles de espectadores que asistieron al estadio Ciudad de México, en el debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 - crédito Eduardo Muñoz/REUTERS
Maluma se sumó a los miles de espectadores que asistieron al estadio Ciudad de México, en el debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 - crédito Eduardo Muñoz/REUTERS

En la previa del partido entre Colombia y Uzbekistán, último de la primera fecha en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Maluma fue visto como uno de los asistentes al debut de la Tricolor en su séptima participación en el certamen.

El cantante lució la camiseta Tricolor mientras era escoltado por el personal logístico del estadio Ciudad de México, conforme los asistentes iban abarrotando las tribunas del “Coloso de Santa Úrsula”, que fuera testigo de algunos de los partidos más importantes en la historia de la Copa del Mundo.

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Maluma caminó en el Estadio Azteca, en la previa del partido entre Colombia y Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Maluma caminó en el Estadio Azteca, en la previa del partido entre Colombia y Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Cabe recordar que el cantante es hincha confeso de Atlético Nacional, y en varias ocasiones ha relatado que estuvo jugando en las divisiones inferiores del cuadro Verdolaga hasta que decidió apostarle todo a la música.

Pese a ello, el artista se mantuvo conectado al deporte ya fuese dándole voz al documental Mi Selección Colombia de Prime Video, que narró el proceso de la Tricolor desde la Copa América de 2021 hasta el proceso de eliminatorias para clasificar al Mundial de Qatar 2022 —a la postre fallido—, o sumándose a las tribunas con las barras bravas del club de sus amores para la grabación del videoclip de Loco x Volver, tema que da título a su más reciente larga duración.

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También es recordada su presencia en los palcos durante la final de la Copa América 2024, que la Tricolor perdió ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, acompañado de Blessd, Feid y Ryan Castro.

Maluma - Fútbol
El reguetonero estuvo junto a Blessd y Ryan Castro en la final de la Copa América 2024 - crédito AFP

Pero no solo Maluma ameniza la previa del partido. Por los parlantes del estadio se escuchó Si antes te hubiera conocido, el éxito de Karol G, a lo que se sumó Dai Dai de Shakira, como es habitual luego de los actos protocolarios.

Carlos Vives, Juanes, Fonseca y&nbsp;Camilo hablaron de fútbol antes del debut de la Selección Colombia

Por primera vez en una misma entrevista, los cuatro artistas coincidieron para hablar de fútbol, paternidad y música colombiana en el preámbulo del inicio de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La conversación tuvo lugar en los estudios 5020 de Sony en Miami y fue publicada por Billboard que puso a los cuatro artistas como su portada del mes. Inicialmente les preguntaron cuál de los cuatro era el más talentoso con el balón, y hubo unanimidad al afirmar que Vives —invitado en su día para jugar en la despedida de Carlos “El Pibe Valderrama”— era el mejor.

En parte, eso se debió a que su padre fue directivo del Unión Magdalena y él se crió en ese ambiente, llegando a jugar en las inferiores del Ciclón Bananero. “Me ponían un uniforme y salía con el equipo de la mano de un arquero que se llamaba Jaime de Luque, que fue de mis ídolos de infancia”, recordó el samario.

Los cuatro artistas admitieron en la entrevista que Carlos Vives era el que mejor jugaba fútbol de todos ellos. Por su parte, Juanes admitió que evitaba practicar el deporte cuando estaba en el colegio - crédito cortesía Billboard
Los cuatro artistas admitieron en la entrevista que Carlos Vives era el que mejor jugaba fútbol de todos ellos. Por su parte, Juanes admitió que evitaba practicar el deporte cuando estaba en el colegio - crédito cortesía Billboard

Juanes, en cambio, admitió sin rodeos que en el colegio le pedía al profesor que lo dejara trotar alrededor de la cancha mientras los demás jugaban. Pese a ello, reconoció que el fútbol y la música comparten un mismo territorio espiritual: el del propósito que se sostiene pese a los fracasos. “Un chico de 10, 11 años dice: ‘Me voy a dedicar a jugar fútbol’. Lo primero que pueden pensar los padres es: ‘Estás loco’. Pasa lo mismo con la música“, señaló.

El Mundial, que arrancó el 11 de junio, tiene para cada uno un sabor particular. Camilo contó que lo que más le emociona cuando llega el torneo cada cuatro años es verlo junto a su padre, una persona que en el día a día habla pasito y cuenta secretos, pero que ante un partido de la Selección Colombia “putea, se emociona, le da rabia, voltea”.

Fonseca, por su parte, aseguró que tiene a Agustín —el menor de sus tres hijos, de 7 años— completamente entusiasmado con el torneo y con preguntas constantes sobre si su padre conoce a James Rodríguez o a Luis Díaz.

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