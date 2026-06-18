Keiko Fujimori llegó al país: simpatizantes la reciben en el aeropuerto internacional y la aclaman diciendo “Viva el Perú”

Se presenta un reportaje en vivo desde San Borja sobre la llegada de Keiko Fujimori al país, donde se observa su interacción con un grupo de personas y la toma de fotografías. Los subtítulos informan sobre la reunión de Fujimori con su equipo técnico y la identificación del reportero en la cobertura.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, volvió a Perú la noche de este miércoles 17 de junio después de un viaje familiar al extranjero. Su llegada coincidió con un ambiente de expectativa política, ya que el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial está a punto de completarse. La candidata fue recibida por seguidores que corearon “¡Viva el Perú!” en el terminal aéreo, según reportó América Noticias edición central.

El regreso de Fujimori se produjo en compañía de su hija Kyara Villanela, quien viajó junto a ella por motivos universitarios. El arribo de la candidata concentró a decenas de simpatizantes en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se desplegaron banderas y pancartas en señal de respaldo político.

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Keiko Fujimori llegó de Estados Unidos y simpatizantes de Fuerza Popular se tomaron fotos con ella y alguna gritaban: "Viva el Perú"

Ambiente de entusiasmo y apoyo en la terminal aérea

Durante su llegada, Keiko Fujimori fue escoltada por miembros de su equipo y agentes de seguridad, mientras los asistentes expresaban entusiasmo y confianza en su liderazgo. Los simpatizantes portaron símbolos del partido Fuerza Popular y manifestaron su respaldo con cánticos y mensajes de aliento. El ambiente se tornó festivo, reflejando la polarización y el interés que genera la actual coyuntura política en el país.

Según América Noticias edición central, varios de los presentes aseguraron que el retorno de la candidata ocurre en un momento decisivo, ya que el conteo de votos se encuentra en su etapa final. “Keiko es nuestra presidenta”, afirmó uno de los asistentes mientras ondeaba la bandera nacional. Las muestras de apoyo fueron constantes, incluso antes de que la aspirante presidencial descendiera del avión.

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Keiko Fujimori posa con sus hijas en un evento público, donde las jóvenes muestran un dibujo de Keiko como superheroína y un peluche con temática política. (Keiko Sofia Fujimori Higuchi﻿ cuenta de Facebook)

Ventaja en el conteo electoral y expectativas sobre la proclamación

Con el 99.383% de las actas procesadas, Fujimori mantiene una ventaja de casi 40 mil votos sobre Roberto Sánchez, su principal adversario en la contienda. Este margen ha generado expectativas en torno a su eventual proclamación como presidenta electa para el periodo 2026-2031. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado reportes periódicos, confirmando que la diferencia se ha mantenido favorable a la candidata de Fuerza Popular.

El proceso electoral ha sido seguido de cerca por observadores nacionales e internacionales. América Noticias edición central detalló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe culminar la revisión de las actas observadas antes de emitir la proclamación oficial. El contexto ha llevado a llamados de calma y respeto a los resultados por parte de diversas instituciones.

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Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, se reúne con la comunidad y luego celebra con simpatizantes que muestran el símbolo 'K' en un evento en Ancash. (Keiko Sofia Fujimori Higuchi﻿ Facebook)

Declaraciones y postura de Keiko Fujimori tras su arribo

Al salir de la zona de llegadas, Keiko Fujimori agradeció el respaldo de sus seguidores y subrayó su confianza en las instituciones electorales del país. “Confío en la voluntad popular y en la transparencia del proceso”, expresó la candidata, según América Noticias edición central. Fujimori reiteró su llamado a la serenidad y pidió a sus simpatizantes esperar de manera pacífica la decisión final de las autoridades.

Voceros de Fuerza Popular también remarcaron la importancia de la vigilancia ciudadana durante la etapa final del escrutinio. En declaraciones recogidas por América Noticias edición central, insistieron en que se debe respetar el voto de cada ciudadano y garantizar la transparencia en la resolución de las actas pendientes.

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ONPE ya no pone fecha para el traslado de 9 actas de Loreto mientras Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja sobre Roberto Sánchez. Captura: ONPE.

Impacto del regreso de Fujimori en el escenario político

La presencia de Keiko Fujimori en Lima revitalizó la movilización de sus seguidores, quienes consideran su retorno como una señal de liderazgo en un momento clave. El ambiente alrededor del aeropuerto mostró un apoyo visible a la candidata, mientras diversos sectores de la sociedad permanecen atentos al desenlace del proceso electoral.

El contexto de polarización política en Perú se ha mantenido durante todo el proceso electoral. La ventaja de Fujimori en el conteo de votos ha generado tanto celebraciones entre sus seguidores como inquietud en quienes respaldan a otros candidatos. América Noticias edición central informó que las autoridades siguen exhortando a la ciudadanía a mantener la calma y esperar los resultados oficiales.

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Algunas entidades financieras ya consideran a Keiko Fujimori como la ganadora de la segunda vuelta presidencial. Foto: The Arkanzas Democrat-Gazette

Próximos pasos en el proceso electoral y expectativas ciudadanas

La etapa final del escrutinio depende de la revisión de las últimas actas y la resolución de eventuales impugnaciones. El Jurado Nacional de Elecciones deberá proclamar oficialmente al nuevo presidente o presidenta una vez completado este procedimiento. La expectativa en Lima y otras ciudades del país se ha incrementado a medida que se acerca el anuncio definitivo.

Una ilustración acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tirando de la banda presidencial peruana, con el Palacio de Gobierno de Perú de fondo, simbolizando una confrontación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos colectivos y organizaciones han pedido responsabilidad tanto a líderes políticos como a la ciudadanía para garantizar una transición ordenada. El regreso de Keiko Fujimori en este contexto agrega un elemento de presión y expectativa sobre el desenlace del proceso, mientras el país aguarda la decisión final de las autoridades electorales.

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