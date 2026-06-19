Cómo sacar RUC por internet: guía para inscribirte en la Sunat si vas a trabajar o emprender

Si estás por empezar a trabajar por tu cuenta, lanzar un emprendimiento o incluso alquilar un inmueble, hay un trámite que te conviene resolver cuanto antes: inscribirte en el RUC. El Registro Único del Contribuyente no es un “papel más”, sino el número que te identifica ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para declarar y realizar gestiones vinculadas a tus actividades económicas.

La buena noticia es que la inscripción en el RUC es gratis y puedes hacerla de forma virtual, sin ir a una oficina. La Sunat ofrece alternativas como Sunat Virtual y el App Personas Sunat, pensadas para que el proceso sea más rápido y puedas generar tu Clave SOL en el mismo flujo del trámite.

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Antes de iniciar, es clave tener claros dos puntos: el RUC es un número único de 11 dígitos y su registro funciona también como un padrón con tus datos, tu actividad económica y otra información relevante. Por eso, si proyectas iniciar actividades dentro del siguiente año y te inscribes, asumes la obligación de mantener tu información actualizada.

Sunat: ¿cómo modificar mis datos personales y datos de RUC? (Sunat)

¿Qué necesitas para inscribirte en la Sunat por internet o la app?

La Sunat detalla requisitos distintos según el canal que elijas. Si vas a inscribirte por Sunat Virtual o por el App Personas Sunat, necesitas: DNI, número de celular y correo electrónico. También deberás consignar la fecha de inicio de actividades económicas (si lo haces por el app, esta fecha será la misma que la de la inscripción).

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Además, te pedirán registrar el domicilio fiscal indicado en tu DNI; si declaras uno distinto, la Sunat podrá verificar posteriormente la veracidad de esa información. El trámite también requiere definir tu actividad económica principal según la lista CIIU, e indicar el código de profesión u oficio si te registrarás como contribuyente de renta de Cuarta categoría.

Si eres persona natural con negocio, tendrás que elegir el régimen tributario correspondiente: Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial, Mype Tributario o Régimen General.

En caso optes por la modalidad presencial, la Sunat considera documentos de identidad adicionales (como Carnet de Extranjería, Pasaporte con calidad migratoria para la generación de renta de fuente peruana, entre otros) y contempla supuestos específicos: trámite con representante legal, carta poder para un tercero (solo presencial), documento que sustente domicilio fiscal distinto al del DNI, Formulario 2119 completo (solo presencial) y, si corresponde, actas o partidas para sociedad conyugal o sucesión indivisa.

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Pasos para obtener el RUC de forma rápida y desde casa. (Foto: Andina)

Paso a paso para tramitar tu RUC por internet de manera sencilla

La inscripción virtual puede hacerse desde Sunat Virtual o directamente desde la App Personas Sunat. Antes de empezar, ten a la mano tu documento de identidad y tu teléfono móvil con la aplicación abierta.

Inscripción en el RUC (iniciar trámite): Ingresa a Sunat Virtual y entra al apartado de(iniciar trámite): https://ww1.sunat.gob.pe/a/html/contribuyente2/registro/adminforuc/registroruc/registroruc.html Digita tu número de DNI e indica para qué necesitas inscribirte en el RUC. Sigue el flujo hasta que la plataforma te muestre un código QR. Escanea el código QR con la App Personas Sunat desde tu celular. En la aplicación, sigue las instrucciones para validar tus huellas dactilares. De vuelta en Sunat Virtual, declara los datos solicitados (fecha de inicio, domicilio fiscal, actividad económica principal según CIIU, y lo demás que corresponda a tu caso). Genera tu Clave SOL, que te permitirá realizar diversos trámites en línea. Al concluir, Sunat enviará la constancia del trámite al correo electrónico que declaraste.

Sunat recuerda que, mediante sus Servicios Digitales, también puedes recuperar tu Clave SOL y actualizar tus datos de contacto, entre otros trámites.

(SUNAT)

¿Cuáles son los beneficios de tener RUC?0

Tener RUC te permite formalizar tu actividad y contar con una identificación válida para cualquier trámite o declaración ante la Sunat. En términos prácticos, es el paso que te habilita a operar de manera regular y mantener tus documentos en regla.

En el plano del negocio, el RUC puede abrirte oportunidades: trabajar de manera formal te permite administrar tu empresa sin temor a sanciones o cierres, y te habilita para ser proveedor de empresas privadas formales o de entidades estatales.

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Además, según la información consignada, contar con RUC te da la posibilidad de calificar a créditos financieros y buscar capital de trabajo para impulsar tu actividad. Un punto adicional a tener presente es que la Sunat puede inscribirte de oficio en el RUC, por lo que conviene revisar quiénes son los nuevos obligados.

Quienes tengan RUC no tienen límites en la cantidad de importaciones al año. Foto: Consulta RUC