Perú

Dos departamentos en San Isidro serán rematados por Sunat: otros 98 inmuebles también serán vendidos en bajos precios

La entidad tributaria pondrá a disposición de los postores un total de 100 propiedades embargadas, entre viviendas, locales, terrenos y otros espacios ubicados en Lima y distintas regiones del país. La participación será gratuita y se realizará mediante la modalidad de “sobre cerrado”

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En el rubro comercial, la subasta incluye locales en el Cercado de Lima, San Vicente de Cañete, el Callao y Surco, además de una propiedad industrial en la provincia constitucional.
En el rubro comercial, la subasta incluye locales en el Cercado de Lima, San Vicente de Cañete, el Callao y Surco, además de una propiedad industrial en la provincia constitucional. Foto: Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) llevará a cabo un nuevo proceso de subasta pública en Lima con bienes embargados a contribuyentes que mantienen deudas pendientes pese a las facilidades otorgadas para su regularización.

La entidad tributaria informó que la tercera jornada de remate del 2026 se desarrollará los días martes 23 y jueves 25 de junio, con una oferta compuesta por 100 inmuebles que alcanzan un valor total de S/ 37 millones 811.676,97.

Inmuebles ubicados en Lima y otras regiones

Dentro del grupo de propiedades disponibles se encuentran dos departamentos ubicados en San Isidro, además de una vivienda en Villa El Salvador y otra en Piura. La lista también considera una oficina en San Isidro y un edificio situado en Villa El Salvador.

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En el segmento de locales comerciales, la subasta contempla cuatro establecimientos en el Cercado de Lima, otro en San Vicente de Cañete, un local industrial en el Callao, siete tiendas en el Cercado de Lima y una tienda ubicada en Surco.

Otro de los departamentos en San Isidro que serán rematados por Sunat.
Otro de los departamentos en San Isidro que serán rematados por Sunat. Foto: Sunat

Terrenos, depósitos y estacionamientos forman parte de la oferta

La convocatoria incluye diversos depósitos distribuidos en distritos como Surco, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Miraflores, Asia y San Borja. Además, se pondrán a la venta estacionamientos ubicados en San Isidro, San Borja, Surquillo, Surco y el Cercado de Lima, junto con un estacionamiento con depósito en San Borja y un closet en Surco.

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También figuran predios rústicos y terrenos en distintas zonas del país. Entre ellos destacan 12 terrenos rústicos en Salas (Ica), así como propiedades ubicadas en Guadalupe (Ica), Paracas, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pachacámac, Santa Anita, Castilla, Catacaos y Asia. Estas áreas corresponden a espacios agrícolas, urbanos e industriales. El proceso incluye, además, dos terrazas en Asia.

Cómo participar en el remate de Sunat

Las personas interesadas en participar solo deberán presentar su DNI. La modalidad elegida será la de “sobre cerrado”, mecanismo mediante el cual los postores ingresan sus propuestas en un ánfora y gana quien presente la mayor oferta económica, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

Los participantes deberán acudir a la sede de la Sunat ubicada en la avenida Arenales 335-357, en el Cercado de Lima, cerca del Fuero Militar Policial. La inscripción y participación no tienen costo, mientras que los detalles del procedimiento pueden consultarse en la página oficial de remates de la entidad.

Los interesados en participar únicamente tendrán que presentar su DNI. El remate se desarrollará bajo la modalidad de “sobre cerrado”.
Los interesados en participar únicamente tendrán que presentar su DNI. El remate se desarrollará bajo la modalidad de “sobre cerrado”. Foto: APVI

Para obtener mayor información, los interesados también pueden comunicarse a los números 970-589308 y 964-408217.

San Isidro es el distrito más caro de Lima para comprar un departamento

San Isidro volvió a posicionarse como el distrito con los precios de vivienda más elevados de Lima Metropolitana, al registrar un valor promedio de S/ 9.268 por metro cuadrado. Esta cifra superó a la de Barranco, que alcanzó los S/ 9.169 por metro cuadrado, según el último análisis elaborado por Urbania y Grupo QuintoAndar.

El informe también detalló que el precio promedio de venta en la capital llegó a S/ 6.886 por metro cuadrado luego de un avance mensual de 0,3% en abril. Durante los primeros cuatro meses del año, los valores acumularon un crecimiento de 1,0%; sin embargo, este ritmo fue menor al aumento de la inflación, que se ubicó en 2,0%.

Dentro del distrito, la zona de San Isidro Sur registró los valores más altos del mercado inmobiliario limeño, con un promedio de S/ 11.947 por metro cuadrado, consolidándose como el sector residencial más exclusivo de la ciudad.

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