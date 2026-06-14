SUNAT prorroga plazo para la Declaración Jurada Informativa Reporte Local 2025

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) oficializó la prórroga del plazo para presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Local, Formulario Virtual N° 3560, correspondiente al ejercicio gravable 2025.
Los contribuyentes obligados podrán cumplir este requisito hasta el periodo de octubre de 2026. La medida quedó establecida en la Resolución de Superintendencia N° 113-2026/SUNAT, publicada el 14 de junio en el diario oficial El Peruano.
Modificaciones normativas y nuevos requerimientos
La SUNAT justificó la decisión en la necesidad de adaptar el Formulario Virtual N° 3560 a las recientes modificaciones legales, especialmente las introducidas en el numeral 7 del inciso e) del artículo 32-A de la Ley de Impuesto a la Renta.
PUBLICIDAD
El organismo detalló que la actualización informática del formulario permitirá incorporar nuevas funcionalidades y registrar información alineada con los nuevos lineamientos sobre los métodos de valoración en precios de transferencia.
El proceso de adecuación tiene como meta garantizar que la presentación de la declaración jurada se realice mediante un formulario actualizado, que refleje los cambios legislativos más recientes.
Según la información publicada por El Peruano, la SUNAT busca asegurar la correcta aplicación de los métodos de valoración, requisito clave para quienes realizan operaciones sujetas a precios de transferencia.
Alcance de la obligación y criterios de inclusión
La Ley de Impuesto a la Renta establece que los contribuyentes cuyo monto de ingresos devengados en el ejercicio gravable supere las dos mil trescientas (2 300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) deben cumplir con la presentación anual de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local.
PUBLICIDAD
Esta obligación alcanza a quienes realicen transacciones generadoras de rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto.
La norma faculta a la SUNAT para definir la forma, el plazo y las condiciones en que debe presentarse la declaración, permitiendo ajustes según las necesidades operativas y normativas.
En el comunicado oficial, la entidad precisó que la actualización también responde a la necesidad de adaptar el registro de información a los nuevos parámetros legales.
Impacto en los contribuyentes y próximos pasos
De acuerdo con la SUNAT, cerca de 4.000 contribuyentes se verán impactados por esta prórroga, todos comprendidos en el ámbito de precios de transferencia. El organismo señaló que la extensión del plazo permitirá a las empresas preparar y presentar la información requerida conforme a los nuevos estándares.
PUBLICIDAD
La publicación de la resolución garantiza que los contribuyentes cuenten con plazos razonables para cumplir con sus obligaciones. La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la SUNAT reiteró que la medida busca facilitar el cumplimiento tributario y fortalecer la fiscalización de operaciones que involucran precios de transferencia, elemento clave en la recaudación del impuesto a la renta en el país.
Más Noticias
Diego Chávarri anunció que terminó con Thalía Bentín en La Granja VIP: así fue la reacción de Gabriela Herrera
El exparticipante del reality de convivencia se mostró nervioso al revelar su estado sentimental, luego de exponerse su gusto por Gabriela Herrera
Carlos Zambrano ve cumplido un sueño: jugó al lado de su hijo en el debut de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026, aunque luego fue expulsado
El ‘León’ ha logrado compartir espacio dentro de una cancha de fútbol al lado de Luciano Zambrano, quien entró de cambio ante la U. San Martín. Hecho anecdótico: su padre vio la roja sobre el final
Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026
Los ‘blanquiazules’ se estrenarán con los ‘poetas’ en Trujillo por el Grupo A del torneo nacional. Sigue las incidencias del crucial choque
ONPE concluye el 100 % del conteo de votos: Conoce quiénes serán los nuevos padres de la patria en el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino
Tras culminar el conteo oficial, la ONPE presentó la distribución definitiva de escaños en el Senado, Diputados y Parlamento Andino, resultado de una jornada electoral con amplia participación y votos nulos y en blanco que superaron los cinco millones
Sebastián Beccacece sorprendió al recordar al Sport Boys en la antesala de su debut con Ecuador en el Mundial 2026
El ‘rubio’, que vivirá una aventura especial en la gran cita, salió del anonimato al ser la mano derecha de Jorge Sampaoli. Su andadura como segundo empezó en el Callao, sitio del que conserva gratos recuerdos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD