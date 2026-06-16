¿Evasores? MEF incorpora soya, calzado y tejidos a lista de importaciones bajo vigilancia por riesgo de fraude en IGV

El Decreto Supremo N° 104-2026-EF dispuso que la SUNAT revise y actualice cada dos años las subpartidas y los valores de referencia.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la ampliación de la lista de productos sujetos a percepción especial del Impuesto General a las Ventas (IGV) en importaciones, incluyendo soya, calzado, tejidos, aceites vegetales y utensilios domésticos de aluminio entre los bienes bajo vigilancia por riesgo de fraude.

La decisión se formalizó con la publicación del Decreto Supremo N° 104-2026-EF en el diario oficial El Peruano, lo que marca un refuerzo en los controles tributarios sobre mercancías consideradas propensas a subvaluación y manipulación en aduanas.

Soya, calzado y textiles: nuevas incorporaciones bajo control fiscal

Con esta actualización, el MEF suma 15 subpartidas nacionales a la lista de bienes sensibles al fraude. Entre los rubros que ahora serán fiscalizados destacan los aceites vegetales como la soya y el girasol, el calzado con parte superior de cuero, diversos tejidos de algodón y sintéticos, prendas de vestir, utensilios domésticos de aluminio, motores, aparatos eléctricos para calentar líquidos y encendedores de bolsillo.

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La norma precisa que estos productos presentan patrones reiterados de subdeclaración en el comercio exterior, lo que motivó su inclusión bajo el esquema especial de percepción del IGV.

De acuerdo con la resolución, “la relación de subpartidas nacionales se amplía para combatir operaciones fraudulentas en aduanas”. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) será la encargada de publicar y actualizar los valores de referencia y los montos fijos aplicables, calculados en función de estadísticas y análisis de riesgo.

La percepción especial del IGV exige que el importador pague el monto mayor entre un porcentaje del valor declarado y un monto fijo por unidad.

Cómo funciona la percepción especial de IGV para bienes sensibles al fraude

El sistema de percepción especial del IGV opera mediante un doble mecanismo: se calcula sobre cada importación tanto un porcentaje del valor declarado como un monto fijo por unidad del bien, y el importador debe abonar el monto que resulte mayor.

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Según el decreto, la fórmula busca cerrar brechas de evasión y asegurar que los productos identificados como de alto riesgo tributen de acuerdo a su valor real. Las nuevas reglas entran en vigencia a partir del 18 de junio de 2026 y aplican para todos los operadores que importen los bienes incluidos.

La publicación oficial subraya que la SUNAT debe mantener actualizada la relación de subpartidas y los valores de referencia, revisando la lista cada dos años según lo exige la Ley N° 29173. “La medida responde a la necesidad de ajustar los controles ante nuevas tendencias de fraude detectadas en el sector aduanero”, señala el MEF en la norma.

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La relación de productos alcanzados por la percepción especial del IGV también abarca utensilios de cocina de aluminio, acero galvanizado y aparatos eléctricos para calentar o cocinar.

Qué partidas ya estaban bajo vigilancia

Las 15 nuevas subpartidas se suman a una lista que en los últimos dos años ha incluido bienes como tejidos de algodón teñidos, fibras sintéticas discontinuas, prendas de vestir de punto para mujer, baldosas de cerámica, motores para vehículos, alambre de hierro o acero, y mantas de fibras sintéticas.

Estas partidas, incorporadas en la actualización de 2024, ya estaban sujetas a fiscalización especial debido a su historial de subdeclaración y riesgo tributario. Ahora, la vigilancia se extiende a productos de mayor diversidad y rotación en el comercio exterior peruano. A continuación, las 15 nuevas subpartidas incorporadas a la lista de bienes bajo vigilancia:

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1507909000 – Otros aceites de soya y sus fracciones, incluso refinados

1512191000 – Aceite de girasol o cártamo y sus fracciones, refinado

2929101000 – Isocianato de tolueno

5211420000 – Tejidos de algodón, mezclados, con hilados de varios colores, más de 200 g/m²

5512190000 – Tejidos de fibras sintéticas, mezcladas con lana o pelo fino, teñidos

5514302000 – Tejidos de poliéster y algodón mezclados, teñidos

6107220000 – Camisetas y ropa interior de punto, de algodón, para hombre o niño

6108220000 – Ropa interior de punto de algodón, para mujer o niña

6108320000 – Ropa de dormir de punto de fibras sintéticas, para mujer o niña

6115220000 – Medias y calcetines de punto, fibras sintéticas, para mujer/niño

6204230000 – Faldas o pantalones cortos, de fibras sintéticas, para mujer o niña

6402200000 – Calzado con parte superior de tiras de cuero natural, suela de caucho o plástico

7210709000 – Productos planos de hierro o acero, galvanizados, de espesor menor a 0,5 mm

7615101000 – Utensilios de cocina de aluminio para uso doméstico, esmaltados o anodizados

8516400000 – Máquinas y aparatos eléctricos para calentar líquidos o cocinar alimentos

El MEF señaló que la medida busca combatir el fraude en aduanas, cerrar brechas de evasión y proteger el mercado formal.

Argumentos y expectativas oficiales

El MEF fundamenta la ampliación de la lista en los informes técnicos de la SUNAT, que identificaron un aumento de intentos de evasión y manipulación de valor en las subpartidas ahora incorporadas.

“El objetivo es garantizar la equidad tributaria y fortalecer la protección del mercado formal frente al fraude”, indica el decreto. El monitoreo de la efectividad de la norma quedará a cargo de la SUNAT, que recibirá consultas de los operadores impactados y ajustará los parámetros según la evolución de los riesgos.

La percepción especial de IGV es una herramienta que busca equilibrar las condiciones del comercio exterior y asegurar que el Estado recaude los tributos que corresponden, limitando el margen para operaciones fraudulentas en bienes de alto riesgo.

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