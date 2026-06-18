Pese a no clasificar al Mundial 2026, la Copa del Mundo está impulsando la comercialización de televisores y equipos tecnológicos en Perú

El interés por seguir los partidos y disfrutar de una experiencia más inmersiva viene impulsando la demanda, incluso pese a que la selección peruana no logró clasificar al Mundial 2026. Foto: 1001 TV

El inicio del ciclo mundialista viene generando un impacto directo en el mercado de tecnología en el Perú, especialmente en la venta de televisores y dispositivos electrónicos. El interés de los consumidores por seguir los partidos y vivir una experiencia más inmersiva está dinamizando la demanda, incluso en un contexto en el que la selección peruana no logró clasificar al Mundial 2026.

Según la presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua, el comportamiento del consumidor se verá favorecido por este evento global. En esa línea, destacó en declaraciones a Andina que “Tengas el negocio que tengas, habrá oportunidades para todos”, en referencia al efecto transversal que tendrá el torneo en distintos rubros del comercio.

PUBLICIDAD

Impulso del Mundial en el consumo tecnológico

La expectativa por el torneo está acelerando las decisiones de compra en el sector retail, con especial énfasis en productos de alta tecnología. De acuerdo con Passalacqua, los televisores, tablets y celulares serán los principales beneficiados en este periodo, impulsados por campañas comerciales y la búsqueda de una mejor experiencia para ver los partidos.

En ese contexto, la representante de la CCL precisó que “Se presentará un pico en las ventas de este segmento, lo que los establecimientos de tecnología tienen bien mapeado en su plan de acciones para este mes”, lo que evidencia que el sector ya ha anticipado este comportamiento estacional y ajustado sus estrategias de oferta.

PUBLICIDAD

La expectativa por el torneo está impulsando la compra en el retail, especialmente en productos de tecnología, de acuerdo a la CCL. Foto: La Cámara

Consumo, entretenimiento y efectos en el comercio local

Más allá de la tecnología, el impacto del Mundial también se extenderá al entretenimiento y al consumo fuera del hogar. Restaurantes, compra de ropa deportiva y reuniones sociales forman parte del entorno que acompaña este tipo de eventos, generando un mayor dinamismo en el gasto de los hogares.

Passalacqua estimó que el ticket de consumo en este periodo se ubicará entre 150 y 220 soles, impulsado además por la entrega de gratificaciones. También resaltó para Andina que “Se prevé un mayor consumo que sería favorecido por la entrega de gratificaciones. Todas las empresas tienen que aprovechar el mes del Mundial”, lo que refuerza el carácter estacional del incremento en ventas.

PUBLICIDAD

Tecnología y experiencia visual

En paralelo al crecimiento del consumo, las empresas del sector tecnológico vienen reforzando las herramientas con las que los usuarios consumen contenidos deportivos. En el caso de Samsung Electronics, la apuesta se centra en incorporar inteligencia artificial en sus pantallas para mejorar la reproducción de imagen y sonido durante eventos de alta demanda como el Mundial.

Funciones como AI Escalador de Imagen 4K y sistemas de optimización de audio permiten ajustar automáticamente distintos parámetros según el contenido que se esté visualizando. A esto se suma el AI Modo Fútbol, que adapta la imagen y el sonido en transmisiones deportivas para mejorar la nitidez de las jugadas y resaltar la atmósfera del estadio.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la CCL, se espera un aumento en las ventas de este segmento, un comportamiento que las tiendas de tecnología ya han previsto dentro de sus planes para este mes. Foto: Xataka

IA “invisible” y nuevas formas de ver el fútbol

La estrategia apunta a que la inteligencia artificial actúe de manera automática en segundo plano, sin necesidad de configuración por parte del usuario. Esto permite que el televisor modifique brillo, contraste y sonido en función del ambiente y del tipo de contenido que se reproduce.

Dentro de ese mismo enfoque se incorpora Vision AI Companion, una función que amplía las opciones de interacción con la pantalla al permitir consultas o acceso a información relacionada con el contenido. Con ello, la experiencia de consumo se vuelve más flexible, mientras el Mundial actúa como un catalizador para la adopción de estas tecnologías en los hogares.

PUBLICIDAD