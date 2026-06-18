Perú proyecta duplicar el procesamiento de papa al 2030 y elevar el valor agregado para productores

En la actualidad, apenas el 10% de la producción nacional de papa es sometida a procesos de industrialización. Foto: Superprof Perú

El Perú podría duplicar el nivel de industrialización de la papa en los próximos años. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) proyecta que el 20% de la producción nacional será procesada hacia el 2030, lo que permitiría generar mayor valor agregado para los productores y fortalecer la cadena productiva del tubérculo.

Actualmente, solo el 10% de la producción de papa en el país pasa por procesos de transformación industrial. Esta cifra, según el sector, podría incrementarse de manera progresiva gracias a la reciente aprobación del reglamento que impulsa la industrialización y exportación del cultivo.

Impulso a la industrialización de la papa

El Midagri destacó que el nuevo marco normativo busca consolidar una mayor transformación del tubérculo en productos con mayor valor comercial. Esto incluye derivados como papa seca, tokosh, vodka, gin y chips, entre otros.

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El coordinador de la cadena de la papa del Midagri, Miguel Quevedo Bacigalupo, explicó el potencial de crecimiento del sector. “Ahora estamos procesando solo el 10% de la producción nacional de papa, pero podríamos llegar al 20% como resultado de la reciente publicación del Reglamento para impulsar industrialización y exportación de este tubérculo”, declaró a la Agencia Andina.

Reglamento y hoja de ruta para el sector

La medida se sustenta en la Ley 31920, Ley que promueve la industrialización del cultivo de la papa, cuyo reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2026-Midagri. El objetivo es fortalecer la competitividad del producto y mejorar los ingresos de los agricultores.

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El Midagri señaló que el nuevo marco normativo tiene como objetivo impulsar una mayor transformación del tubérculo en bienes con mayor valor en el mercado. Foto: Andina

Para su implementación, el sector deberá definir proyectos específicos, plantas de procesamiento y mecanismos de articulación con productores. “Tenemos que ver con qué regiones comenzaremos, qué productos procesaremos, qué variedades se procesarán y con qué organizaciones trabajar. En este caso destacan las cooperativas de productores que ya han comenzado a procesar parte de su producción con buenos resultados”, comentó.

Productores y distribución regional

En el país existen más de 711.000 productores de papa distribuidos en 19 regiones, lo que evidencia la importancia social y económica del cultivo. El desarrollo de la industrialización se impulsará de acuerdo con las características productivas y tecnológicas de cada zona.

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El funcionario precisó que el nivel de desarrollo no es homogéneo entre productores, aunque destacó a las regiones del centro del país por su mayor dinamismo. “No todos tienen el mismo nivel ni desarrollo tecnológico. Pero diría que sector de productores más dinámico está en el centro del país porque está muy relacionado con el mercado de Lima”, señaló.

Entre las zonas mencionadas figuran Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, donde se concentra parte importante de la producción orientada tanto al consumo como a procesos de transformación.

Producción nacional y niveles de procesamiento

En la actualidad, el 90% de la papa producida en el país se destina al consumo fresco. Esta característica responde a la disponibilidad permanente del producto durante todo el año, lo que reduce la necesidad de almacenamiento prolongado.

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Actualmente, el 90% de la producción nacional de papa se consume en estado fresco. Foto: Superprof

El nivel de procesamiento ha evolucionado de manera gradual en las últimas dos décadas, pasando de entre 6% y 8% hasta alcanzar el 10% actual. El sector considera que este avance ha sido sostenido, aunque todavía limitado frente al potencial productivo.

Incremento de rendimientos y buenas prácticas agrícolas

El crecimiento de la producción también ha sido impulsado por mejoras en el manejo agrícola. En el último año, la producción nacional alcanzó las 6.9 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 19.9 toneladas por hectárea gracias a variedades mejoradas.

Estas mejoras responden a la adopción de buenas prácticas agrícolas promovidas mediante programas de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, se ha registrado un incremento en la infraestructura de riego, incluyendo la mejora de qochas y la incorporación de sistemas tecnificados.

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Expoagraria y promoción del valor agregado

Como parte de la estrategia de promoción del sector, el Midagri realizará la Feria Expoagraria en la Universidad Nacional Agraria La Molina del 23 al 28 de junio. El evento busca acercar al público a la innovación y transformación del cultivo de la papa.

“Ahí van a poder ver algunos de los productos procesados a base de papa. Además, van a estar conservacionistas de la papa con los que se podrá conversar”, dijo Quevedo Bacigalupo. Agregó además que “la idea es que los productores salgan adelante, pues ellos, definitivamente, son el pilar de nuestra seguridad alimentaria”.