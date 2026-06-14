Ciencia

Desentierran dos papas de 500 años en un yacimiento inca de Perú: el dato que sorprendió a científicos

Un equipo de arqueología encontró los tubérculos liofilizados dentro de una vasija sellada en Tambo Viejo, en la costa sur, y el hallazgo refuerza la idea de un transporte alimentario a gran escala

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Papas liofilizadas (chuño) de Tambo Viejo, Perú (Crédito: LM Valdez en Valdez y Bettcher 2026)
Papas liofilizadas (chuño) de Tambo Viejo, Perú (Crédito: LM Valdez en Valdez y Bettcher 2026)

Dos papas liofilizadas de unos 500 años fueron halladas en el yacimiento inca de Tambo Viejo, ubicado en la costa sur de Perú, según un estudio reciente publicado en el Journal of Field Archaeology. El hallazgo es poco común: estos tubérculos conservados rara vez se encuentran intactos fuera de las zonas altas andinas.

El descubrimiento de estas antiguas papas confirma que el Imperio inca transportaba alimentos básicos desde las montañas hasta regiones costeras mediante redes logísticas extensas.

Los investigadores subrayan que este tipo de conservación alimentaria, con deshidratación, ofrece datos directos sobre la movilidad de recursos clave en la época precolombina y ayuda a comprender mejor la organización del abastecimiento inca.

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El chuño y su papel en la alimentación inca

El chuño es una variedad de papa típica de los Andes, sometida a un proceso de liofilización que la deshidrata por completo. Este procedimiento alterna noches de heladas muy intensas y días de descongelamiento bajo el sol, repitiéndose hasta obtener el alimento seco.

Vista aérea de dos cuencos de cerámica antiguos desenterrados, uno grande oscuro y otro pequeño rojizo, ambos conteniendo papas liofilizadas blanquecinas en un suelo terroso con un huso.
El chuño se conserva mediante ciclos de heladas nocturnas y descongelamiento al sol hasta lograr una deshidratación completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos tipos principales de chuño, según el Journal of Field Archaeology: el negro, fabricado tras prensar y secar la papa, y el blanco, que implica remojar tubérculos tóxicos durante semanas antes del secado. El resultado es un producto ligero, resistente y fácil de almacenar durante años.

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El chuño fue esencial en la dieta del imperio. Permitía a los incas mantener reservas de alimento duraderas y abastecer a los trabajadores y caravanas en todo el territorio, tanto en las alturas como en la costa.

El descubrimiento en Tambo Viejo

Las excavaciones lideradas por el arqueólogo principal Lidio Valdez de la Universidad de Calgary revelaron estos chuños durante los trabajos efectuados en 2024. Los tubérculos, de tono blanquecino y aún con restos de piel, se encontraron dentro de una vasija de cerámica empotrada en el suelo, junto a fragmentos de cerámica incaica y un huso dañado.

“Era obvio que no se trataba de un hallazgo cualquiera, sino de uno especial”, dijo Lidio Valdez.

En una excavación, una vasija de cerámica contiene dos papas liofilizadas; al lado, fragmentos de cerámica y herramientas sobre tierra árida con ruinas de piedra.
La investigación sitúa las papas halladas entre los siglos XV y XVI por el contexto material asociado a la ocupación inca

La presencia de estos objetos cotidianos permitió a Valdez situar el hallazgo en el periodo inca, fechando las papas hacia los siglos XV o XVI. El buen estado de conservación se atribuye tanto a las condiciones áridas del lugar como al resguardo cerámico.

Un alimento crucial y un hallazgo excepcional

Crónicas antiguas relatan cómo caravanas de llamas transportaban chuño desde los Andes hacia centros como Tambo Viejo, garantizando el suministro de alimentos. Esta variedad de papa, ligera y resistente, se mantuvo como base alimentaria incluso después de la caída del imperio.

Descubrimientos arqueológicos similares en la costa peruana son insólitos. Según Valdez, más de un siglo ha pasado desde que se documentó otro caso comparable en Pachacámac.

El origen preciso de estas papas sigue sin determinarse. El arqueólogo manifestó su intención de rastrearlo mediante próximos análisis químicos, lo que permitirá conocer de qué área andina proceden estos tubérculos hallados junto al océano.

Arqueólogo con gafas se arrodilla en yacimiento desértico costero, mostrando dos papas liofilizadas antiguas sobre una vasija de cerámica y tierra.
El Journal of Field Archaeology subraya que es inusual recuperar chuño intacto en contextos arqueológicos fuera de las zonas altoandinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Journal of Field Archaeology destaca lo inusual de encontrar chuño en contextos arqueológicos, ya que con mayor frecuencia se recuperan restos de carne seca y no tubérculos liofilizados.

El hallazgo en Tambo Viejo aporta una prueba material poco frecuente de cómo el Imperio inca integró la costa sur del actual Perú a un sistema de abastecimiento basado en alimentos de larga conservación, como el chuño.

Al recuperar tubérculos liofilizados en una vasija sellada y en buen estado, los arqueólogos suman evidencia directa sobre la circulación de recursos andinos hacia entornos costeros y sobre las estrategias de almacenamiento que sostuvieron a trabajadores, caravanas y asentamientos.

Los próximos análisis químicos que plantea el equipo buscarán identificar el origen preciso de estas papas y afinar la reconstrucción de las rutas y nodos logísticos que conectaron las alturas con el litoral.

“Sería genial conocer el origen de estas patatas”. No estoy seguro de que exista otro sitio inca que se le pueda comparar”, concluyó Valdez.

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