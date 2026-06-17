José Domingo Pérez afirma que “varios partidos” lo han invitado a postular en Elecciones Regionales y Municipales 2026

José Domingo Pérez recibió propuestas de varios partidos para postularse en las próximas elecciones regionales y municipales de octubre, pero no reveló cuáles ni a qué cargos

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y hasta hace poco integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, confirmó este martes que “varios partidos” políticos le han ofrecido participar en los próximos comicios regionales y municipales de octubre.

No obstante, en diálogo con el portal de investigación Epicentro TV, evitó mencionar qué formaciones realizaron la invitación y a qué cargos lo convocaron, “por respeto a quienes han hecho esta invitación”, aunque aseguró que “son opciones democráticas”.

Pérez, quien días atrás anunció su retiro del partido que postula a Roberto Sánchez a la presidencia tras la aparente derrota electoral, reiteró que su prioridad actual es la defensa de Castillo, condenado a más de 11 años por el intento fallido de autogolpe de Estado.

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“Tengo una obligación principal, que es la defensa del presidente Pedro Castillo y lograr su excarcelación. Mientras ello no se produzca, debo permanecer en la ciudad de Lima, con lo cual no puedo abandonar la capital”, agregó cuando le consultaron si consideraría postular a la alcaldía capitalina.

El exfiscal prioriza la defensa de Pedro Castillo y descarta, por ahora, postular a la alcaldía de Lima. Reafirmó que su principal compromiso es la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, condenado a más de 11 años de prisió

“La participación mía política va a ser en la defensa de lo que tiene que ser las instituciones o lo poco que queda de instituciones y la democracia en este país, de darse el triunfo posible de la señora Fujimori y el fujimorismo. Creo que ahí tiene que encontrar una oposición unida, con liderazgos, que nos permita afrontar precisamente esto que ustedes acaban de mostrar: el exceso y el abuso de la fuerza del Estado”, expresó.

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Con el 99.206 % de actas contabilizadas, la diferencia entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien suma 9′141,269 votos (50.099 %), y Sánchez, que alcanza 9′105,222 votos (49.901 %), es de 36,047 sufragios en una de las elecciones presidenciales más ajustadas de los últimos años.

“No diría en modo duelo ni modo derrota, porque si bien el acto de la votación concluyó, aún está en curso el proceso electoral, porque se han presentado diversas impugnaciones que algunas ya han llegado o van a llegar, entiendo, al Jurado Nacional de Elecciones”, insistió el exfiscal.

Seguidamente, cuestionó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó las reglas para votar en el extranjero pocos días antes de la elección, ya que antes se exigía digitalizar las actas y enviarlas por valija diplomática, pero estos requisitos se eliminaron.

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Con más del 99% de actas procesadas, la distancia entre ambos candidatos es de poco más de 36 mil votos

En la víspera, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, reconoció el resultado favorable para la candidata, aunque subrayó que el proceso “aún no termina” y descartó cualquier intento de “obstrucción” en un eventual gobierno de su contendora.

“No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción”, afirmó al anticipar que Juntos por el Perú “respetará” el veredicto electoral, y remarcar que el término “fraudismo” no representa la actitud del partido, a diferencia de la postura tomada por Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.

En la misma entrevista para La República, Zunini manifestó su expectativa de que Fujimori cumpla su propuesta de indultar a Castillo, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras su fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, una posibilidad que fue mencionada antes de la segunda vuelta.

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“Esperemos que no se quede en supuestos y que lo considere, porque hay una realidad. La realidad es que Pedro tiene una representación en el país”, declaró.