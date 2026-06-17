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Segunda vuelta: este viernes el JNE decidirá si anula 1.761 mesas en Lima tras pedido de Juntos por el Perú

El recurso de apelación fue interpuesto por el personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Adeval Zafra Flores, dentro de un proceso de nulidad electoral

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JNE decidirá si anula más de 1.700 mesas de votación en Lima Metropolitana. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)
JNE decidirá si anula más de 1.700 mesas de votación en Lima Metropolitana. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este viernes 19 de junio una audiencia pública virtual en la que evaluará la apelación presentada por Juntos por el Perú dentro de un proceso de nulidad electoral. La diligencia se desarrollará desde las 10:30 a. m. a través de la plataforma Zoom, de acuerdo con la citación emitida por el organismo electoral.

El expediente corresponde a un recurso de apelación interpuesto por el personero legal titular de Juntos por el Perú, Carlos Adeval Zafra Flores, luego de que la organización política solicitara la nulidad de 1.761 mesas de sufragio instaladas en Lima durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Será el máximo órgano electoral el que determine si el pedido cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

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La notificación electrónica del JNE precisa que el expediente N.° SEPEG.2026002127 está referido a un proceso de nulidad electoral en etapa de apelación. Asimismo, señala que la programación de la audiencia puede ser consultada a través del portal institucional del organismo.

Este viernes 19 de junio, el JNE decidirá si más de 1.700 mesas de votación son anuladas tras pedido de Juntos por el Perú. (Foto composición: Infobae Perú/JNE)
Este viernes 19 de junio, el JNE decidirá si más de 1.700 mesas de votación son anuladas tras pedido de Juntos por el Perú. (Foto composición: Infobae Perú/JNE)

Más de 1.700 en Lima podrían ser anuladas

Como parte del procedimiento, el JNE informó que los abogados que deseen realizar un informe oral durante la audiencia pública deberán registrarse previamente en la Sala de Validación. Este registro estará habilitado desde una hora antes del inicio de la sesión y podrá efectuarse hasta 20 minutos antes de la hora programada para la audiencia.

La entidad también recordó que la audiencia pública se desarrollará conforme a lo establecido en el Reglamento de Audiencias Públicas, aprobado mediante la Resolución N.° 0829-2025-JNE. Además, recomendó a las partes revisar los lineamientos para las audiencias públicas virtuales, disponibles en su portal institucional.

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La decisión que adopte el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones permitirá resolver la apelación presentada por Juntos por el Perú respecto al pedido de nulidad de las 1.761 mesas de votación en Lima. El pronunciamiento del máximo órgano electoral será determinante para definir el futuro del recurso dentro del proceso de la segunda vuelta electoral.

Juntos por el Perú organiza marcha tras perder ventaja en el conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/MML)
Juntos por el Perú organiza marcha tras perder ventaja en el conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/MML)

JP busca anular mesas en Estados Unidos

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 admitió el recurso de apelación presentado por Carlos Zafra Flores, personero legal de Juntos por el Perú (JP), en representación del candidato presidencial Roberto Sánchez, para que se evalúe la nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La resolución dispone elevar el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá revisar los argumentos de la organización política y emitir una decisión definitiva. La admisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo del pedido.

Entre las jurisdicciones comprendidas en la solicitud figuran mesas instaladas en Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City, donde sufragaron ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Según el conteo oficial de la ONPE, en Estados Unidos se emitieron 61.790 votos durante la segunda vuelta, de los cuales 59.572 fueron válidos. Keiko Fujimori obtuvo 45.544 votos —el 76,45% de los votos válidos—, frente a los 14.028 de Roberto Sánchez, lo que representa una diferencia de más de 31.500 sufragios y una brecha de 52,9 puntos porcentuales.

Admiten apelación de Juntos por el Perú para anular 647 mesas en Estados Unidos. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Visuales IA)
Admiten apelación de Juntos por el Perú para anular 647 mesas en Estados Unidos. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Visuales IA)

Con la admisión de la apelación, el JNE deberá determinar si corresponde declarar la nulidad solicitada o ratificar la validez del proceso en esas mesas. El organismo también ordenó notificar la resolución al personero legal de JP y proceder con su publicación, conforme a la normativa electoral vigente.

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