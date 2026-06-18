Perú

Melissa Klug se pronuncia sobre polémica Farfán-Medina: “A mí me demandó por 300 mil dólares, imagínense como está el Perú”

La empresaria no se guardó nada: recordó que exfutbolista la demandó por “300 mil dólares” y cuestionó que el sistema le dedique tiempo a estos casos.

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Melissa Klug se pronuncia sobre polémica de Jefferson Farfán y Magaly Medina. IG
Melissa Klug se pronuncia sobre polémica de Jefferson Farfán y Magaly Medina. IG

Melissa Klug se pronunció en medio del enfrentamiento público entre Jefferson Farfán y Magaly Medina y lanzó una frase que de inmediato llamó la atención. Al responder una consulta de sus seguidores, la empresaria recordó que el exfutbolista la demandó “por 300 mil dólares” y cuestionó que se le dé espacio a este tipo de casos: “Imagínense cómo está el Perú”.

El comentario apareció en redes en pleno momento de tensión entre Farfán y Medina, luego de que el exseleccionado nacional denunciara presuntas irregularidades sobre el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora, quien también ha respondido públicamente y por la vía judicial.

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La pregunta del seguidor y la respuesta de Melissa Klug

Klug fue consultada directamente por un usuario que vinculó la polémica mediática con el rol familiar de Farfán. El mensaje que recibió fue: “Qué opinas que ahora el padre de tus hijos varones, esté en polémica y no sea buen padre”.

La respuesta de Klug no apuntó a un juicio directo sobre la paternidad, sino a recordar su propia experiencia legal con el exfutbolista y a cuestionar el contexto:

“Cuando me preguntaron por eso y los hechos hablaron por sí solo... me demandó por 300k, imagínense como está el Perú...”, contestó.

La frase tuvo dos capas: la mención del monto y la crítica a lo que, según ella, refleja el país cuando estos conflictos ocupan espacio y atención.

“Me demandó por 300k”, escribió Melissa Klug al responder la consulta de un seguidor.
“Me demandó por 300k”, escribió Melissa Klug al responder la consulta de un seguidor.

El contexto: Farfán y Magaly Medina vuelven a enfrentarse públicamente

La declaración de Klug se produce mientras la disputa entre Farfán y Magaly Medina suma capítulos. En los últimos días, el exfutbolista acudió a instancias judiciales para denunciar presuntas irregularidades sobre el cumplimiento del servicio comunitario ordenado a la conductora.

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Medina respondió públicamente y sostuvo que sí viene cumpliendo con lo ordenado por la justicia. Además, retó a Farfán a presentar las pruebas en el ámbito correspondiente. “Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial”, dijo la conductora.

También anunció que pedirá acceso formal a cualquier material incorporado al expediente para ejercer su defensa junto a sus abogados.

Además, Farfán también reactivó el conflicto con Medina con un nuevo intercambio público. El exfutbolista respondió a la conductora luego de que ella lo cuestionara en TV sobre si cumple con la pensión alimenticia de su hija.

En redes sociales, Farfán escribió: “Con mucho gusto lo digo, paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”.

Luego enlazó el tema con el punto central del conflicto: el servicio comunitario de Medina. “¿Usted hizo su servicio comunitario en las fechas que están firmadas con su huella y firma. Sí o no. ¿Hizo en las 10 jornadas, 76 horas?”, añadió en el mismo tono desafiante.

El exfutbolista también dejó una frase que volvió a encender las especulaciones: “¿Quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió? 6 minutos. Arriba Alianza”, en alusión a los registros que, según su versión, sustentan su denuncia.

Imagen dividida con Magaly Medina sentada en un sillón amarillo a la izquierda y Jefferson Farfán de pie con gorra y lentes a la derecha.
Magaly Medina y Jefferson Farfán aparecen en una imagen dividida, resaltando la tensión de su conflicto judicial y las recientes declaraciones de la presentadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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