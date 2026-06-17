Jefferson Farfán responde a Magaly Medina si pasa pensión a su hija: “Paso 7 mil soles, ¿usted hizo su servicio comunitario?"

El enfrentamiento legal entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo episodio luego de que el exfutbolista declarara públicamente que cumple con la pensión alimenticia de su hija y, a la vez, insistiera en sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el servicio comunitario que debe realizar la periodista. “Paso 7 mil soles, ¿usted hizo su servicio comunitario?”, escribió el exjugador en respuesta a recientes cuestionamientos formulados por Medina durante la emisión de su programa.
La controversia entre Farfán y Medina se reactivó a raíz de la denuncia presentada por el exfutbolista ante la Corte de Justicia, donde aseguró contar con pruebas que demostrarían que la conductora no ha cumplido con las jornadas de servicio comunitario impuestas por el tribunal. Según el propio Farfán, existen inconsistencias en los registros de ingreso y salida del centro donde Medina debe prestar servicio, lo que podría poner en cuestión el cumplimiento de la sentencia.
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Ante estas acusaciones, Magaly Medina desafió a Farfán a presentar públicamente las pruebas, mientras en su espacio televisivo abordaba además una nueva controversia en torno a la pensión alimenticia de la hija menor del exjugador.
De acuerdo con lo expuesto por Medina, Darinka Ramírez, madre de la menor, solicitó un aumento en la pensión, circunstancia que la conductora utilizó para interpelar a Farfán frente a su audiencia. “¿Ya le pasas la pensión que tu hija se merece? Si o no, solo contesta eso. O sigues chequeando si compró un juguetito, una lechecita de más, hay que miedo”, lanzó la periodista en tono irónico.
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La respuesta de Jefferson Farfán no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el exfutbolista afirmó: “Con mucho gusto lo digo, paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”, detallando el monto que actualmente entrega para la manutención de su hija.
No conforme con aclarar el tema económico, el exjugador aprovechó la ocasión para regresar la pregunta a la periodista y apuntar nuevamente al posible incumplimiento del servicio comunitario. “Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted hizo su servicio comunitario las fechas que están firmadas con su huella y firma? ¿Sí o no? ¿Hizo las 10 jornadas, 76 horas?”, publicó Farfán en una de sus historias, dejando entrever que cuenta con elementos que podrían comprometer a Medina.
En otro mensaje, sugirió que posee una pista relevante sobre los movimientos de la conductora: “¿Quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió 6 minutos? Arriba Alianza”, añadió, alimentando las especulaciones sobre la veracidad de sus acusaciones.
Magaly Medina reta a Jefferson Farfán a mostrar pruebas de incumplir su servicio comunitario
En la reciente emisión de su programa, Magaly Medina rechazó enérgicamente cualquier insinuación relacionada con el supuesto incumplimiento de las jornadas comunitarias. La conductora aseguró que está cumpliendo con todas las disposiciones establecidas por las autoridades y que puede respaldarlo con documentación.
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“Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial, que lo haga”, manifestó Medina ante cámaras.
Visiblemente incómoda por la escalada del conflicto, la periodista remarcó que ya ha tomado medidas legales junto a su equipo de abogados para acceder a cualquier registro o prueba que pueda incorporarse al expediente. “Yo estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”, precisó Medina.
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