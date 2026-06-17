Perú

Jefferson Farfán responde a Magaly Medina si pasa pensión a su hija: “Paso 7 mil soles, ¿usted hizo su servicio comunitario?"

El futbolista no se quedó callado luego de que la periodista cuestionara si cumple con la pensión alimenticia a su hija y volvió a hablar del servicio comunitario pendiente

Guardar
Google icon
Imagen dividida con Jefferson Farfán a la izquierda sonriendo con gorra y chaqueta de mezclilla, y Magaly Medina a la derecha con expresión seria y cabello rojizo, vestida de azul
Jefferson Farfán respondió enérgicamente a Magaly Medina sobre el pago de la pensión de su hija, detallando la cantidad y cuestionando a la presentadora.

El enfrentamiento legal entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo episodio luego de que el exfutbolista declarara públicamente que cumple con la pensión alimenticia de su hija y, a la vez, insistiera en sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el servicio comunitario que debe realizar la periodista. “Paso 7 mil soles, ¿usted hizo su servicio comunitario?”, escribió el exjugador en respuesta a recientes cuestionamientos formulados por Medina durante la emisión de su programa.

La controversia entre Farfán y Medina se reactivó a raíz de la denuncia presentada por el exfutbolista ante la Corte de Justicia, donde aseguró contar con pruebas que demostrarían que la conductora no ha cumplido con las jornadas de servicio comunitario impuestas por el tribunal. Según el propio Farfán, existen inconsistencias en los registros de ingreso y salida del centro donde Medina debe prestar servicio, lo que podría poner en cuestión el cumplimiento de la sentencia.

PUBLICIDAD

Ante estas acusaciones, Magaly Medina desafió a Farfán a presentar públicamente las pruebas, mientras en su espacio televisivo abordaba además una nueva controversia en torno a la pensión alimenticia de la hija menor del exjugador.

Captura de pantalla mostrando dos historias de Instagram del perfil oficial de Jefferson Farfán, con texto en español sobre pensión y un cuestionamiento
Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para aclarar el monto de la pensión de su hija y, a su vez, cuestionar a Magaly Medina sobre su servicio comunitario, en un claro enfrentamiento mediático.

De acuerdo con lo expuesto por Medina, Darinka Ramírez, madre de la menor, solicitó un aumento en la pensión, circunstancia que la conductora utilizó para interpelar a Farfán frente a su audiencia. “¿Ya le pasas la pensión que tu hija se merece? Si o no, solo contesta eso. O sigues chequeando si compró un juguetito, una lechecita de más, hay que miedo”, lanzó la periodista en tono irónico.

PUBLICIDAD

La respuesta de Jefferson Farfán no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el exfutbolista afirmó: “Con mucho gusto lo digo, paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”, detallando el monto que actualmente entrega para la manutención de su hija.

No conforme con aclarar el tema económico, el exjugador aprovechó la ocasión para regresar la pregunta a la periodista y apuntar nuevamente al posible incumplimiento del servicio comunitario. “Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted hizo su servicio comunitario las fechas que están firmadas con su huella y firma? ¿Sí o no? ¿Hizo las 10 jornadas, 76 horas?”, publicó Farfán en una de sus historias, dejando entrever que cuenta con elementos que podrían comprometer a Medina.
Imagen dividida con Magaly Medina sentada en un sillón amarillo a la izquierda y Jefferson Farfán de pie con gorra y lentes a la derecha.
Magaly Medina y Jefferson Farfán aparecen en una imagen dividida, resaltando la tensión de su conflicto judicial y las recientes declaraciones de la presentadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro mensaje, sugirió que posee una pista relevante sobre los movimientos de la conductora: “¿Quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió 6 minutos? Arriba Alianza”, añadió, alimentando las especulaciones sobre la veracidad de sus acusaciones.

Magaly Medina reta a Jefferson Farfán a mostrar pruebas de incumplir su servicio comunitario

En la reciente emisión de su programa, Magaly Medina rechazó enérgicamente cualquier insinuación relacionada con el supuesto incumplimiento de las jornadas comunitarias. La conductora aseguró que está cumpliendo con todas las disposiciones establecidas por las autoridades y que puede respaldarlo con documentación.

“Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial, que lo haga”, manifestó Medina ante cámaras.

La periodista reveló que busca revertir la condena que recibió en 2024 por el caso relacionado con la difusión de imágenes del exseleccionado. ATV/ Magaly TV La Firme.

Visiblemente incómoda por la escalada del conflicto, la periodista remarcó que ya ha tomado medidas legales junto a su equipo de abogados para acceder a cualquier registro o prueba que pueda incorporarse al expediente. “Yo estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”, precisó Medina.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

“Invierano” en el Perú: la señal de un país que se recalienta con El Niño

El calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano eleva las temperaturas en Lima y la costa norte hasta los 27 °C en plena temporada fría, según alertas del Senamhi y el ENFEN. Todo esto a muy poco que empiece oficialmente el invierno en Perú

“Invierano” en el Perú: la señal de un país que se recalienta con El Niño

Avalancha en el nevado Tocllaraju deja dos muertos y un guía herido que sigue atrapado: piden helicóptero de rescate para evacuarlo

Floriano, el único sobreviviente de la avalancha, logró enviar una alerta satelital y permanece herido a más de 6.000 metros de altura, donde el frío y la altura convierten el rescate en una carrera contra el tiempo

Avalancha en el nevado Tocllaraju deja dos muertos y un guía herido que sigue atrapado: piden helicóptero de rescate para evacuarlo

Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026

Yesús Perea consiguió su boleto para la competencia que se realizará entre octubre y noviembre en África

Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026

La inesperada revelación sobre el interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias de Alianza Lima: “Hay gente atrás, no es su dinero”

En las últimas horas, el ‘Depredador’ confirmó su interés en adquirir el 100% de las acreencias, lo que lo convertiría en el dueño del club del cual es hincha

La inesperada revelación sobre el interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias de Alianza Lima: “Hay gente atrás, no es su dinero”

¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán HOY en Perú?: canal TV del partido por el Grupo K del Mundial 2026

La selección ‘cafetera’ pondrá en marcha su aventura en Norteamérica frente a un combinado que disputará la primera Copa del Mundo de su historia. Revisa todos los detalles para ver el duelo en vivo

¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán HOY en Perú?: canal TV del partido por el Grupo K del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

José María Balcázar partió al Vaticano: Viaje costará más de 47 mil dólares por tres días en Europa

Elianne Karp reaparece, pide “misericordia” por Alejandro Toledo y solicita a Keiko Fujimori “o a quien gane” que le conceda indulto humanitario

¿Cuál es el primer desafío que tendrá que asumir el próximo presidente? Julio Velarde, titular del BCR, lanza grave pronóstico

Roberto Sánchez pidió mantenerse vigilantes sobre el conteo de votos: “La verdad de las urnas pertenece a todos los peruanos”

ENTRETENIMIENTO

Confirman regreso de ‘Combate’ a la TV: reuniones avanzadas, el retorno de figuras emblemáticas y la emoción de los fans

Confirman regreso de ‘Combate’ a la TV: reuniones avanzadas, el retorno de figuras emblemáticas y la emoción de los fans

Paco Bazán critica a integrantes de ‘La Granja VIP’: “Sus vidas son nauseabundas”

PROMPERÚ reconoce la trayectoria de Del Barrio Producciones: Michelle Alexander recibe entre lágrimas licencia de la Marca Perú

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, revela presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

Gabriela Herrera, Cri Cri y Diego Chávarri estrenan podcast para responder acusaciones: “Ya, ¿y?"

DEPORTES

Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026

Judoca peruano clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Kadar 2026

La inesperada revelación sobre el interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias de Alianza Lima: “Hay gente atrás, no es su dinero”

¿Dónde ver Colombia vs Uzbekistán HOY en Perú?: canal TV del partido por el Grupo K del Mundial 2026

A qué hora juegan Uzbekistán vs Colombia HOY: Horario en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026