Maricielo Effio explica por qué se grabó llorando en TikTok y responde a críticas sobre su vida en el extranjero.

La reconocida actriz y bailarina peruana Maricielo Effio ha generado un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde se muestra llorando.

El material, que rápidamente se viralizó, la exhibe visiblemente conmovida mientras expresa el impacto emocional de vivir lejos de su país y aborda los desafíos de la adaptación como migrante.

En el video, Effio sostiene carteles con mensajes sinceros sobre su estado de ánimo.

“Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión completa de mí. Los quiero”, compartió la artista, acompañada por la canción The Winner Takes It All de ABBA.

La escena conmovió y preocupó tanto a sus seguidores como al público general, quienes han seguido su trayectoria en la televisión y el teatro peruano.

Maricielo Effio: “No me avergüenza mostrar mis emociones”

En respuesta a la repercusión de su video, Maricielo Effio publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales donde explicó las razones que la llevaron a grabarse en un momento de vulnerabilidad. La artista afirmó que, pese a su condición pública, sigue siendo una persona con emociones y desafíos propios.

“El ser artista no me exime de ser mujer ni de ser un ser humano. Emigrar a un país distinto implica enfrentar un sistema de vida diferente y extrañar mi país”, declaró Effio.

La actriz subrayó que grabó los videos para expresar su gratitud a quienes la siguen y para visibilizar el proceso personal que atraviesa lejos de Perú.

Effio también destacó que no siente vergüenza por mostrarse vulnerable. Al contrario, consideró que hacerlo la hace más fuerte y humana. “Eso no me avergüenza, eso me hace más grande, más valiente y más humana”, enfatizó la artista en su mensaje.

Maricielo envía mensaje directo a la prensa

La publicación de Maricielo no solo estuvo dirigida a sus seguidores, sino también a la prensa peruana. La actriz pidió responsabilidad y verificación antes de difundir información sobre su vida en el extranjero.

“Les pido a la prensa peruana que antes de comentar o confirmar algún hecho, primero evalúen y verifiquen. No anden diciendo cosas que no son verdad. Aquí soy una mujer trabajadora luchando por mi hija y por mí”, expresó Effio, haciendo un llamado al respeto y la cautela ante versiones inexactas sobre su realidad actual.

La actriz aclaró que se encuentra bien, con un techo y trabajo, y que sus razones para migrar son personales. “Lo que ustedes tienen que saber es que estoy bien, no soy una homeless, tengo un lugar y voy labrando un camino para salir adelante”, indicó, en respuesta a especulaciones sobre su situación laboral o económica.

Maricielo Effio destacó el valor de las mujeres migrantes que luchan por sus familias en el extranjero.

La reacción en redes: apoyo, críticas y reflexiones sobre la salud mental

La sinceridad de Maricielo Effio generó respuestas divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron el video por considerarlo una muestra de autocompasión, otros reconocieron el valor de expresar las emociones y romper el estigma en torno a la salud mental.

Entre los mensajes de apoyo, una seguidora comentó: “¡Qué valiente Maricielo! Mostrar tu vulnerabilidad aún sabiendo que mucha gente no lo entenderá. Vas por buen camino”. Otras usuarias, identificándose como madres migrantes, compartieron experiencias similares y resaltaron la importancia de hablar abiertamente sobre la soledad y las dificultades de la migración.

No faltaron, sin embargo, opiniones escépticas sobre la exposición de los sentimientos en redes. “Tienes casa, familia y trabajo, otros tienen menos y aún así siguen adelante”, replicó un usuario, reflejando el debate sobre los límites de la vulnerabilidad pública.

El desafío de la adaptación y el mensaje para sus seguidores

En su mensaje, Maricielo Effio reconoció que la adaptación a una nueva vida en el extranjero es un proceso complejo. Señaló que, como cualquier migrante, enfrenta momentos difíciles, pero mantiene su determinación de salir adelante por su hija y su propio futuro.

“La adaptación no es fácil. Nos caemos, pero seguimos. Soy una peruana más fuera de su país que extraña, que a veces se cansa, pero hoy me toca estar aquí y soy consecuente con lo que decidí”, afirmó Effio, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo constante y la comprensión.

La actriz remarcó también su respeto por todas las mujeres y personas que luchan en el extranjero, destacando la dignidad de cualquier trabajo y el valor de enfrentarse a un sistema nuevo.

El 0compromiso con su público

Effio aseguró que, a pesar de los desafíos personales y las críticas, mantiene su compromiso con su carrera y con quienes la han acompañado a lo largo de los años. No descartó su regreso a la televisión peruana y subrayó que su ausencia es temporal.

“Voy a regresar, claro está. Si ustedes me lo piden y lo permiten, siempre volveré a hacer lo que más me gusta. Los amo”, concluyó la artista en su emotivo testimonio.

El caso de Maricielo Effio pone en primer plano las dificultades y la fortaleza de quienes emprenden nuevos caminos lejos de casa, así como la importancia de la empatía y el respeto en la conversación pública sobre salud mental y migración.

