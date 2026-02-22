¿Qué fue de Maricielo Effio?: La recordada actriz sorprende con su nueva vida en Miami y revela cambios de rumbo lejos de la actuación

Maricielo Effio dejó la actuación en Perú y sorprendió al mostrar en Miami una faceta profesional alejada del espectáculo. La artista peruana reside desde hace dos años en Estados Unidos, donde fundó su propia escuela de talentos en Miami.

La actriz y bailarina Maricielo Effio volvió a captar la atención del público luego de compartir en sus redes sociales detalles de su nueva vida en Miami. La artista peruana sorprendió al mostrar que, tras dejar la actuación y la televisión en Perú, hoy desempeña un trabajo completamente alejado del espectáculo, una decisión que marca un giro en su trayectoria y muestra su reinvención profesional fuera del país.

De la pantalla peruana a la reinvención en Estados Unidos

Maricielo Effio reside desde hace dos años en Estados Unidos, donde decidió establecerse en busca de oportunidades tras décadas de presencia en la televisión y el teatro peruano. La artista peruana, que también ha sido reconocida como exreina de belleza, fundó en Miami su propia escuela de talentos, aunque su rutina incluye actividades fuera del ámbito artístico.

Una reciente publicación de Effio en TikTok la muestra sonriente, bailando con entusiasmo la canción ‘Gloria’ en su versión interpretada por Gloria Trevi. En el video, lucía un uniforme y acompañó la escena con el mensaje: “¿Cómo hago para trabajar sin bailar?”. Esta frase evidenció su deseo de mantener vivo el arte incluso en escenarios distintos a los convencionales.

Además, en Instagram, también subió el video con la descripción: “Cuando bailo me olvido q estoy trabajando y me doy cuenta que bailar y actuar es lo único que me grita quien soy …..de verdad”, afirmó la recordada actriz de telenovelas y bailarina profesional.

La bailarina Maricielo Effio comparte en Instagram su pasión por el baile, generando una ola de reacciones en sus seguidores.

El video se viralizó y generó comentarios de apoyo, admiración y curiosidad entre sus seguidores. Algunos usuarios reconocieron el uniforme como propio del área de housekeeping en hoteles o del rol de busser en restaurantes, aunque Effio no detalló su cargo actual. La publicación desató especulaciones sobre su empleo, pero prevaleció el reconocimiento a su capacidad de adaptarse y al esfuerzo por abrirse camino en otra cultura.

Reacciones y el vínculo del público con la artista

El respaldo de los seguidores de Maricielo Effio se hizo sentir en redes sociales. Mensajes como: “Todo trabajo donde no tienes que esconder es bueno, y ella lo demuestra.” o “Qué guapa está Maricielo, siempre sencilla, sin ego, bailarina por naturaleza.” dominaron la conversación digital. Muchos usuarios aprovecharon para expresar su deseo de verla nuevamente en producciones nacionales y recordaron su paso por populares ficciones como Los de arriba y los de abajo, Boulevard Torbellino, Cosas del amor, Pantaleón y las visitadoras, El gran show y Tormenta de pasiones.

La artista peruana no solo muestra optimismo en su nueva faceta, sino que mantiene lazos con su público a través de respuestas sinceras. Ante el comentario de un seguidor que sugería su regreso a la TV, Effio respondió: “La TV peruana no me quiere.” Esta frase generó sorpresa entre los usuarios. Además, muchos le sugirieron que sea jurado en ‘Yo Soy, a lo que la actriz respondió: “Me encantaría estar ahí hagamos un hashtag Maricielo Jurado, siiii en ‘Yo Soy’!!!”.

De Maricielo Effio no se sabía nada desde hace buen tiempo. Las últimas noticias de la actriz y bailarina se dieron cuando Effio afrontó problemas de salud derivados de una cirugía estética, lo que la llevó a denunciar por mala praxis al Dr. Fong, cirujano responsable.

Maricielo Effio enfrenta al Dr. Fong por la muerte de ‘Muñequita Milly’. | Willax

Ahora, la reacción del público gira entorno a un regreso de Effio a la televisión nacional. Declaraciones como: “Los propietarios de los canales de TV deberían convocar a esta figura para un programa artístico porque tiene carisma, baila con mucha gracia y es conocedora del arte de la danza.” son frecuentes en los comentarios, reflejando el impacto que mantiene la artista en la memoria colectiva.