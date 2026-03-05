Maricielo Effio preocupa y conmueve a sus seguidores con valiente mensaje sobre la soledad: “Saldré adelante”

Maricielo Effio conmueve en TikTok al expresar su vulnerabilidad y gratitud hacia sus seguidores con un mensaje sincero. (TikTok Maricielo Effio)

La actriz y bailarina peruana Maricielo Effio ha generado preocupación y empatía entre sus seguidores tras compartir un emotivo y sincero mensaje en TikTok, donde se mostró vulnerable y habló abiertamente sobre su estado emocional. En un video que rápidamente se viralizó, la artista apareció frente a la cámara, visiblemente afligida y por momentos llorando, mientras mostraba una serie de carteles que relataban su sentir.

“Hoy solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión completa de mí. Lo prometo. Los quiero”, se podía leer en los diferentes carteles que mostró.

El video, acompañado por la icónica canción ‘The Winner Takes It All’ de ABBA como fondo, no tardó en despertar una ola de comentarios, tanto de aliento como de debate en torno a la salud mental, la presión social y la valentía de mostrarse vulnerable en plataformas públicas.

La escena de Effio, entre lágrimas y agradecimientos, reflejó una mezcla de tristeza y esperanza que caló hondo en el público, especialmente entre quienes han seguido su carrera desde sus inicios en la televisión y el teatro peruano.

Entre la empatía, la crítica y el apoyo: la reacción de las redes

Las respuestas al mensaje de Maricielo Effio fueron diversas. Por un lado, muchos usuarios criticaron lo que consideraron un acto de “victimización” o “autocompasión”, sugiriendo que la actriz, pese a las dificultades, cuenta con salud, trabajo y familia. “Vender miseria o autocompasión es lo peor...”, “Tienes casa, propiedades, familia y otros solo tienen nada y así siguen adelante, tranquila todo pasa ya llegará buenos momentos”, fueron algunos de los comentarios escépticos.

Por otro lado, no faltaron las voces de quienes comprendieron el valor de expresar emociones difíciles y defendieron el derecho de la artista a mostrar sus momentos de vulnerabilidad: “¡Qué valiente Maricielo! ¡Mostrar tu vulnerabilidad aún sabiendo que mucha gente no lo entenderá porque andan dormidos! Vas por buen camino, me alegro mucho por ti nuestra eterna Paquita… este video es simplemente EXITTOSO Y tú lo eres! ¡Dios te sostiene como a la niña de sus ojos! Bravo”, dijo una usuaria.

Y los mensajes de aliento continuaron: “No te sientas mal te entiendo totalmente, ya cuatro años acá”, “¿Sola? Y nosotros tus fans que te queremos y te admiramos desde tus inicios, no contamos, sola jamás cariño tienes más gente que te acompaña siempre, que sepas que eres súper grande y admirable, éxitos belleza”.

El mensaje también resonó con otras madres y mujeres que enfrentan batallas similares en el extranjero o en situaciones de soledad: “Maricielo, te entiendo soy mamá sola y hay momentos en que siento caer, pero pienso en mis hijos y saco fortaleza de no sé dónde venga. Sigamos luchando, somos valientes y guerreras. Abrazos”. Otros reconocieron la importancia de pedir ayuda y romper el estigma: “Admiro a Maricielo por tener la valentía de pedir ayuda, hay gente que no lo hacemos por temor de quedar como víctimas”.

Una nueva vida lejos del espectáculo

El video de Maricielo Effio llega semanas después de que la actriz sorprendiera a sus seguidores mostrando su nueva vida en Miami, lejos de la televisión y del arte que la hizo famosa en el Perú. Effio, reconocida por su paso por novelas como ‘Los de arriba y los de abajo’, ‘Boulevard Torbellino’, ‘Pantaleón y las visitadoras’, entre otras producciones, lleva dos años residiendo en Estados Unidos, donde fundó su propia escuela de talentos, pero parece que ahora se desempeña en actividades que poco tienen que ver con el espectáculo.

En una publicación reciente, se la vio bailando alegremente con un uniforme de trabajo, lo que generó especulaciones sobre su empleo actual en el sector de servicios, como housekeeping en hoteles o como busser en restaurantes. “Cuando bailo me olvido que estoy trabajando y me doy cuenta que bailar y actuar es lo único que me grita quien soy... de verdad”, compartió la artista, recibiendo muestras de apoyo y admiración por su capacidad de adaptación y su deseo de mantener vivo el arte en su vida cotidiana.

La sinceridad de Effio al mostrar su faceta más humana, alejada de los reflectores y del glamour, ha generado admiración pero también cierto asombro entre quienes la recuerdan como una de las figuras más carismáticas y queridas de la pantalla peruana.

Comentarios como “Los propietarios de los canales de TV deberían convocar a esta figura para un programa artístico porque tiene carisma, baila con mucha gracia y es conocedora del arte de la danza”, reflejan el deseo de sus fans de verla nuevamente en producciones nacionales.

En aquel entonces, Effio evidenció su deseo de regresar a la televisión. Ante el comentario de un seguidor que sugería su regreso a la pantalla chica, Effio respondió: “La TV peruana no me quiere”. Esta frase generó sorpresa entre los usuarios. Además, muchos le sugirieron que sea jurado en ‘Yo Soy, a lo que la actriz respondió: “Me encantaría estar ahí hagamos un hashtag Maricielo Jurado, siiii en ‘Yo Soy’!!!”.

Effio, que en el pasado también enfrentó problemas de salud derivados de una cirugía estética, sigue mostrando fortaleza y determinación. En su mensaje, dejó claro que, pese a los momentos de tristeza, confía en recuperarse y regresar “con la versión completa” de sí misma. “Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista... lo prometo”.