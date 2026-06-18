La tecnología detrás de los pagos instantáneos: así buscan reducir riesgos y mejorar la experiencia

Las plataformas de procesamiento de pagos han adquirido mayor importancia al integrar diversos medios de pago, como billeteras digitales, transferencias bancarias y tarjetas. Foto: 1000 Noticias

El crecimiento de los pagos digitales ha llevado a que las empresas busquen soluciones capaces de procesar operaciones en segundos, mantener la seguridad y ofrecer una experiencia más sencilla para los usuarios. En este escenario, las plataformas de procesamiento de pagos han ganado relevancia al conectar distintos métodos, desde billeteras digitales hasta transferencias bancarias y tarjetas.

Para los proveedores de servicios de pago, uno de los principales desafíos es sostener una operación estable frente a momentos de alta demanda, donde el volumen de transacciones puede aumentar significativamente. La combinación de infraestructura tecnológica, validaciones de seguridad y automatización se ha convertido en un factor clave para reducir riesgos y evitar interrupciones en los procesos de cobranza y dispersión de dinero.

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Infraestructura para operar con altos volúmenes de transacciones

Jaime Goicochea, gerente comercial de Tupay, explicó a Infobae Perú que una de las diferencias dentro del sector de pagos digitales está en la capacidad tecnológica para soportar grandes cantidades de operaciones sin afectar el servicio. “Nosotros tenemos una infraestructura robusta que soporta altos volúmenes de transacciones y a través de una misma integración puedes acceder a múltiples canales de pago”, señaló.

Esta infraestructura permite que los comercios puedan integrar distintas alternativas de pago, como billeteras digitales, transferencias bancarias, depósitos en efectivo y tarjetas de crédito o débito. Según Goicochea, el objetivo es ofrecer mayor flexibilidad al usuario final y facilitar que los negocios puedan adaptarse a las preferencias de sus clientes.

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Además, destacó que la automatización cumple un papel importante en la operación diaria. “Tenemos procesos automatizados para que la gestión de tu equipo operativo pueda ser totalmente autogestionable sin necesidad de una colaboración humana como tal”, comentó. Esto permite agilizar tareas y reducir tiempos dentro del flujo de pagos.

Jaime Goicochea, gerente comercial de Tupay. Foto: cortesía

Validaciones y controles para reducir fraudes

El aumento de las operaciones digitales también ha incrementado la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad. Ignacio Quezada, Head of Operations de Tupay, explicó a Infobae Perú que la validación de cuentas es parte de las herramientas utilizadas para evitar que el dinero sea enviado a un destinatario incorrecto.

“Lo que hacemos es garantizar que no haya temas de fraude mediante métodos de validación de cuentas”, indicó. Estos procesos buscan confirmar que la información del usuario coincida antes de completar una operación, especialmente en momentos donde los pagos requieren mayor rapidez.

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Por su parte, Goicochea detalló que cuentan con un sistema de validaciones de identidad para operaciones como las dispersiones de dinero. “Nosotros validamos el DNI con el número de cuenta y, si la información no coincide, rechazamos la transacción”, afirmó. De esta manera, la tecnología funciona como una capa adicional de protección dentro del proceso.

La interoperabilidad impulsa el uso de billeteras digitales

La expansión de la interoperabilidad entre billeteras digitales ha cambiado la forma en que los consumidores realizan pagos. Al permitir que diferentes plataformas puedan conectarse entre sí, los usuarios tienen más opciones y menos pasos para completar una operación.

Quezada sostuvo que este cambio ha tenido un impacto positivo en la conversión de pagos. “Las billeteras digitales con la interoperabilidad que ahora tienen son un método que los usuarios prefieren”, explicó. Según indicó, al reducir la cantidad de pasos necesarios, se facilita la finalización de las transacciones.

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El crecimiento de las transacciones digitales ha impulsado la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad. Foto: ADPMx

Goicochea agregó que la mayor adopción digital ha permitido ampliar el alcance de estos medios de pago. “El público peruano hoy prefiere las billeteras digitales al mismo efectivo”, comentó a Infobae Perú, destacando que esta tendencia favorece los pagos no presenciales y el comercio electrónico.

Inteligencia artificial y disponibilidad permanente del servicio

La tecnología también se aplica al monitoreo de las operaciones. Quezada señaló que la inteligencia artificial es utilizada para analizar información y detectar cambios que puedan afectar el procesamiento de pagos.

“Tupay adopta la inteligencia artificial en varias partes de su proceso, ya sea para el análisis de la información como para el análisis de la operabilidad”, explicó. Según detalló, estas herramientas ayudan a identificar posibles variaciones en la operación y tomar decisiones para mantener la continuidad del servicio.

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Para Goicochea, mantener la estabilidad es especialmente importante en sectores con alta frecuencia de operaciones. En industrias como apuestas deportivas y entretenimiento digital, donde concentran una parte importante de sus transacciones, los picos de demanda requieren sistemas preparados para responder rápidamente. “Mantener una alta conversión asegura que los flujos de pago sean limpios, ágiles y sin fricción”, afirmó.