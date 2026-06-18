Así es la nueva batalla del comercio digital en Perú: pagos más rápidos, seguros y sin fricciones

El crecimiento de las billeteras digitales y la conexión entre distintas plataformas de pago han abierto nuevas posibilidades para los negocios que buscan agilizar sus procesos de cobro. Foto: Ecommerce News

El crecimiento del comercio digital en Perú ha cambiado la forma en que los usuarios realizan pagos y obligó a las empresas a buscar soluciones más ágiles para procesar transacciones. La expansión de las billeteras digitales y la interoperabilidad entre plataformas han impulsado nuevas oportunidades para negocios que buscan reducir pasos en sus procesos de cobranza.

En este escenario, los proveedores de infraestructura de pagos enfrentan el reto de ofrecer operaciones rápidas, estables y con mayores controles de seguridad. Jaime Goicochea, gerente comercial de Tupay, e Ignacio Quezada, Head of Operations de la compañía, explicaron a Infobae Perú cómo la industria viene evolucionando y qué factores están marcando la competencia en este mercado.

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La velocidad y la conversión como nuevos factores de competencia

Para Goicochea, uno de los principales diferenciadores en el sector de pagos digitales es contar con una infraestructura capaz de soportar altos volúmenes de operaciones sin afectar la experiencia del usuario. Explicó que una misma integración permite acceder a distintos canales como billeteras digitales, transferencias bancarias, depósitos en efectivo y tarjetas.

“Darle al cliente, que es el merchant, y al usuario final la opción de poder elegir por dónde pagar”, señaló Goicochea al referirse al rol de un facilitador de pagos. Además, destacó que la automatización de procesos permite que los equipos operativos gestionen sus actividades sin depender constantemente de una intervención humana.

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Uno de los factores que marcan la diferencia en el mercado de pagos digitales es disponer de una infraestructura preparada para gestionar grandes cantidades de transacciones sin perjudicar la experiencia del usuario. Foto: Revista Gana Más

Por su parte, Quezada indicó que la disponibilidad del servicio es un aspecto clave para los comercios. Según explicó, la compañía trabaja con distintos mecanismos internos para mantener la operación activa y procesar pagos y cobranzas en tiempos reducidos. “El 99% de las operaciones se realizan en el tiempo más corto posible”, afirmó a Infobae Perú.

Seguridad: el desafío detrás del crecimiento digital

El aumento de las transacciones electrónicas también ha elevado la necesidad de reforzar los controles contra posibles fraudes. Goicochea explicó que las validaciones de identidad forman parte del proceso para proteger tanto a los negocios como a los usuarios.

“Al realizar una dispersión, nosotros validamos el DNI con el número de cuenta y si la información no coincide, rechazamos la transacción”, detalló. Estas verificaciones, añadió, responden también a exigencias regulatorias para determinados sectores que manejan altos niveles de operación digital.

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Quezada agregó que la validación de cuentas es parte de los mecanismos utilizados para asegurar que los fondos lleguen al usuario correcto. Según explicó, estos procesos buscan evitar riesgos y mantener una experiencia confiable para quienes realizan pagos mediante canales digitales.

La verificación de las cuentas forma parte de las medidas aplicadas para garantizar que los fondos sean transferidos al destinatario adecuado. Foto: Revista Gana Más

Las billeteras digitales impulsan una nueva etapa del comercio electrónico

La interoperabilidad entre billeteras digitales ha cambiado los hábitos de pago de los consumidores peruanos. Goicochea consideró que los usuarios están cada vez más acostumbrados a utilizar herramientas digitales y que esto ha permitido ampliar el alcance de los pagos no presenciales.

“Hoy el público peruano prefiere las billeteras digitales al mismo efectivo”, afirmó. En esa línea, explicó que esta tendencia beneficia a los comercios porque permite captar más transacciones y facilitar los procesos de compra.

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Quezada coincidió en que las billeteras digitales han reducido los pasos necesarios para completar una operación. Esto, indicó, favorece la conversión porque disminuye las fricciones durante el pago y mejora la experiencia del usuario.

Apuestas y nuevos sectores buscan soluciones de pago

Actualmente, el segmento de apuestas deportivas y casinos representa una parte importante de las operaciones procesadas por Tupay. Goicochea señaló que aproximadamente el 80% de las transacciones están vinculadas al sector gaming y gambling, debido a la alta frecuencia de operaciones.

La conexión entre distintas billeteras digitales ha transformado la forma en que los consumidores peruanos realizan sus pagos. Foto: Microfinanzas

“Hay alta volumetría y hay alta recurrencia de tickets”, explicó a Infobae Perú. También indicó que eventos deportivos de gran interés generan incrementos importantes en la actividad, por lo que la capacidad de procesamiento se vuelve un elemento clave.

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Quezada señaló que este sector ha sido uno de los que más rápido ha adoptado estas soluciones debido a su frecuencia operativa. Sin embargo, mencionó que existe una oportunidad para ampliar la adopción hacia industrias consideradas de menor riesgo.

Inteligencia artificial y la evolución de los pagos digitales

La tecnología también está ingresando en la gestión interna de los servicios de pago. Quezada explicó que la inteligencia artificial es utilizada para analizar información y detectar cambios en la operación que puedan afectar el procesamiento.

Según comentó, estas herramientas permiten identificar posibles ajustes necesarios para mantener la continuidad del servicio. “La IA es una herramienta que nos ayuda bastante a optimizar procesos fundamentales como los operativos”, sostuvo.

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En un mercado donde los consumidores exigen rapidez y los comercios buscan eficiencia, la competencia en pagos digitales apunta a combinar seguridad, disponibilidad y facilidad de uso para acompañar el crecimiento del comercio electrónico en Perú.